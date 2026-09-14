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Az Arsenal százszázalékos teljesítménnyel vezet a Premier League-ben, Mikel Arteta mégis rendkívül bosszúsan értékelt, miután csapata győzni tudott a Sunderland otthonában. Az Arsenal edzője elmondta, hogy a Sunderland otthonában megítélt tizenegyes miatt fel fogja venni a kapcsolatot a játékvezetők szervezetével.

A Sunderland elleni idegenbeli mérkőzést követően Mikel Arteta, az Arsenal edzője elfogadhatatlannak nevezte John Brooks játékvezető döntését, aki a második félidőben büntetőt ítélt a hazai csapat javára.

Mikel Arteta nem értette a játékvezető döntését a Sunderland elleni meccsen
Mikel Arteta nem értette a játékvezető döntését a Sunderland elleni meccsen
Fotó: Alfie Cosgrove / News Images / NurPhoto via AFP

Brooks úgy látta, hogy Ezri Konsa, az Arsenal védője szabálytalanul akadályozta Dan Ballardot. A két futballista egy hatalmas bedobást követően birkózott a tizenhatoson belül, amelynek végén tizenegyest kapott a Sunderland.

A játékvezetőkön múlhat az Arsenal bajnoki címe?

Enzo Le Fée büntetőjét David Raya óriási bravúrral védeni tudta, ráadásul két perccel később Bruno Guimarães bombagóljával megszerezte a vezetést az Arsenal, amely végül 2–0-ra nyerni tudott, így a játékvezető téves döntésének nem lettek komoly következményei. Ennek ellenére Arteta nem tudott szó nélkül elmenni a történtek mellett.

Ezen a szinten elfogadhatatlan ez a döntés. Hússzor is visszanéztem az esetet, és nem tudom megérteni, hogyan lehetett erre büntetőt adni, és azt sem, hogy a VAR miért avatkozott közbe. Szomorú vagyok, hogy egy ilyen gyönyörű mérkőzés után egy ilyen szintű döntésről kell beszélnünk. Ez megváltoztathatja a szezon alakulását, és akár a bajnoki címünkbe is kerülhet”

mondta a baszk szakember, aki Ballard mozdulatát „dzsúdódobásnak” nevezte.

Arsenal players celebrate at full time during the Premier League match between Sunderland and Arsenal at the Stadium of Light in Sunderland, on September 12, 2026. (Photo by Michael Driver/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Az Arsenal a negyedik meccsét is megnyerte az idei PL-szezonban
Fotó: Michael Driver / MI News /NurPhoto via AFP

„Ezen a szinten, a rengeteg munkával, amit beleteszünk, ilyen egyszerűen nem történhet meg. Arról kellene beszélnünk, hogy milyen jól játszottunk, milyen jó volt a Sunderland, milyen magas színvonalú a bajnokság, és mennyire gyönyörű ez az egész. Nem pedig egy ilyen döntésről” – tette hozzá az Arsenal edzője.

A játékvezetők szervezetének nem volt könnyű hétvégéje. Az Arsenal edzőjének kirohanása után vasárnap este újabb bírói hiba korbácsolta fel a kedélyeket. A Manchester United–Manchester City rangadót a vendégek nyerték a norvég Erling Haaland találatával, amelyet érvényteleníteni kellett volna.

A mérkőzés után a szervezet közölte, hogy a játékvezetők hibát követtek el, amikor a videobíró (VAR) segítségével megadták Haaland gólját, amelyet a pályán elsőre érvénytelenített a játékvezető. Michael Oliver elsőre ugyanis les miatt nem adta meg Haaland gólját, a videobíró azonban megállapította, hogy Patrick Dorgu lába miatt a norvég támadó nem volt lesen, ezért felülbírálta a pályán született döntést. A probléma azonban nem Haaland helyzete volt.

Ugyanabban a támadásban Enzo Fernández egyértelműen leshelyzetben tartózkodott, és bár végül nem ért hozzá a labdához, megpróbálta azt megjátszani. Mozgására Lisandro Martíneznek is reagálnia kellett, mielőtt a labda eljutott Haalandhoz, aki a hosszú oldalon a kapuba lőtt.

VAR check for Haaland goal
by u/eliseihado in soccer

A játékvezetők szervezetének szóvivője a mérkőzést követően azt mondta, hogy a VAR „nem ismerte fel Enzo Fernández helyzetének valószínűsíthető hatását, így a pályán történő felülvizsgálatot kellett volna javasolnia”.

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