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Nem alakulnak jól a dolgok a Liverpool magyar válogatott játékosa számára, akinek az elmúlt hetekben több nehézséggel is meg kellett küzdenie. Kerkez Milos helyzete most tovább bonyolódhat, ugyanis az angol sztárcsapat már egy új balhátvéd megszerzését fontolgatja.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Kerkez Milosra Liverpoolban. A magyar válogatott balhátvéd teljesítményét az elmúlt időszakban több kritika is érte Angliában, és bár voltak biztató mérkőzései, egyelőre nem tudta tartósan hozni azt a formát, amellyel a Bournemouth egyik legjobb játékosává vált. Most újabb kellemetlen hír érkezett számára: angol sajtóértesülések szerint a Liverpool egy válogatott balhátvéd megszerzését tűzte ki célul.

Kerkez Milos helyére igazolna játékost a Liverpool
Kerkez Milos helyére igazolna játékost a Liverpool Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Már Kerkez Milos lehetséges utódját figyeli a Liverpool

Kerkez Milos 2025 nyarán mintegy 40 millió fontért igazolt a Bournemouth-tól a Liverpoolhoz, ám az Anfielden eddig nem tudta tartósan megismételni azt a teljesítményt, amelyet korábbi csapatában nyújtott. A magyar válogatott védő az előző idényben egy gólig és két gólpasszig jutott a Premier League-ben, miközben védekezését is többször érte kritika.

Az új idényben sem sikerült teljesen elhallgattatnia a kétkedőket. Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyen 2-1-re végül nyertek a Vörösök - Kerkez rosszul helyezkedett a vendégek góljánál: nem lépett együtt a Liverpool védelmi vonalával, Marcos Llorente pedig kihasználta a mögötte megnyíló területet és betalált. A hibát követően a Liverpool szurkolói közül is többen bírálták a magyar játékost, néhány nappal később pedig Michael Owen is kemény véleményt fogalmazott meg róla. A Liverpool korábbi aranylabdás támadója a TEAMtalknak azt mondta, Kerkez az érkezése óta küszködik, és szerinte idegesnek, elveszettnek tűnik a vörös mezben. Owen úgy véli, a szélsőhátvéd-poszt jelenleg problémát jelent a Liverpool számára.

Kerkez a hétvégén éppen korábbi csapata ellen kapott újabb lehetőséget. A Liverpool 1–0-ra győzött a Bournemouth otthonában, a magyar válogatott futballistát azonban korábbi klubjának szurkolói nem fogadták kitörő örömmel. Már a mérkőzés során is füttykoncertet kapott, a találkozó után pedig Kerkez maga is elismerte, hogy jobb fogadtatásra számított.

A TEAMtalk értesülése szerint a Liverpool is figyelemmel követi a Crystal Palace angol válogatott balhátvédjét, Tyrick Mitchellt. A 27 éves futballista szerződése az idény végén lejárhat, így különösen vonzó célpont lehet az angol élcsapatok számára. Mitchell megszerzése ugyanakkor nem lenne egyszerű, ugyanis a Manchester United és a Chelsea érdeklődéséről is beszámoltak. Mint azt az agnol oldal is írta, a Liverpool esetében Kerkez ingadozó teljesítménye is szerepet játszhat abban, hogy a klub újabb játékost keres a posztra.

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