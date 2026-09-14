A Sunderland elleni idegenbeli mérkőzést követően Mikel Arteta, az Arsenal edzője elfogadhatatlannak nevezte John Brooks játékvezető döntését, aki a második félidőben büntetőt ítélt a hazai csapat javára.

Mikel Arteta nem értette a játékvezető döntését a Sunderland elleni meccsen

Fotó: Alfie Cosgrove / News Images / NurPhoto via AFP

Brooks úgy látta, hogy Ezri Konsa, az Arsenal védője szabálytalanul akadályozta Dan Ballardot. A két futballista egy hatalmas bedobást követően birkózott a tizenhatoson belül, amelynek végén tizenegyest kapott a Sunderland.

A játékvezetőkön múlhat az Arsenal bajnoki címe?

Enzo Le Fée büntetőjét David Raya óriási bravúrral védeni tudta, ráadásul két perccel később Bruno Guimarães bombagóljával megszerezte a vezetést az Arsenal, amely végül 2–0-ra nyerni tudott, így a játékvezető téves döntésének nem lettek komoly következményei. Ennek ellenére Arteta nem tudott szó nélkül elmenni a történtek mellett.

Ezen a szinten elfogadhatatlan ez a döntés. Hússzor is visszanéztem az esetet, és nem tudom megérteni, hogyan lehetett erre büntetőt adni, és azt sem, hogy a VAR miért avatkozott közbe. Szomorú vagyok, hogy egy ilyen gyönyörű mérkőzés után egy ilyen szintű döntésről kell beszélnünk. Ez megváltoztathatja a szezon alakulását, és akár a bajnoki címünkbe is kerülhet”

– mondta a baszk szakember, aki Ballard mozdulatát „dzsúdódobásnak” nevezte.

Az Arsenal a negyedik meccsét is megnyerte az idei PL-szezonban

Fotó: Michael Driver / MI News /NurPhoto via AFP

„Ezen a szinten, a rengeteg munkával, amit beleteszünk, ilyen egyszerűen nem történhet meg. Arról kellene beszélnünk, hogy milyen jól játszottunk, milyen jó volt a Sunderland, milyen magas színvonalú a bajnokság, és mennyire gyönyörű ez az egész. Nem pedig egy ilyen döntésről” – tette hozzá az Arsenal edzője.

A játékvezetők szervezetének nem volt könnyű hétvégéje. Az Arsenal edzőjének kirohanása után vasárnap este újabb bírói hiba korbácsolta fel a kedélyeket. A Manchester United–Manchester City rangadót a vendégek nyerték a norvég Erling Haaland találatával, amelyet érvényteleníteni kellett volna.

A mérkőzés után a szervezet közölte, hogy a játékvezetők hibát követtek el, amikor a videobíró (VAR) segítségével megadták Haaland gólját, amelyet a pályán elsőre érvénytelenített a játékvezető. Michael Oliver elsőre ugyanis les miatt nem adta meg Haaland gólját, a videobíró azonban megállapította, hogy Patrick Dorgu lába miatt a norvég támadó nem volt lesen, ezért felülbírálta a pályán született döntést. A probléma azonban nem Haaland helyzete volt.