A hétvégi Juventus-Atalanta bajnoki mérkőzéseken egyperces gyászszünettel emlékeztek a pénteken, 83 éves korában elhunyt Sandro Mazzolára, az olasz futball egyik legendás alakjára.

A Juventus-szurkolók gyomorfogató akciója nem maradt következmény nélkül

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Az 1968-as Európa-bajnok és 1970-es világbajnoki ezüstérmes támadó teljes klubpályafutását a Juventus ősi riválisánál, az Internazionalénál töltötte, ezért a Juventus ultráinak egy része a megemlékezés alatt hátat fordított a pályának, és a torinói klub legendáit éltető rigmusokat skandált.

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A Juventus stadionjában rendezett meccsen a torinói szurkolók többsége rögtön kifejezte nemtetszését, és az Atalanta-drukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el a rigmusokat.

A Juventus a mérkőzés után elhatárolódott a történtektől, hangsúlyozva, hogy a klubrivalizálás nem indokolhat tiszteletlenséget. A fegyelmi bizottság így pénzbírságot szabott ki, de nem rendelte el a szektor bezárását. A Juventus 2–0-ra nyert, és öt forduló után 10 ponttal a hetedik helyen áll.

Sandro Mazzola, az olasz futball egyik legendás alakja

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