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A nehéz gyerekkortól hosszú út vezetett egészen a magyar válogatott kapujáig. Jurek Gábor az NB I egyik legjobb formában lévő támadójaként most újabb nagy álmát válthatja valóra.

Néhány évvel ezelőtt még arról mesélt, hogy gyerekként olykor ezer forint sem volt otthon arra, hogy eljusson busszal a futballmeccsére, most pedig már a magyar válogatottban bizonyíthat. Jurek Gábor hosszú utat járt be a novajidrányi utcai focitól az NB I góllövőlistájának élmezőnyéig, remek teljesítményével pedig Marco Rossi figyelmét is felkeltette. A 22 éves támadó akár már az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen bemutatkozhat a felnőttválogatottban.

Jurek Gábornak nem volt könnyű gyerekkora és mégis megvalósította az álmát
Jurek Gábornak nem volt könnyű gyerekkora és mégis megvalósította az álmát Fotó: MTK
  • Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája
  • 20:45, Tv: M4 Sport

 

Nehéz gyerekkorból jutott el a magyar válogatottig Jurek Gábor

Jurek Gábor Novajidrányban nőtt fel édesanyjával és két testvérével, a család pedig szerény anyagi körülmények között élt. A támadó egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy gyerekként olykor még az Encsre tartó buszjegy árának előteremtése is gondot okozott.

Volt olyan, hogy ezer forintunk sem volt a buszjegyre

idézte fel Jurek, akinek édesanyja időnként kölcsönkért azért, hogy fia eljuthasson futballozni.

A labdarúgás ennek ellenére már egészen fiatalon központi szerepet játszott az életében. Barátaival rendszeresen az utcán focizott, pólókból alakították ki a kapukat, a játékot pedig legfeljebb az arra közlekedő autók szakították félbe. Nem véletlen, hogy később úgy fogalmazott: 

Az utca tanított meg focizni.

A tehetségére hamar felfigyeltek. Tizenkét évesen egy torna döntőjében kétszer is betalált a DVTK ellen, ezt követően pedig Diósgyőrbe került. A váltás azonban komoly áldozatokkal járt: eleinte nehezen viselte, hogy távol került a családjától, később pedig hajnalban indult Miskolcra, és sokszor csak este ért haza.

„Hamar fel kellett nőnöm” – emlékezett vissza erre az időszakra.

Az évek munkája az élvonalban érett be igazán. Jurek az MTK színeiben remekül kezdte az idényt: nyolc bajnoki mérkőzésen hét gólt szerzett, ezzel jelenleg vezeti az NB I góllövőlistáját. A 22 éves támadó gólerős játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, aki először hívta meg a magyar felnőttválogatott keretébe.

A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:

  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45 (M4 Sport)
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00 (M4 Sport)
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20:45 (M4 Sport)
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