Miközben Kerkez Milos gőzerővel a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseire készül, korábbi liverpooli posztriválisa, Andy Robertson ítéletet mondott róla Angliában. A skót balhátvéd szerint a magyar egy olyan játékos, aki ellen senki sem akar játszani, de a közös munka során többször is elmondta neki, hogy lassítson egy kicsit.
Andy Robertson Kerkez Milosról mondott véleményt
Kerkez Milosból nagyon jó szélsőhátvéd lesz Liverpoolban, legalábbis Andy Robertsonnak semmi kétsége sincs efelől. A magyar balhátvéd a skót labdarúgó hosszútávú utódjaként érkezett Liverpoolba, de egy évig még együtt dolgoztak a klubnál – mielőtt a 32 éves védő eligazolt.
Milos egy az egyben kiváló védő, senki sem akar ellene játszani. Hihetetlenül agresszív, szinte az ellenfél "arcában" védekezik. Amikor azonban nálunk van a labda, és 60-70 százalékban birtokoljuk, mindig azt mondtam neki: egy kicsit lassítson
– idézi a csakfoci.hu Andy Robertson The Overlap című műsorban elhangzott szavait.
A Liverpool korábbi skót balhátvédje szerint utódja már az előző idényben is kezdte megérteni, mire gondolt, és meglátása szerint Kerkez most is ezen dolgozik.
Nagyon jó szélsőhátvéd lesz belőle a Liverpoolban, efelől semmi kétségem
– fogalmazott a 22 éves magyar labdarúgóról Robertson.