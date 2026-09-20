Nem fogadta szeretettel és párás szemmel a Bournemouth közönsége a csapat egykori magyar játékosát. Kerkez Milos az új klubjával, az FC Liverpoollal lépett pályára vasárnap a Vitality Stadiumban, és kemény reakciókat kapott a lelátóról.

Kerkez Milost nem fogadták szerelemmel Bournemouth-ban Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez Milos 2025-ben igazolt Liverpoolba

Kerkez Milos 2023-tól két szezont töltött el a Bournemouth-nál, majd 2025 nyarán a Liverpoolhoz szerződött. Tavaly már pályára lépett egykori csapata stadionjában, és vasárnap délután másodszor szerepelhetett.

Nem kímélték őt, Kerkez az első félidőben egy beadással próbálkozott, amikor a közönség kifütyülte őt.

Angliában ez szinte mindennapos, nem kímélik azokat, akik hátat fordítanak egy-egy klubnak, a szurkolók gyorsan elfelejtik a labdarúgók korábbi érdemeit. Most ezt a magyar légiós a saját bőrén tapasztalhatta meg, és aligha esett jól neki a Bournemouth-Liverpool meccsen. Kerkez ennek ellenére aktívan játszott, szokás szerint cselekkel és beadásokkal próbálkozott, igyekezett a játékával felelni a füttyszóra.

Kerkez Milos öt nap múlva, szeptember 25-én ellentétes érzelmekre számíthat, hiszen a Puskás Arénában, a magyar válogatottal Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában.