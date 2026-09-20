José Mourinho együttese vasárnap az Atlético Madrid vendége lesz a spanyol bajnokság hetedik fordulójának rangadóján: a két városi riválist hat mérkőzés után mindössze két pont választja el egymástól.

José Mourinho nem érti, miért kap ennyi kritikát a Real Madrid

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

A Real Madrid portugál trénere a találkozó előtti sajtótájékoztatón nemcsak a mérkőzésről, hanem a klubot érő kritikákról is beszélt. A 63 esztendős szakember egyértelműen odaszúrt a bírálóknak, amikor megjegyezte: második madridi időszakában azt tapasztalja, hogy egyre nehezebb bármi jót hallani a Real Madridról.

Mourinho hozzátette, természetesen tisztában vannak azzal, miben kell fejlődniük, ugyanakkor szerinte nem szabad megfeledkezni a csapat erősségeiről sem. Külön kiemelte a keret egységét, amely saját bevallása szerint komoly önbizalmat ad neki. A Real az edző visszatérése óta hét mérkőzéséből hatot megnyert, a teljesítménye azonban többször is hullámzó volt.

Atlético Madrid–Real Madrid 16.15

José Mourinho 13 év után tér vissza a madridi derbire

A vasárnapi találkozó különleges lesz a portugál szakember számára: Mourinho legutóbb 2013-ban irányította a Realt az Atlético ellen, méghozzá a Király-kupa döntőjében.

Az a mérkőzés fájdalmas emlék lehet számára: Simeone együttese hosszabbítás után legyőzte a Real Madridot a Santiago Bernabéu Stadionban.

Azóta rengeteg minden változott Madridban, egyvalami azonban az elmúlt években állandóvá vált: a Metropolitano nem tartozik a Real kedvenc helyszínei közé. A királyi csapat az utolsó hét Atlético elleni idegenbeli bajnokijából mindössze egyet nyert meg, az előző idényben pedig súlyos, 5–2-es vereséget szenvedett városi riválisa otthonában.

Mourinho ennek ellenére elsősorban nem a közelmúlt eredményeivel foglalkozott. A portugál szerint a madridi derbi önmagában különleges esemény, amelyhez történelem, kultúra, valamint a játékosok és a szurkolók részéről is rendkívüli érzelmek kapcsolódnak.

Simeone Mourinho csodálójának vallotta magát

Diego Simeone szintén érdekes nyilatkozattal vezette fel a rangadót: az Atlético argentin vezetőedzője elmondta, hatalmas tiszteletet érez Mourinho iránt, hosszú ideje követi a pályafutását, és a portugál szakember csodálójának tartja magát.