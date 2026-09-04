Mats Wieffer, a Premier League-ben szereplő Brighton & Hove Albion játékosa a bokszolók kiütéseire emlékeztető sérülést szenvedett, így csapata következő négy mérkőzésén nem léphet pályára.
Az előző fordulóban a Sirályok 4–3-ra kikaptak a Chelsea otthonában, a holland futballista pedig akkor sérült meg, amikor egy labda keményen arcon találta.
Kiütést kapott a holland válogatott futballista?
Wieffernek az arcát találta el a labda, mégsem fejsérülést szenvedett.
„Nagyon balszerencsés eset. Elég könnyen el tudom magyarázni, mert szeretem a bokszot, és a bokszban néha, amikor valakit kiütnek, látni lehet, ahogy elgyengül a lába, amelyek nagyon furcsa helyzetbe kerülnek” – idézi a The Athletic Fabian Hürzelert, a csapat vezetőedzőjét.
„Ilyenkor előfordulhat, hogy megsérül a térded vagy kificamodik a bokád. Mats esetében is hasonló történt:
amikor a labda arcon találta, még kontrollálta a testét, majd a lábai furcsa helyzetbe kerültek, és ennek következtében történt a sérülés. Szerencsére nem súlyos, de ahogy történt, az nagyon balszerencsés”
– folytatta a német szakember, aki elárulta, hogy játékosa előbb a fejét fogta, és csak azután kezdte fájlalni a térdét.
Wieffert a Stamford Bridge-en rendezett mérkőzés 80. percében kellett lecserélni. A 26 éves holland válogatott játékos az előző szezonban december és február között nyolc bajnoki mérkőzést hagyott ki lábujjsérülés miatt, így rendkívül peches az utóbbi időben.
Wieffer viszonylag olcsón megúszta a sérülést. Kabát Péter, a korábbi magyar válogatott támadó sokkal rosszabbul járt. Az Újpest egykori támadója az RTL-en futó Sztárbox című műsorban szerepelt, ahol a sztárséf Rácz Jenő keményen kiütötte őt. Az ütés után később azonban kiderült, hogy a korábbi kiváló támadó nem fejsérülést, hanem térdsérülést szenvedett, ugyanis az ínszalagjai bánták a kiütést.
A 16-szoros magyar válogatott futballistának végül meg kellett műteni a térdét, ami azért is volt kellemetlen, mert játékospályafutása alatt korábban sosem volt térdsérülése.
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