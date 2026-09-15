A szeptember 6-i Ferencváros-Újpest (2-2) mérkőzés nemcsak a pályán történtek miatt került a figyelem középpontjába. A Fradi szurkolói két, nagy visszhangot kiváltó transzparenst is kifeszítettek a lelátón. Az első félidőben a „25 milliárd kevés, a Ferencváros minden pénzt megér!”, míg a második játékrészben a „Ha bántod a Fradit, agyonverünk!” felirat jelent meg. A molinók tartalma a sajtóban és a szurkolók körében egyaránt komoly reakciókat váltott ki. Az FTC főszponzora, a Telekom nyilatkozatban ítélte el a történteket, majd a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált.

Kubatov Gábor reagált a ferencvárosi tábor üzenetére Fotó: MW

"Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől!" - írta a hivatalos Facebook-oldalán a Ferencváros elnöke.

Kubatov Gábornak válaszoltak az ultrák

Azóta a FradiDrukker Facebook-oldal válaszolt, és egyértelművé tették, nem tesznek eleget az elnöki kérésnek.

"Pár napja az FTC elnöke, Kubatov Gábor egy kéréssel fordult szurkolótársaink felé: "Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy tartózkodjanak mindenféle erőszaktól és más emberek megfenyegetésétől!" Erre reagáltak most a mieink: Értjük Kubatov Gábort, elfogadjuk, amit üzent, de sajnálattal közöljük, nem tudjuk a kérését teljesíteni. Mert mindenki a maga módszerével, lehetőségével, eszközével vívja a csatáit a közös cél, a Ferencváros védelmében. A lelátónak az ereje a hangja, és végső esetben az erőszak. Ferencváros mindenki és mindenek felett!" - írta az oldal.