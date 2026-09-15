Újabb rangos nemzetközi futballeseménynek ad otthont Magyarország: 2029-ben a Puskás Arénában rendezik meg az UEFA Konferencialiga-döntőt. A helyszínről kedden, a görögországi Thesszalonikiben tartott ülésén döntött az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága.

A Puskás Arénában rendezik a 2029-es Konferencialiga-döntőt Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Puskás Arénában rendezik a 2029-es Konferencialiga-döntőt

A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2028-as és a 2029-es finálé megrendezésére is korábban pályázott. Előbbit végül Torinó kapta, egy évvel később azonban Budapest fogadhatja a Konferencialiga két döntősét.

A 2029-es fináléval különleges mérföldkőhöz érkezik a 2019-ben átadott Puskás Aréna, amely így mindhárom jelenlegi nagy európai férfi klubtorna döntőjének otthont ad.

Budapest 2023-ban rendezte meg az Európa-liga fináléját, amelyben a Sevilla és az AS Roma csapott össze. A mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult, a trófeát végül tizenegyespárbajban a spanyol együttes szerezte meg. 2026 májusában már a legrangosabb európai klubsorozat fináléját rendezték a Puskás Arénában: a Bajnokok Ligája döntőjében a Paris Saint-Germain hosszabbítás és tizenegyespárbaj után 2–1-re legyőzte az Arsenalt, és története során másodszor hódította el a trófeát. Magyarország történetében először adott otthont BL-döntőnek.

A stadion korábban is több jelentős nemzetközi mérkőzés helyszíne volt: 2020-ban itt rendezték a Bayern München–Sevilla európai Szuperkupa-találkozót, 2021-ben pedig négy Európa-bajnoki mérkőzésnek adott otthont. A kör 2029-ben a Konferencialiga döntőjével válik teljessé: a Puskás Aréna az Európa-liga és a Bajnokok Ligája után az UEFA harmadik számú férfi klubtornájának fináléját is megrendezheti.