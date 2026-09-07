Vereséggel hangolt a Bajnokok Ligájára a Real Madrid, amely pénteken 1-0-ra kikapott a Betis otthonában a spanyol bajnokságban. José Mourinho együttese kedden este 21 órakor az olasz Intert fogadja a BL-ben, vagyis a legrangosabb európai kupasorozatban szeretne javítani. Erről beszélt a portugál szakember.

José Mourinho a VAR kapcsán tett fel kérdéseket

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

„Nyerni akarok. Nem akarok úgy jól játszani, ahogy a Betis ellen tettük, majd kikapni. Nyerni akarok - utalt Mourinho a Betis elleni vereségre. - Nyolc mérkőzést játszunk az alapszakaszban, és a cél a továbbjutás. Hiszem, hogy sikerülni fog, de ezt a mérkőzést egyedi találkozóként szeretném kezelni, és nem úgy, mintha még hét mérkőzésünk lenne hátra. Úgy láttam a játékosokat, ahogyan látni szeretem őket: kimerülten ültek az öltözőben Sevillában a vereség után, viszonylag kipihenten a vasárnapi edzésen, ma pedig teljesen normális állapotban. Elemeztük a sevillai meccset, és egyre inkább meg vagyunk győződve arról, hogy jó mérkőzést játszottunk, csapatként küzdöttünk, gólhelyzeteket puskáztunk el. Jól vagyunk. Természetesen vannak problémáink, de ennyi az egész. Játszani és küzdeni fogunk" - mondta Mourinho, akit a Real Madrid hivatalos honlapja idézett.

José Mourinho számonkérte a VAR-t

A portugál szakember a Betis elleni játékvezetésről is szót ejtett. A Real Madrid a 90. percben 11-eshez jutott, de Mbappé lövését Álvaro Valles kapus kiütötte, majd Marc Bartra tisztázott. A büntető után a VAR azt vizsgálta, hogy Bartra túl korán lépett-e be a tizenhatosra, amikor Mbappé elrúgta a labdát. A 11-est meg kellett volna ismételni, ha Bartra előbb érkezett volna, mint a rúgás. A VAR végül helyben hagyta a döntést, a Betis 1-0-ra nyert.