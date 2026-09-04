Kubatov Gábor részletesen megszólalt a Fradiváros ügyében, amely ezzel újabb fordulatot vett. A Ferencvárosi Torna Club csütörtökön bejelentette, hogy utóellenőrzési kérelmekkel fordult a sportért felelős Belügyminisztériumhoz. A klubelnök kijelentette, hogy a Ferencváros nem fogadja el az elszámolásának teljes elutasítását, és szerinte az eljárás jelenlegi formájában koncepciósnak tűnik. Az FTC egyúttal nyilvánosságra hozta a minisztériumtól kapott két levelet és saját utóellenőrzési kérelmeit is.

Kubatov Gábor reagált a Fradiváros-ügyre

Fotó: Facebook/Kubatov Gábor

Kubatov rögtön a videó elején jelezte, ezúttal nem a Ferencváros pályán elért eredményeiről kíván beszélni.

„Tisztelt sportszeretők, tisztelt szurkolók, kedves ferencvárosiak, tisztelt államtitkár úr, kedves Attila! Ma nem a győzelemről vagy vereségről szeretnék beszélni. Azért álltam most a kamerák elé, mert olyasvalami történik a klubunkkal, amiről a Ferencváros elnökeként meg kell szólalnom, és amiről önöknek, a szurkolóinknak joguk van mindent egészen pontosan megtudni.”

Minden egyes forinttal elszámoltak

A Ferencváros elnöke ezután a Fradiváros történetével kezdte mondandóját. Állítása szerint a beruházás eredeti formájának meghiúsulása után a klub folyamatosan egyeztetett a támogatóval, és ennek megfelelően változtak meg a támogatás feltételei is.

„Kezdjük a tényekkel. A kormány finanszírozásra vonatkozó döntésével 155 milliárd forintra tervezett Fradiváros-beruházás a 2017-ben eltervezett formájában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg. Az okokról többször egyeztettünk a támogatóval, és ezek az egyeztetések kormányhatározat-módosításhoz, majd az államháztartási és sporttámogatási jogszabályokkal összhangban álló módosított támogatói okirathoz és szerződésekhez vezettek.”

Kubatov hangsúlyozta, a klub álláspontja szerint a támogatás felhasználása megfelelt ezeknek a döntéseknek.

Szögezzük le ismét: a kapott támogatást pontosan arra a célra és úgy használtuk fel, amit és ahogy a kormányhatározatok meghatároztak, és a teljes összeggel elszámoltunk, minden egyes forinttal. És itt hadd mondjam ki azt is, ami talán a legfontosabb. Ebből a pénzből egyetlen egy fillér nem került sehová máshová, csak a Ferencvároshoz. Az utolsó fillérig itt van a klubban, a sportoló gyerekekben, a szakosztályainkban, a sportlétesítményeinkben, a csapatainkban.

Az FTC mostani közleményében ugyancsak azt állítja, hogy a támogatásokat a módosított kormányhatározatokban meghatározott célokkal összhangban használta fel, és a teljes támogatási összeggel elszámolt.