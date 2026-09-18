A magyar sport és a politika szétválasztását célozza az a szigorú összeférhetetlenségi szabályozás, amelyet a kormány tervez bevezetni. Ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, Kubatov Gábor, Szijjártó Péter és Deutsch Tamás sem töltheti be tovább sportegyesületi vezetői tisztségét.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke

Fotó: Tumbász Hédi

A tervezett szabályozás szerint miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, pártelnökök, kormánybiztosok, miniszteri biztosok, valamint több más állami vezető nem lehet vezető tisztségviselő országos sportszövetségekben, illetve az 500-nál több sportolót igazoló nagyobb sportegyesületeknél. A korlátozás a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedne.

Kubatov Gábor harcolni fog a Fradiért?

A szabályozás ráadásul nem adna egyszerű kiskaput azoknak, akik időközben lemondanak politikai tisztségükről. A tervek szerint az összeférhetetlenség a politikai tisztség megszűnését követően további négy évig fennmaradna. A már hivatalban lévő érintetteknek a törvény hatálybalépését követően 30 napon belül kellene nyilatkozniuk az összeférhetetlenségről.

Ez a jelenlegi klubvezetők közül három ismert politikust közvetlenül érint. Ha a parlament elfogadja a tervezett szabályokat, Kubatov Gábornak a Ferencváros, Deutsch Tamásnak az MTK, Szijjártó Péternek pedig a Honvéd vezetéséről kellene lemondania.

A bejelentés után Kubatov Gábor a közösségi oldalán azt írta: „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha” – posztolta a Facebookon a Fradi elnöke.

Deutsch Tamás, az MTK elnöke is a Facebookon reagált a miniszterelnök bejelentésére:

„Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK” – jelentette ki a közösségi oldalán az európai parlamenti képviselő.

A FradiSas néven futó ferencvárosi szurkolói portál is felháborodott a pénteki fejleményeken, és egy múltidézővel világított rá arra, hogy a Fradi történetében nem egyszer voltak olyan sikeres elnökök, akik politikusok voltak.

Dr. Springer Ferenc – az FTC elnöke 1899–1920 között, országgyűlési képviselő

Dr. Gschwindt Ernő – az FTC elnöke 1923–1931 között, országgyűlési képviselő

Dr. Usetty Béla – az FTC elnöke 1937–1944 között, országgyűlési képviselő

Jaross Andor – az FTC elnöke 1944-ben, pártelnök, miniszter

„Az 1940-es évek közepének kommunista hatalomátvételéig – néhány rövid átmeneti időszakot leszámítva – a Ferencváros elnökei politikusok voltak. Legtöbbjük a befolyását és kapcsolatait használva munkálkodott a Ferencváros érdekében, és ez mindenki számára természetes volt.