Néhány évvel ezelőtt még arról mesélt, hogy gyerekként olykor ezer forint sem volt otthon arra, hogy eljusson busszal a futballmeccsére, most pedig már a magyar válogatottban bizonyíthat. Jurek Gábor hosszú utat járt be a novajidrányi utcai focitól az NB I góllövőlistájának élmezőnyéig, remek teljesítményével pedig Marco Rossi figyelmét is felkeltette. A 22 éves támadó akár már az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen bemutatkozhat a felnőttválogatottban.

Jurek Gábornak nem volt könnyű gyerekkora és mégis megvalósította az álmát Fotó: MTK

Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája

20:45, Tv: M4 Sport

Nehéz gyerekkorból jutott el a magyar válogatottig Jurek Gábor

Jurek Gábor Novajidrányban nőtt fel édesanyjával és két testvérével, a család pedig szerény anyagi körülmények között élt. A támadó egy korábbi interjúban arról is beszélt, hogy gyerekként olykor még az Encsre tartó buszjegy árának előteremtése is gondot okozott.

Volt olyan, hogy ezer forintunk sem volt a buszjegyre

– idézte fel Jurek, akinek édesanyja időnként kölcsönkért azért, hogy fia eljuthasson futballozni.

A labdarúgás ennek ellenére már egészen fiatalon központi szerepet játszott az életében. Barátaival rendszeresen az utcán focizott, pólókból alakították ki a kapukat, a játékot pedig legfeljebb az arra közlekedő autók szakították félbe. Nem véletlen, hogy később úgy fogalmazott:

Az utca tanított meg focizni.

A tehetségére hamar felfigyeltek. Tizenkét évesen egy torna döntőjében kétszer is betalált a DVTK ellen, ezt követően pedig Diósgyőrbe került. A váltás azonban komoly áldozatokkal járt: eleinte nehezen viselte, hogy távol került a családjától, később pedig hajnalban indult Miskolcra, és sokszor csak este ért haza.

„Hamar fel kellett nőnöm” – emlékezett vissza erre az időszakra.

Az évek munkája az élvonalban érett be igazán. Jurek az MTK színeiben remekül kezdte az idényt: nyolc bajnoki mérkőzésen hét gólt szerzett, ezzel jelenleg vezeti az NB I góllövőlistáját. A 22 éves támadó gólerős játékával Marco Rossi figyelmét is felkeltette, aki először hívta meg a magyar felnőttválogatott keretébe.