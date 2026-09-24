A csütörtök esti Hollandia–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzés azért volt rendkívül pikáns, mert mindkét csapat kispadján egy legenda debütált. A holland válogatott kispadján a Barcelona legendás középpályása, a világ- és Európa-bajnok Xavi Hernández, míg a német együttes kispadján a Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp foglalt helyet.

Jürgen Klopp a hollandok elleni meccsen debütált a németek kispadján

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Mindkét gárda csalódást keltő világbajnoki szereplésen van túl. A hollandok és a németek is a legjobb 32 között búcsúztak: az Oranje a marokkói válogatottal nem bírt, míg a Nationalelfnek a paraguayi csapat jelentette a végállomást.

Jürgen Klopp csapata botrányos góllal szerzett vezetést Amszterdamban

A találkozó gyászszünettel indult, miután szeptember 16-án elhunyt Ronald Koeman felesége. Bartina Koeman, a korábbi holland szövetségi kapitány felesége, hosszan tartó, súlyos betegség után halt meg. Éveken át küzdött a mellrákkal, amely az utóbbi években áttéteket képzett a gerincében, majd a májában is.

A hollandok a Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, Timber, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo összeállításban kezdték a mérkőzést, míg a németek a Ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich, Amiri, Nmecha – Adeyemi, Havertz, Schade összeállításban futottak ki a Johan Cruijff Aréna gyepszőnyegére.

A mérkőzés elején a németek birtokolták többet a labdát, az első gólt mégis a hollandok szerezték a 13. percben. Tijjani Reijnders bal oldali szögletére Virgil van Dijk érkezett a rövid oldalon, és Marc-André ter Stegent megelőzve a kapuba csúsztatott. A hollandok gólját azonban videózás után érvénytelenítették, ugyanis Brian Brobbey a szöglet után akadályozta a német kapus mozgását.

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Ezt követően is a németek irányították a mérkőzést, akik a 31. percben majdnem megszerezték a vezetést. A sérült Kai Havertz helyére beállt Younes Ebnoutalib került helyzetbe, de tízméteres lövését Bart Verbruggen védeni tudta.

Egy perccel később aztán botrányos körülmények között megszerezték a vezetést a németek.

Brian Brobbey, a hollandok csatára egy rossz mozdulat után a combjához kapott. A német játékosok egy pillanatra meg is álltak, végül azonban nem rúgták ki a labdát. Folytatták az akciót, amelynek végén Felix Nmecha a kapuba kotort egy lecsorgó labdát. A gól után Denzel Dumfries és Virgil van Dijk is megkergette az ünneplő német játékosokat.