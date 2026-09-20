Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a sportegyesületek vezetőinél. A miniszterelnök név szerint megemlítette Kubatov Gábort, a Ferencváros elnökét, valamint Deutsch Tamást, az MTK Budapest, és Szijjártó Pétert, a Budapest Honvéd vezeőjét, akik számára ugyancsak összeférhetetlenséget teremthet az új szabályozás. A bejelentés óriási vihart kavart, Kubatov Gábor vasárnap videóban reagált rá, miközben autóban ült és a Nyíregyháza-FTC meccsre tartott.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke reagált a kormány új szabályára

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Nagyon tartok a Nyíregyháza elleni meccstől, mert amikor az Európa-ligában főtáblára jutottunk, akkor másnap följelentettek minket. Amikor egy világra szóló sikert értünk el, a Celticet megvertük 3–1-re idegenben, akkor másnap kiderült, hogy nem lehetek elnök. Most elmegyünk Nyíregyházára, nem tudom, hogy mi jöhet még...” – mondta Kubatov Gábor, aki már pénteken is reagált Magyar bejelentésére, akkor azt írta:

A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!

Kubatov Gábor tovább szolgálja a Fradit

A klubnál októberben tartanak elnökválasztást, amin eredetileg elindult volna a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője is, ám a kormány bejelentése váratlan helyzetet teremtett.

Hát, cifra helyzet van most. Ha a Fradinak még szüksége van rám, akkor majd én úgy, ahogy idáig, vagy még jobban, de tovább fogom szolgálni ezt a klubot

– mondta sejtelmesen.

Kubatov Gábor egy másik vasárnapi videóban arról is beszélt, mit jelent számára a Ferencváros.

"Olyan, mintha a negyedik gyerekem lenne. Körülbelül a gyerekeimbe tettem ennyi energiát, ennyi odafigyelést, mindent a szívemből meg a lelkemből, azt odaadtam nekik, és a Fradi is így van vele. Nagyon nehéz elkerülni itt azt a vékony mezsgyét, ami a magabiztosság és a nagyképűség között van, de én nézem a többi klubnak a működését is. Fényévekkel vagyunk előttük. Nekem ez egy nagy alkotásom. Nehéz lenne nélküle, de az ember a gyerekei nélkül is nehezen tud élni. Így nagyon nehéz lenne a Fradi nélkül, a Fradi szolgálata nélkül eltölteni akár egy napot is"

– fogalmazott a Ferencváros elnöke.