Egyre nagyobb nyomás nehezedik Kerkez Milosra Liverpoolban. A magyar válogatott balhátvéd teljesítményét az elmúlt időszakban több kritika is érte Angliában, és bár voltak biztató mérkőzései, egyelőre nem tudta tartósan hozni azt a formát, amellyel a Bournemouth egyik legjobb játékosává vált. Most újabb kellemetlen hír érkezett számára: angol sajtóértesülések szerint a Liverpool egy válogatott balhátvéd megszerzését tűzte ki célul.

Kerkez Milos helyére igazolna játékost a Liverpool Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Már Kerkez Milos lehetséges utódját figyeli a Liverpool

Kerkez Milos 2025 nyarán mintegy 40 millió fontért igazolt a Bournemouth-tól a Liverpoolhoz, ám az Anfielden eddig nem tudta tartósan megismételni azt a teljesítményt, amelyet korábbi csapatában nyújtott. A magyar válogatott védő az előző idényben egy gólig és két gólpasszig jutott a Premier League-ben, miközben védekezését is többször érte kritika.

Az új idényben sem sikerült teljesen elhallgattatnia a kétkedőket. Az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyen 2-1-re végül nyertek a Vörösök - Kerkez rosszul helyezkedett a vendégek góljánál: nem lépett együtt a Liverpool védelmi vonalával, Marcos Llorente pedig kihasználta a mögötte megnyíló területet és betalált. A hibát követően a Liverpool szurkolói közül is többen bírálták a magyar játékost, néhány nappal később pedig Michael Owen is kemény véleményt fogalmazott meg róla. A Liverpool korábbi aranylabdás támadója a TEAMtalknak azt mondta, Kerkez az érkezése óta küszködik, és szerinte idegesnek, elveszettnek tűnik a vörös mezben. Owen úgy véli, a szélsőhátvéd-poszt jelenleg problémát jelent a Liverpool számára.

Kerkez a hétvégén éppen korábbi csapata ellen kapott újabb lehetőséget. A Liverpool 1–0-ra győzött a Bournemouth otthonában, a magyar válogatott futballistát azonban korábbi klubjának szurkolói nem fogadták kitörő örömmel. Már a mérkőzés során is füttykoncertet kapott, a találkozó után pedig Kerkez maga is elismerte, hogy jobb fogadtatásra számított.

A TEAMtalk értesülése szerint a Liverpool is figyelemmel követi a Crystal Palace angol válogatott balhátvédjét, Tyrick Mitchellt. A 27 éves futballista szerződése az idény végén lejárhat, így különösen vonzó célpont lehet az angol élcsapatok számára. Mitchell megszerzése ugyanakkor nem lenne egyszerű, ugyanis a Manchester United és a Chelsea érdeklődéséről is beszámoltak. Mint azt az agnol oldal is írta, a Liverpool esetében Kerkez ingadozó teljesítménye is szerepet játszhat abban, hogy a klub újabb játékost keres a posztra.