Parázs madridi derbit hozott a spanyol bajnokság hetedik fordulója: az Atlético Madrid 2–1-re legyőzte José Mourinho együttesét, amely az 50. perctől Dean Huijsen kiállítása miatt emberhátrányban játszott. Alejandro Grimaldo tizenegyesből szerezte meg a vezetést, Jonathan David hat perccel később megduplázta az előnyt, Antonio Rüdiger pedig csak a 89. percben tudott szépíteni.
A lefújás után azonban szinte minden a játékvezetésről szólt.
José Mourinho két fotóval érkezett a sajtótájékoztatóra
Mourinho már a sajtótájékoztató elején világossá tette, miről akar beszélni. Két, a mérkőzés vitatott jeleneteit ábrázoló fényképet tartott fel: az egyiken Cristian Romero Jude Bellingham elleni belépése, a másikon Li Kang In Federico Valverdével szembeni szabálytalansága látszott.
„Akár ki is hagyhatnánk a sajtótájékoztatót, mert a mérkőzés története itt van” – mondta Mourinho a képeket felmutatva.
A portugál szakember szerint mindkét Atlético-játékost ki kellett volna állítani.
Ez két egyértelmű piros lap volt. Láttuk, milyen nehézségeink voltak tíz emberrel tizenegy ellen. El lehet képzelni, mi történt volna, ha igazságos döntések születnek, és ötven percig tizenegy a kilenc ellen játszunk
– fogalmazott a Real Madrid vezetőedzője.
Mourinho különösen élesen bírálta Miguel Ángel Ortiz Arias játékvezetőt és azt is, hogy őt jelölték a rangadóra. Megjegyezte, hogy a bíró 41 évesen nemzetközi tapasztalat nélkül kapta meg a derbit, és szerinte képtelen volt megfelelően kezelni a Metropolitano jelentette nyomást.
A Real trénere ugyanakkor egy ponton maga húzta meg a határt.
Nem akarok odáig elmenni, hogy azt mondjam, ezt előre elrendezték. Azt akarom hinni, hogy egyszerűen hibáztak
– jelentette ki Mourinho.
A mérkőzés összefoglalója:
A Real Madrid szerint a játékvezetés döntötte el a derbit
A klub sem próbálta csillapítani a kedélyeket: a Real Madrid hivatalos honlapján megjelent mérkőzésbeszámoló már a címében is azt állította:
„A pocsék játékvezetés döntötte el a derbit.”
A klub szerint Ortiz Arias az első félidőben két kiállítást is „megspórolt” az Atléticónak. A 35. percben Romero stoplival találta el Bellingham térdét. A játékvezető először meglepő módon a Real középpályását figyelmeztette sárga lappal, majd a VAR jelzésére visszanézte az esetet. Bellingham lapját visszavonta, Romerónak azonban csak sárgát adott.
Kilenc perccel később Li Kang In talppal Valverde bal bokájára lépett. Ebben az esetben Ortiz Arias még sárga lapot sem mutatott fel, a VAR pedig nem hívta ki a monitorhoz.
A Real Madrid hivatalos beszámolója szerint ez a két döntés alapvetően befolyásolta a találkozó kimenetelét. A madridiak különösen azért érezték igazságtalannak a történteket, mert az 50. percben Huijsen Giuliano Simeone elleni szabálytalanságánál a VAR közbeavatkozott, a játékvezető pedig a visszanézés után a kezdeti sárga lapot pirosra változtatta.
A játékvezetői bizottság Mourinho egyik reklamációját igazolta
Az AS értesülése szerint a spanyol játékvezetői bizottságnál, a CTA-nál is úgy látják, hogy Li Kang Int ki kellett volna állítani Valverde megtaposásáért. A bizottság szerint ez volt Ortiz Arias egyik legsúlyosabb hibája, és a VAR-nak is közbe kellett volna avatkoznia.
Romero esetét ugyanakkor másként ítélik meg. A nyilvánosságra hozott VAR-hangfelvételekből kiderült, hogy a videóbíró elsősorban azért hívta ki Ortiz Ariast, mert a játékvezető összekeverte, melyik játékos követte el a szabálytalanságot. A CTA szerint nehezen megítélhető szituáció volt, ezért ebben az esetben nem álltak egyértelműen Mourinho álláspontja mellé.
Huijsen kiállítását viszont helyes döntésnek tartják.
A Li Kang In elleni reklamáció súlyát növeli, hogy Valverde megsérült az esetnél. A Real Madrid később hivatalosan közölte, hogy az uruguayi középpályásnál súlyos bokasérülést állapítottak meg, és további vizsgálatok várnak rá.
Atlético Madrid–Real Madrid: Simeone visszaszólt Mourinhónak
Diego Simeone nem ment bele a konkrét játékvezetői esetek elemzésébe, Mourinho szavaira azonban reagált.
Az Atlético vezetőedzője szerint mindenkinek – legyen szó róla, Mourinhóról vagy bármely más edzőről – ügyelnie kell arra, hogy a nyilatkozatai ne lépjék át a tisztelet határát. Simeone inkább csapata teljesítményét emelte ki, és úgy vélte, az Atlético már 11 a 11 ellen is kézben tartotta a mérkőzést.
A vereség következtében a Real Madrid hét forduló után 15 ponttal áll, miközben az Atlético 16 ponttal megelőzte városi riválisát. A listavezető Barcelona már hat ponttal jár Mourinho együttese előtt.