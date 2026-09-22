Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter a mentelmi jogának felfüggesztését kéri az Országgyűléstől

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Juventus-szurkolók gyomorforgató módon viselkedtek a múlt hétvégi Atalanta elleni bajnokin, ezért a torinói klubot 10 ezer eurós pénzbírsággal sújtott az olasz labdarúgóliga. A Juventus-szurkolók az egyperces gyászszünetbe rondítottak bele, amikor a 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzolára emlékeztek volna.

A hétvégi Juventus-Atalanta bajnoki mérkőzéseken egyperces gyászszünettel emlékeztek a pénteken, 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzolára, az olasz futball egyik legendás alakjára. 

Juventus' supporters turn their back during a minute of silence in tribute to Inter former player Sandro Mazzola during the Italian Serie A football match between Juventus and Atalanta, at the Allianz Stadium, in Turin on September 20, 2026. Former Inter Milan and Italy playmaker Sandro Mazzola, one of the defining figures of the Nerazzurri's 1960s golden era, has died at the age of 83, the club announced on September 19, 2026. (Photo by Marco Bertorello / AFP)
A Juventus-szurkolók gyomorfogató akciója nem maradt következmény nélkül 
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Az 1968-as Európa-bajnok és 1970-es világbajnoki ezüstérmes támadó teljes klubpályafutását a Juventus ősi riválisánál, az Internazionalénál töltötte, ezért a Juventus ultráinak egy része a megemlékezés alatt hátat fordított a pályának, és a torinói klub legendáit éltető rigmusokat skandált. 

A Juventus a saját szurkolói miatt kapott büntetést

A Juventus stadionjában rendezett meccsen a torinói szurkolók többsége rögtön kifejezte nemtetszését, és az Atalanta-drukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el a rigmusokat.

A Juventus a mérkőzés után elhatárolódott a történtektől, hangsúlyozva, hogy a klubrivalizálás nem indokolhat tiszteletlenséget. A fegyelmi bizottság így pénzbírságot szabott ki, de nem rendelte el a szektor bezárását. A Juventus 2–0-ra nyert, és öt forduló után 10 ponttal a hetedik helyen áll.

Milan Stade San Siro 12/05/1963 Les footballeurs Pele (Bresil) et Sandro Mazzola (Italie). Photographie ©Farabola/Leemage (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
Sandro Mazzola, az olasz futball egyik legendás alakja
Fotó: Bridgeman Images via AFP

Sandro Mazzola 15 évesen került az Inter utánpótlásába, majd 1961-ben, 18 évesen mutatkozott be a Serie A-ban. Az 1962/63-as idénytől már rendszeresen szerepelt Helenio Herrera együttesében, és meghatározó alakja lett a legendás Grande Internek.

Teljes felnőtt játékospályafutását az Internazionalénál töltötte, 1961 és 1977 között. A milánói együttessel négy olasz bajnoki címet, két BEK-et és két Interkontinentális Kupát nyert.

Pályafutásának egyik legemlékezetesebb mérkőzését az 1964-es BEK-döntőben játszotta. Az Inter Bécsben 3–1-re legyőzte a Real Madridot, Mazzola pedig két gólt szerzett. Egy évvel később a milánóiak ismét megnyerték a legrangosabb európai kupasorozatot.

Mazzola az 1963/64-es BEK-sorozat gólkirálya is lett, és két BEK-döntőben is eredményes volt.

1971-ben Johan Cruyff mögött a második helyen végzett az Aranylabda-szavazáson.

Az olasz válogatottban 1963-ban mutatkozott be, és összesen 70 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Tagja volt az 1968-ban hazai pályán Európa-bajnoki címet szerző olasz csapatnak.

Két évvel később az 1970-es világbajnokságon ezüstérmet nyert a Squadra Azzurrával.

Mazzola 1977-ben fejezte be játékospályafutását. Ezt követően vezetőként is dolgozott az Internél, ahol összesen 11 évet töltött különböző tisztségekben, és szerepet vállalt többek között Ronaldo és Álvaro Recoba szerződtetésében. Később a Genoánál és a Torinónál is dolgozott, valamint hosszú időn keresztül televíziós szakkommentátorként szerepelt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!