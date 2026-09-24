A csütörtök esti Hollandia–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzés azért volt rendkívül pikáns, mert mindkét csapat kispadján egy legenda debütált. A holland válogatott kispadján a Barcelona legendás középpályása, a világ- és Európa-bajnok Xavi Hernández, míg a német együttes kispadján a Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp foglalt helyet.
Mindkét gárda csalódást keltő világbajnoki szereplésen van túl. A hollandok és a németek is a legjobb 32 között búcsúztak: az Oranje a marokkói válogatottal nem bírt, míg a Nationalelfnek a paraguayi csapat jelentette a végállomást.
Jürgen Klopp csapata botrányos góllal szerzett vezetést Amszterdamban
A találkozó gyászszünettel indult, miután szeptember 16-án elhunyt Ronald Koeman felesége. Bartina Koeman, a korábbi holland szövetségi kapitány felesége, hosszan tartó, súlyos betegség után halt meg. Éveken át küzdött a mellrákkal, amely az utóbbi években áttéteket képzett a gerincében, majd a májában is.
A hollandok a Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, Timber, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo összeállításban kezdték a mérkőzést, míg a németek a Ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich, Amiri, Nmecha – Adeyemi, Havertz, Schade összeállításban futottak ki a Johan Cruijff Aréna gyepszőnyegére.
A mérkőzés elején a németek birtokolták többet a labdát, az első gólt mégis a hollandok szerezték a 13. percben. Tijjani Reijnders bal oldali szögletére Virgil van Dijk érkezett a rövid oldalon, és Marc-André ter Stegent megelőzve a kapuba csúsztatott. A hollandok gólját azonban videózás után érvénytelenítették, ugyanis Brian Brobbey a szöglet után akadályozta a német kapus mozgását.
Ezt követően is a németek irányították a mérkőzést, akik a 31. percben majdnem megszerezték a vezetést. A sérült Kai Havertz helyére beállt Younes Ebnoutalib került helyzetbe, de tízméteres lövését Bart Verbruggen védeni tudta.
Egy perccel később aztán botrányos körülmények között megszerezték a vezetést a németek.
Brian Brobbey, a hollandok csatára egy rossz mozdulat után a combjához kapott. A német játékosok egy pillanatra meg is álltak, végül azonban nem rúgták ki a labdát. Folytatták az akciót, amelynek végén Felix Nmecha a kapuba kotort egy lecsorgó labdát. A gól után Denzel Dumfries és Virgil van Dijk is megkergette az ünneplő német játékosokat.
A gól érezhetően megfogta a hollandokat, a németek pedig a 38. percben majdnem növelni tudták az előnyüket. Egy gyors kontratámadás végén Nathaniel Brown törhetett kapura, lövés helyett azonban a középen érkező Karim Adeyemi elé tálalt, akinek csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de a Barcelona támadója hét méterről a kapu fölé belsőzött.
A hollandok sokkal intenzívebben kezdték a második játékrészt, folyamatosan a németek térfelén tartották a labdát, de nagy helyzetet sokáig nem tudtak kidolgozni. Az első nagy lehetőségük a 60. percben adódott, ekkor Dumfries került ziccerbe, de közeli lövését Ter Stegen lábbal védeni tudta.
A 66. percben az év egyik legnagyobb helyzetét hagyták ki a hollandok.
A jobb szélen felfutó Dumfries tökéletes labdát adott középre, a hosszún érkező Mexx Meerdinknek pedig csak az üres kapuba kellett volna kotornia a labdát, de rosszul találta el, így az a kapu torkából kifelé pattant.
A 73. percben újabb helyzetet hagytak ki a hollandok. Reijnders átadása után Meerdink lőhetett éles szögből, de a nyolcméteres lövésébe Ter Stegen bele tudott kapni egy reflexmozdulattal.
A hajrában a hollandok még mentek előre az egyenlítésért, ami össze is jöhetett volna nekik, azonban a 89. percben az újonc Ruben van Bommel 18 méteres tekerését Ter Stegen óriási bravúrral ki tudta szedni a bal alsó sarokból.
Úgy tűnt, Jürgen Klopp győzelemmel mutatkozik be a németek kispadján, azonban a 91. percben még volt egy csavar a mérkőzésben. Egy labdaszerzés után Van Bommel húzott el a bal oldalon, majd külsővel egészen elképesztő labdát tekert a hosszú oldalon érkező Cody Gakpónak, aki egy akrobatikus mozdulattal védhetetlen gólt lőtt, amivel a hollandok döntetlenre tudták menteni a mérkőzést.
Nemzetek Ligája, 1. forduló:
A divízió, 2. csoport:
Hollandia-Németország 1-1 (0-1)
Szerbia-Görögország 1-2 (1-0)
A divízió, 4. csoport:
Portugália-Wales 1-0 (1-0)
Norvégia-Dánia 3-2 (2-1)
B divízió, 3. csoport:
Ausztria-Izrael 3-1 (1-0)
Koszovó-Írország 1-0 (0-0)
D divízió, 1. csoport:
Andorra-Málta 1-2 (1-1)
D divízió, 2. csoport:
Liechtenstein-Litvánia 0-2 (0-0)
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