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Csütörtök este a Nemzetek Ligája A divíziójának első fordulójában a holland válogatott 1–1-s döntetlent játszott a német csapattal Amszterdamban. A németek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a nyáron kinevezett Jürgen Klopp, míg a hollandoknál Xavi Hernández debütált a kispadon. A narancsmezeseket az osztrák Ernst Happel után 48 évvel ismét külföldi szövetségi kapitány vezette.

A csütörtök esti Hollandia–Németország Nemzetek Ligája-mérkőzés azért volt rendkívül pikáns, mert mindkét csapat kispadján egy legenda debütált. A holland válogatott kispadján a Barcelona legendás középpályása, a világ- és Európa-bajnok Xavi Hernández, míg a német együttes kispadján a Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp foglalt helyet.

Jürgen Klopp a hollandok elleni meccsen debütált a németek kispadján
Jürgen Klopp a hollandok elleni meccsen debütált a németek kispadján
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Mindkét gárda csalódást keltő világbajnoki szereplésen van túl. A hollandok és a németek is a legjobb 32 között búcsúztak: az Oranje a marokkói válogatottal nem bírt, míg a Nationalelfnek a paraguayi csapat jelentette a végállomást.

Jürgen Klopp csapata botrányos góllal szerzett vezetést Amszterdamban

A találkozó gyászszünettel indult, miután szeptember 16-án elhunyt Ronald Koeman felesége. Bartina Koeman, a korábbi holland szövetségi kapitány felesége, hosszan tartó, súlyos betegség után halt meg. Éveken át küzdött a mellrákkal, amely az utóbbi években áttéteket képzett a gerincében, majd a májában is.

A hollandok a Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, Timber, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo összeállításban kezdték a mérkőzést, míg a németek a Ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich, Amiri, Nmecha – Adeyemi, Havertz, Schade összeállításban futottak ki a Johan Cruijff Aréna gyepszőnyegére.

A mérkőzés elején a németek birtokolták többet a labdát, az első gólt mégis a hollandok szerezték a 13. percben. Tijjani Reijnders bal oldali szögletére Virgil van Dijk érkezett a rövid oldalon, és Marc-André ter Stegent megelőzve a kapuba csúsztatott. A hollandok gólját azonban videózás után érvénytelenítették, ugyanis Brian Brobbey a szöglet után akadályozta a német kapus mozgását.

Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk (C) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the UEFA Nations League (League A, Group A2) football match between Netherlands and Germany at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on September 24, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Ezt követően is a németek irányították a mérkőzést, akik a 31. percben majdnem megszerezték a vezetést. A sérült Kai Havertz helyére beállt Younes Ebnoutalib került helyzetbe, de tízméteres lövését Bart Verbruggen védeni tudta.

Egy perccel később aztán botrányos körülmények között megszerezték a vezetést a németek. 

Brian Brobbey, a hollandok csatára egy rossz mozdulat után a combjához kapott. A német játékosok egy pillanatra meg is álltak, végül azonban nem rúgták ki a labdát. Folytatták az akciót, amelynek végén Felix Nmecha a kapuba kotort egy lecsorgó labdát. A gól után Denzel Dumfries és Virgil van Dijk is megkergette az ünneplő német játékosokat.

Germany's players celebrate after scoring their team's first goal during the UEFA Nations League (League A, Group A2) football match between Netherlands and Germany at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on September 24, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
A németek szabályos gólt lőttek, csak éppen nem voltak sportszerűek 
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A gól érezhetően megfogta a hollandokat, a németek pedig a 38. percben majdnem növelni tudták az előnyüket. Egy gyors kontratámadás végén Nathaniel Brown törhetett kapura, lövés helyett azonban a középen érkező Karim Adeyemi elé tálalt, akinek csak az üres kapuba kellett volna lőnie, de a Barcelona támadója hét méterről a kapu fölé belsőzött.

A hollandok sokkal intenzívebben kezdték a második játékrészt, folyamatosan a németek térfelén tartották a labdát, de nagy helyzetet sokáig nem tudtak kidolgozni. Az első nagy lehetőségük a 60. percben adódott, ekkor Dumfries került ziccerbe, de közeli lövését Ter Stegen lábbal védeni tudta. 

A 66. percben az év egyik legnagyobb helyzetét hagyták ki a hollandok. 

A jobb szélen felfutó Dumfries tökéletes labdát adott középre, a hosszún érkező Mexx Meerdinknek pedig csak az üres kapuba kellett volna kotornia a labdát, de rosszul találta el, így az a kapu torkából kifelé pattant.

A 73. percben újabb helyzetet hagytak ki a hollandok. Reijnders átadása után Meerdink lőhetett éles szögből, de a nyolcméteres lövésébe Ter Stegen bele tudott kapni egy reflexmozdulattal. 

Netherlands' coach Xavi Hernandez gestures during the UEFA Nations League (League A, Group A2) football match between Netherlands and Germany at Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on September 24, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Xavi Hernández együttese a második félidei játéka alapján rászolgált az egyenlítésre
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A hajrában a hollandok még mentek előre az egyenlítésért, ami össze is jöhetett volna nekik, azonban a 89. percben az újonc Ruben van Bommel 18 méteres tekerését Ter Stegen óriási bravúrral ki tudta szedni a bal alsó sarokból.

Úgy tűnt, Jürgen Klopp győzelemmel mutatkozik be a németek kispadján, azonban a 91. percben még volt egy csavar a mérkőzésben. Egy labdaszerzés után Van Bommel húzott el a bal oldalon, majd külsővel egészen elképesztő labdát tekert a hosszú oldalon érkező Cody Gakpónak, aki egy akrobatikus mozdulattal védhetetlen gólt lőtt, amivel a hollandok döntetlenre tudták menteni a mérkőzést.

Nemzetek Ligája, 1. forduló:

A divízió, 2. csoport:

Hollandia-Németország 1-1 (0-1)

Szerbia-Görögország 1-2 (1-0)

A divízió, 4. csoport:

Portugália-Wales 1-0 (1-0)

Norvégia-Dánia 3-2 (2-1)

B divízió, 3. csoport:

Ausztria-Izrael 3-1 (1-0)

Koszovó-Írország 1-0 (0-0)

D divízió, 1. csoport:

Andorra-Málta 1-2 (1-1)

D divízió, 2. csoport:

Liechtenstein-Litvánia 0-2 (0-0)

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