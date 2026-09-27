Miközben Kerkez Milos gőzerővel a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseire készül, korábbi liverpooli posztriválisa, Andy Robertson ítéletet mondott róla Angliában. A skót balhátvéd szerint a magyar egy olyan játékos, aki ellen senki sem akar játszani, de a közös munka során többször is elmondta neki, hogy lassítson egy kicsit.

Kerkez Milos és Andy Robertson egy évig voltak csapattársak Liverpoolban

Fotó: Getty Images

Andy Robertson Kerkez Milosról mondott véleményt

Kerkez Milosból nagyon jó szélsőhátvéd lesz Liverpoolban, legalábbis Andy Robertsonnak semmi kétsége sincs efelől. A magyar balhátvéd a skót labdarúgó hosszútávú utódjaként érkezett Liverpoolba, de egy évig még együtt dolgoztak a klubnál – mielőtt a 32 éves védő eligazolt.

Milos egy az egyben kiváló védő, senki sem akar ellene játszani. Hihetetlenül agresszív, szinte az ellenfél "arcában" védekezik. Amikor azonban nálunk van a labda, és 60-70 százalékban birtokoljuk, mindig azt mondtam neki: egy kicsit lassítson

– idézi a csakfoci.hu Andy Robertson The Overlap című műsorban elhangzott szavait.

A Liverpool korábbi skót balhátvédje szerint utódja már az előző idényben is kezdte megérteni, mire gondolt, és meglátása szerint Kerkez most is ezen dolgozik.

Nagyon jó szélsőhátvéd lesz belőle a Liverpoolban, efelől semmi kétségem

– fogalmazott a 22 éves magyar labdarúgóról Robertson.