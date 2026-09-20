A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-ra nyert a Tóth Alexet a 89. percben csereként bevető Bournemouth otthonában. A vendégeknél Kerkez végigjátszotta a korábbi csapata elleni összecsapást, míg Szoboszlait a 81. percben lecserélte Andoni Iraola vezetőedző, aki a nyáron éppen a Bournemouth-tól távozott. A Liverpool továbbra is veretlen a Premier League mostani kiírásában, három döntetlen mellett ez volt a második sikere.

Kerkez Milos (jobbra) hűvös fogadtatásban részesült Bournemouth-ban Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milost kifütyülték

Kerkez Milos 2023-tól, két szezonon keresztül, a Bournemouth-ban futballozott, és tavaly nyáron szerződött a Liverpoolhoz. Egykori csapatának drukkerei vasárnap kifütyülték őt, és a magyar hátvéd ezt nem hagyta szó nélkül: bevallotta, hogy rosszul esett neki.

"Nem erre számítottam. Nagyon sok embert ismerek a jelenlegi csapatból, többükkel együtt játszottam. Barátaim és ismerőseim vannak itt. A szurkolóktól viszont nem éppen olyan fogadtatást kaptam, amilyenben reménykedtem" – fogalmazott Kerkez, akit a Magyar Nemzet idézett. - Pontosan tudom, milyen nehéz ide vendégként megérkezni, ezért büszke vagyok a csapatra. Nagyon boldoggá tesz, ahogyan mentálisan kezeltük ezt a mérkőzést. Az utolsó pillanatig harcoltunk, és ennek három pont lett a jutalma."