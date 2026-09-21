Parázs madridi derbit hozott a spanyol bajnokság hetedik fordulója: az Atlético Madrid 2–1-re legyőzte José Mourinho együttesét, amely az 50. perctől Dean Huijsen kiállítása miatt emberhátrányban játszott. Alejandro Grimaldo tizenegyesből szerezte meg a vezetést, Jonathan David hat perccel később megduplázta az előnyt, Antonio Rüdiger pedig csak a 89. percben tudott szépíteni.

José Mourinho ezúttal sem volt megelégedve a játékvezető teljesítményével

Fotó: Alberto Gardin/NurPhoto/AFP

A lefújás után azonban szinte minden a játékvezetésről szólt.

José Mourinho két fotóval érkezett a sajtótájékoztatóra

Mourinho már a sajtótájékoztató elején világossá tette, miről akar beszélni. Két, a mérkőzés vitatott jeleneteit ábrázoló fényképet tartott fel: az egyiken Cristian Romero Jude Bellingham elleni belépése, a másikon Li Kang In Federico Valverdével szembeni szabálytalansága látszott.

„Akár ki is hagyhatnánk a sajtótájékoztatót, mert a mérkőzés története itt van” – mondta Mourinho a képeket felmutatva.

A portugál szakember szerint mindkét Atlético-játékost ki kellett volna állítani.

Ez két egyértelmű piros lap volt. Láttuk, milyen nehézségeink voltak tíz emberrel tizenegy ellen. El lehet képzelni, mi történt volna, ha igazságos döntések születnek, és ötven percig tizenegy a kilenc ellen játszunk

– fogalmazott a Real Madrid vezetőedzője.

Mourinho különösen élesen bírálta Miguel Ángel Ortiz Arias játékvezetőt és azt is, hogy őt jelölték a rangadóra. Megjegyezte, hogy a bíró 41 évesen nemzetközi tapasztalat nélkül kapta meg a derbit, és szerinte képtelen volt megfelelően kezelni a Metropolitano jelentette nyomást.

A Real trénere ugyanakkor egy ponton maga húzta meg a határt.

Nem akarok odáig elmenni, hogy azt mondjam, ezt előre elrendezték. Azt akarom hinni, hogy egyszerűen hibáztak

– jelentette ki Mourinho.

A mérkőzés összefoglalója:

A Real Madrid szerint a játékvezetés döntötte el a derbit

A klub sem próbálta csillapítani a kedélyeket: a Real Madrid hivatalos honlapján megjelent mérkőzésbeszámoló már a címében is azt állította:

„A pocsék játékvezetés döntötte el a derbit.”

A klub szerint Ortiz Arias az első félidőben két kiállítást is „megspórolt” az Atléticónak. A 35. percben Romero stoplival találta el Bellingham térdét. A játékvezető először meglepő módon a Real középpályását figyelmeztette sárga lappal, majd a VAR jelzésére visszanézte az esetet. Bellingham lapját visszavonta, Romerónak azonban csak sárgát adott.