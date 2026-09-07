Vereséggel hangolt a Bajnokok Ligájára a Real Madrid, amely pénteken 1-0-ra kikapott a Betis otthonában a spanyol bajnokságban. José Mourinho együttese kedden este 21 órakor az olasz Intert fogadja a BL-ben, vagyis a legrangosabb európai kupasorozatban szeretne javítani. Erről beszélt a portugál szakember.
„Nyerni akarok. Nem akarok úgy jól játszani, ahogy a Betis ellen tettük, majd kikapni. Nyerni akarok - utalt Mourinho a Betis elleni vereségre. - Nyolc mérkőzést játszunk az alapszakaszban, és a cél a továbbjutás. Hiszem, hogy sikerülni fog, de ezt a mérkőzést egyedi találkozóként szeretném kezelni, és nem úgy, mintha még hét mérkőzésünk lenne hátra. Úgy láttam a játékosokat, ahogyan látni szeretem őket: kimerülten ültek az öltözőben Sevillában a vereség után, viszonylag kipihenten a vasárnapi edzésen, ma pedig teljesen normális állapotban. Elemeztük a sevillai meccset, és egyre inkább meg vagyunk győződve arról, hogy jó mérkőzést játszottunk, csapatként küzdöttünk, gólhelyzeteket puskáztunk el. Jól vagyunk. Természetesen vannak problémáink, de ennyi az egész. Játszani és küzdeni fogunk" - mondta Mourinho, akit a Real Madrid hivatalos honlapja idézett.
José Mourinho számonkérte a VAR-t
A portugál szakember a Betis elleni játékvezetésről is szót ejtett. A Real Madrid a 90. percben 11-eshez jutott, de Mbappé lövését Álvaro Valles kapus kiütötte, majd Marc Bartra tisztázott. A büntető után a VAR azt vizsgálta, hogy Bartra túl korán lépett-e be a tizenhatosra, amikor Mbappé elrúgta a labdát. A 11-est meg kellett volna ismételni, ha Bartra előbb érkezett volna, mint a rúgás. A VAR végül helyben hagyta a döntést, a Betis 1-0-ra nyert.
„A Betis ellen azért kaptunk ki, mert nem tudtuk gólokra váltani a helyzeteket. De a tizenegyest miért nem rúgatták újra? Azért, mert a VAR nem ismeri a szabályokat, vagy azért, mert nem akarta, hogy újra rúgják? Szeretném, ha a felelősök válaszolnának erre, mert
ha a VAR azért nem jelezte a büntető megismétlését, mert nem ismerte a szabályokat, akkor haza kell küldeni őket, és nem szabad VAR-ként dolgozniuk.
Ha viszont azért nem, mert nem akarta, az még rosszabb. És van egy harmadik kérdés is: ha nem ismerték a szabályokat, miért nem hívták a játékvezetőt, hogy ellenőrizze a monitoron? Ez egy kicsit furcsa. Szeretném azt hinni, hogy nem ismerték a szabályokat – inkább a jóhiszeműséget feltételezem. De ha ez a helyzet, akkor nem lehetnek sem játékvezetők, sem VAR-bírók, mert egy hét, egy hónap vagy két hónap múlva egy hasonló helyzetben is újra kell rúgni az ilyen 11-est. És nagyon világossá szeretném tenni, hogy nem emiatt vesztettünk, mert talán még az újra elvégzett tizenegyeset is elhibázhattuk volna. De a Real Madrid edzőjeként szeretném tudni, miért nem rúgták újra a tizenegyeset? És szeretném, ha a felelős személyek válaszolnának erre.”
A Bajnokok Ligájában a nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
kedd:
Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 18.45
AEK Athén (görög)-LASK (osztrák) 18.45
Real Madrid-Internazionale 21.00
Borussia Dortmund (német)-Villarreal (spanyol) 21.00
FC Porto (portugál)-Manchester City (angol) 21.00
Lille (francia)-Real Betis (spanyol) 21.00