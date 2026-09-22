A hétvégi Juventus-Atalanta bajnoki mérkőzéseken egyperces gyászszünettel emlékeztek a pénteken, 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzolára, az olasz futball egyik legendás alakjára.
Az 1968-as Európa-bajnok és 1970-es világbajnoki ezüstérmes támadó teljes klubpályafutását a Juventus ősi riválisánál, az Internazionalénál töltötte, ezért a Juventus ultráinak egy része a megemlékezés alatt hátat fordított a pályának, és a torinói klub legendáit éltető rigmusokat skandált.
A Juventus a saját szurkolói miatt kapott büntetést
A Juventus stadionjában rendezett meccsen a torinói szurkolók többsége rögtön kifejezte nemtetszését, és az Atalanta-drukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el a rigmusokat.
A Juventus a mérkőzés után elhatárolódott a történtektől, hangsúlyozva, hogy a klubrivalizálás nem indokolhat tiszteletlenséget. A fegyelmi bizottság így pénzbírságot szabott ki, de nem rendelte el a szektor bezárását. A Juventus 2–0-ra nyert, és öt forduló után 10 ponttal a hetedik helyen áll.
Sandro Mazzola 15 évesen került az Inter utánpótlásába, majd 1961-ben, 18 évesen mutatkozott be a Serie A-ban. Az 1962/63-as idénytől már rendszeresen szerepelt Helenio Herrera együttesében, és meghatározó alakja lett a legendás Grande Internek.
Teljes felnőtt játékospályafutását az Internazionalénál töltötte, 1961 és 1977 között. A milánói együttessel négy olasz bajnoki címet, két BEK-et és két Interkontinentális Kupát nyert.
Pályafutásának egyik legemlékezetesebb mérkőzését az 1964-es BEK-döntőben játszotta. Az Inter Bécsben 3–1-re legyőzte a Real Madridot, Mazzola pedig két gólt szerzett. Egy évvel később a milánóiak ismét megnyerték a legrangosabb európai kupasorozatot.
Mazzola az 1963/64-es BEK-sorozat gólkirálya is lett, és két BEK-döntőben is eredményes volt.
1971-ben Johan Cruyff mögött a második helyen végzett az Aranylabda-szavazáson.
Az olasz válogatottban 1963-ban mutatkozott be, és összesen 70 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Tagja volt az 1968-ban hazai pályán Európa-bajnoki címet szerző olasz csapatnak.
Két évvel később az 1970-es világbajnokságon ezüstérmet nyert a Squadra Azzurrával.
Mazzola 1977-ben fejezte be játékospályafutását. Ezt követően vezetőként is dolgozott az Internél, ahol összesen 11 évet töltött különböző tisztségekben, és szerepet vállalt többek között Ronaldo és Álvaro Recoba szerződtetésében. Később a Genoánál és a Torinónál is dolgozott, valamint hosszú időn keresztül televíziós szakkommentátorként szerepelt.