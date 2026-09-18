A magyar sport és a politika szétválasztását célozza az a szigorú összeférhetetlenségi szabályozás, amelyet a kormány tervez bevezetni. Ha az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, Kubatov Gábor, Szijjártó Péter és Deutsch Tamás sem töltheti be tovább sportegyesületi vezetői tisztségét.
A tervezett szabályozás szerint miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, pártelnökök, kormánybiztosok, miniszteri biztosok, valamint több más állami vezető nem lehet vezető tisztségviselő országos sportszövetségekben, illetve az 500-nál több sportolót igazoló nagyobb sportegyesületeknél. A korlátozás a többségi állami tulajdonú cégek vezetőire is kiterjedne.
Kubatov Gábor harcolni fog a Fradiért?
A szabályozás ráadásul nem adna egyszerű kiskaput azoknak, akik időközben lemondanak politikai tisztségükről. A tervek szerint az összeférhetetlenség a politikai tisztség megszűnését követően további négy évig fennmaradna. A már hivatalban lévő érintetteknek a törvény hatálybalépését követően 30 napon belül kellene nyilatkozniuk az összeférhetetlenségről.
Ez a jelenlegi klubvezetők közül három ismert politikust közvetlenül érint. Ha a parlament elfogadja a tervezett szabályokat, Kubatov Gábornak a Ferencváros, Deutsch Tamásnak az MTK, Szijjártó Péternek pedig a Honvéd vezetéséről kellene lemondania.
A bejelentés után Kubatov Gábor a közösségi oldalán azt írta: „A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha” – posztolta a Facebookon a Fradi elnöke.
Deutsch Tamás, az MTK elnöke is a Facebookon reagált a miniszterelnök bejelentésére:
„Az MTK vezetőit az MTK választja, nem Magyar Péter. Hajrá, kékek, hajrá, MTK” – jelentette ki a közösségi oldalán az európai parlamenti képviselő.
A FradiSas néven futó ferencvárosi szurkolói portál is felháborodott a pénteki fejleményeken, és egy múltidézővel világított rá arra, hogy a Fradi történetében nem egyszer voltak olyan sikeres elnökök, akik politikusok voltak.
- Dr. Springer Ferenc – az FTC elnöke 1899–1920 között, országgyűlési képviselő
- Dr. Gschwindt Ernő – az FTC elnöke 1923–1931 között, országgyűlési képviselő
- Dr. Usetty Béla – az FTC elnöke 1937–1944 között, országgyűlési képviselő
- Jaross Andor – az FTC elnöke 1944-ben, pártelnök, miniszter
„Az 1940-es évek közepének kommunista hatalomátvételéig – néhány rövid átmeneti időszakot leszámítva – a Ferencváros elnökei politikusok voltak. Legtöbbjük a befolyását és kapcsolatait használva munkálkodott a Ferencváros érdekében, és ez mindenki számára természetes volt.
A politika és a sport különválasztásának vágyálma egy kommunista maszlag, amit természetesen ők maguk sem gondoltak komolyan, miután többek között maga Kádár János volt a Vasas elnöke, és több más klub nyakára is kommunista politikusokat helyeztek.
Ez az orwelli „duplagondol” klasszikus példája, ugyanolyan sunyi, manipulatív módszer, mint amilyen az egész rendszer volt. Lenyomták az emberek torkán, hogy a politikának nincs helye a sportban, közben minden tele volt az elvtársaikkal.
És máig tömegek kajálják ezt a sz*rt, b*szki.
Egészen elképesztő”.