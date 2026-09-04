Mats Wieffer, a Premier League-ben szereplő Brighton & Hove Albion játékosa a bokszolók kiütéseire emlékeztető sérülést szenvedett, így csapata következő négy mérkőzésén nem léphet pályára.

A holland Mats Wieffer a Chelsea elleni meccsen kapott egy kiütést

Fotó: Alfie Cosgrove / News Images/NurPhoto via AFP

Az előző fordulóban a Sirályok 4–3-ra kikaptak a Chelsea otthonában, a holland futballista pedig akkor sérült meg, amikor egy labda keményen arcon találta.

Kiütést kapott a holland válogatott futballista?

Wieffernek az arcát találta el a labda, mégsem fejsérülést szenvedett.

„Nagyon balszerencsés eset. Elég könnyen el tudom magyarázni, mert szeretem a bokszot, és a bokszban néha, amikor valakit kiütnek, látni lehet, ahogy elgyengül a lába, amelyek nagyon furcsa helyzetbe kerülnek” – idézi a The Athletic Fabian Hürzelert, a csapat vezetőedzőjét.

„Ilyenkor előfordulhat, hogy megsérül a térded vagy kificamodik a bokád. Mats esetében is hasonló történt:

amikor a labda arcon találta, még kontrollálta a testét, majd a lábai furcsa helyzetbe kerültek, és ennek következtében történt a sérülés. Szerencsére nem súlyos, de ahogy történt, az nagyon balszerencsés”

– folytatta a német szakember, aki elárulta, hogy játékosa előbb a fejét fogta, és csak azután kezdte fájlalni a térdét.

Wieffert a Stamford Bridge-en rendezett mérkőzés 80. percében kellett lecserélni. A 26 éves holland válogatott játékos az előző szezonban december és február között nyolc bajnoki mérkőzést hagyott ki lábujjsérülés miatt, így rendkívül peches az utóbbi időben.

Kabát Péter súlyos térdsülést szenvedett egy fejre mért ütéstől

Fotó: Polyák Attila - Origo

Wieffer viszonylag olcsón megúszta a sérülést. Kabát Péter, a korábbi magyar válogatott támadó sokkal rosszabbul járt. Az Újpest egykori támadója az RTL-en futó Sztárbox című műsorban szerepelt, ahol a sztárséf Rácz Jenő keményen kiütötte őt. Az ütés után később azonban kiderült, hogy a korábbi kiváló támadó nem fejsérülést, hanem térdsérülést szenvedett, ugyanis az ínszalagjai bánták a kiütést.

A 16-szoros magyar válogatott futballistának végül meg kellett műteni a térdét, ami azért is volt kellemetlen, mert játékospályafutása alatt korábban sosem volt térdsérülése.