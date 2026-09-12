Egyre nagyobb nyomás nehezedik Kerkez Milosra Angliában. A Liverpool–Fulham Premier League-mérkőzés előtt ismét a magyar válogatott balhátvéd teljesítménye szolgáltatott témát, elsősorban az Atlético Madrid elleni, 2–1-re megnyert Bajnokok Ligája-találkozón elkövetett hibája miatt. A spanyolok góljánál Kerkez rosszul mérte fel a helyzetet, Marcos Llorente befutott mögé, majd könyörtelenül kihasználta a lehetőséget. A jelenet újabb kritikahullámot indított el Angliában, ahol az utóbbi időben egyre több bírálat éri a tavaly nyáron 40 millió fontért szerződtetett magyar védőt. A kritikus hangok pedig egyre keményebbek lettek: már olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy ha Kerkez teljesítménye nem javul, a Liverpoolnak a jövőjét is érdemes lehet újragondolnia.

Kerkez Milos lehetséges eladásáról beszélnek Angliában Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool–Fulham

szombat, 16:00 (Tv: Spíler 1)

Kerkez Milos eladása a téma Angliában

A magyar válogatott védő teljesítménye még mindig napirenden van Angliában. A talkSPORT Sports Breakfast című műsorában Ally McCoist, a Rangers legendája és történetének legeredményesebb gólszerzője is Kerkez Milos játékát elemezte, külön kitérve az Atlético gólját megelőző hibára.

Szenved, nem igaz? Ez jól látható, és nem azért, mert ne próbálkozna. Egyértelműen igyekszik előrejönni, de a gólnál ennek megfizeti az árát. Nem tudom, mire gondolt abban a helyzetben. A labdát kell figyelnie, és fel kell ismernie, hogy nem fog időben kilépni

– fogalmazott a korábbi skót válogatott támadó.

Alan Brazil még McCoistnál is keményebb kritikát fogalmazott meg. A korábbi Manchester United-támadó szerint a Liverpoolnak 2027-ben már Kerkez eladását is fontolóra kellene vennie.

Mennie kell, sajnálom

– jelentette ki Brazil.

Nem ő volt az egyetlen, aki kérdéseket fogalmazott meg Kerkez jövőjével kapcsolatban. Dom King szerint is eljöhet az a pont, amikor a Liverpoolnak komolyabban foglalkoznia kell a magyar válogatott védő helyzetével, amennyiben teljesítménye nem mutat javulást.