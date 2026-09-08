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Nagy visszhangot váltottak ki a Fradi-tábor transzparensei az Újpest elleni derbin. Kubatov Gábor a történtek után határozott üzenetet küldött a szurkolóknak.

A Ferencváros vasárnap az ősi rivális Újpestet fogadta a labdarúgó NB I rangadóján. A zöld-fehérek már 2–0-ra is vezettek, a vendégek azonban felálltak kétgólos hátrányból, így a derbi végül 2–2-es döntetlennel zárult. A mérkőzés nemcsak a pályán történtek miatt került a figyelem középpontjába. A ferencvárosi szurkolók két, nagy visszhangot kiváltó transzparenst is kifeszítettek a lelátón. Az első félidőben a „25 milliárd kevés, a Ferencváros minden pénzt megér!”, míg a második játékrészben a „Ha bántod a Fradit, agyonverünk!” felirat jelent meg. A molinók tartalma a sajtóban és a szurkolók körében egyaránt komoly reakciókat váltott ki. Az ügyre most a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált.

Fradi-Újpest derbi a Groupama Arénában
Fotó: ORIGO

Kubatov Gábor felszólított a Fradi szurkolóit

Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől!

 

- írta a hivatalos Facebook-oldalán a Ferencváros elnöke. 

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