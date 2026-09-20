José Mourinho együttese vasárnap az Atlético Madrid vendége lesz a spanyol bajnokság hetedik fordulójának rangadóján: a két városi riválist hat mérkőzés után mindössze két pont választja el egymástól.
A Real Madrid portugál trénere a találkozó előtti sajtótájékoztatón nemcsak a mérkőzésről, hanem a klubot érő kritikákról is beszélt. A 63 esztendős szakember egyértelműen odaszúrt a bírálóknak, amikor megjegyezte: második madridi időszakában azt tapasztalja, hogy egyre nehezebb bármi jót hallani a Real Madridról.
Mourinho hozzátette, természetesen tisztában vannak azzal, miben kell fejlődniük, ugyanakkor szerinte nem szabad megfeledkezni a csapat erősségeiről sem. Külön kiemelte a keret egységét, amely saját bevallása szerint komoly önbizalmat ad neki. A Real az edző visszatérése óta hét mérkőzéséből hatot megnyert, a teljesítménye azonban többször is hullámzó volt.
- Atlético Madrid–Real Madrid 16.15
José Mourinho 13 év után tér vissza a madridi derbire
A vasárnapi találkozó különleges lesz a portugál szakember számára: Mourinho legutóbb 2013-ban irányította a Realt az Atlético ellen, méghozzá a Király-kupa döntőjében.
Az a mérkőzés fájdalmas emlék lehet számára: Simeone együttese hosszabbítás után legyőzte a Real Madridot a Santiago Bernabéu Stadionban.
Azóta rengeteg minden változott Madridban, egyvalami azonban az elmúlt években állandóvá vált: a Metropolitano nem tartozik a Real kedvenc helyszínei közé. A királyi csapat az utolsó hét Atlético elleni idegenbeli bajnokijából mindössze egyet nyert meg, az előző idényben pedig súlyos, 5–2-es vereséget szenvedett városi riválisa otthonában.
Mourinho ennek ellenére elsősorban nem a közelmúlt eredményeivel foglalkozott. A portugál szerint a madridi derbi önmagában különleges esemény, amelyhez történelem, kultúra, valamint a játékosok és a szurkolók részéről is rendkívüli érzelmek kapcsolódnak.
Simeone Mourinho csodálójának vallotta magát
Diego Simeone szintén érdekes nyilatkozattal vezette fel a rangadót: az Atlético argentin vezetőedzője elmondta, hatalmas tiszteletet érez Mourinho iránt, hosszú ideje követi a pályafutását, és a portugál szakember csodálójának tartja magát.
A két edző persze vasárnap már ellenfélként próbál túljárni a másik eszén. Simeone szerint a Real egyik legnagyobb fegyvere a gyors átmeneti játék: labdaszerzés után Kylian Mbappé és Vinícius Júnior azonnal képes kihasználni a megnyíló területeket, ezért az Atléticónak különösen óvatosnak kell lennie a labdavesztéseknél.
Jó hír a hazaiak számára, hogy Julián Álvarez visszatérhet. Az argentin támadó az előző két találkozót izomprobléma miatt kihagyta, Simeone azonban megerősítette, hogy ott lesz a keretben. Azt egyelőre nem döntötte el, hogy Álvarez kezdőként vagy csereként kap lehetőséget.