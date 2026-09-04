Kubatov Gábor részletesen megszólalt a Fradiváros ügyében, amely ezzel újabb fordulatot vett. A Ferencvárosi Torna Club csütörtökön bejelentette, hogy utóellenőrzési kérelmekkel fordult a sportért felelős Belügyminisztériumhoz. A klubelnök kijelentette, hogy a Ferencváros nem fogadja el az elszámolásának teljes elutasítását, és szerinte az eljárás jelenlegi formájában koncepciósnak tűnik. Az FTC egyúttal nyilvánosságra hozta a minisztériumtól kapott két levelet és saját utóellenőrzési kérelmeit is.
Kubatov rögtön a videó elején jelezte, ezúttal nem a Ferencváros pályán elért eredményeiről kíván beszélni.
„Tisztelt sportszeretők, tisztelt szurkolók, kedves ferencvárosiak, tisztelt államtitkár úr, kedves Attila! Ma nem a győzelemről vagy vereségről szeretnék beszélni. Azért álltam most a kamerák elé, mert olyasvalami történik a klubunkkal, amiről a Ferencváros elnökeként meg kell szólalnom, és amiről önöknek, a szurkolóinknak joguk van mindent egészen pontosan megtudni.”
Minden egyes forinttal elszámoltak
A Ferencváros elnöke ezután a Fradiváros történetével kezdte mondandóját. Állítása szerint a beruházás eredeti formájának meghiúsulása után a klub folyamatosan egyeztetett a támogatóval, és ennek megfelelően változtak meg a támogatás feltételei is.
„Kezdjük a tényekkel. A kormány finanszírozásra vonatkozó döntésével 155 milliárd forintra tervezett Fradiváros-beruházás a 2017-ben eltervezett formájában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg. Az okokról többször egyeztettünk a támogatóval, és ezek az egyeztetések kormányhatározat-módosításhoz, majd az államháztartási és sporttámogatási jogszabályokkal összhangban álló módosított támogatói okirathoz és szerződésekhez vezettek.”
Kubatov hangsúlyozta, a klub álláspontja szerint a támogatás felhasználása megfelelt ezeknek a döntéseknek.
Szögezzük le ismét: a kapott támogatást pontosan arra a célra és úgy használtuk fel, amit és ahogy a kormányhatározatok meghatároztak, és a teljes összeggel elszámoltunk, minden egyes forinttal. És itt hadd mondjam ki azt is, ami talán a legfontosabb. Ebből a pénzből egyetlen egy fillér nem került sehová máshová, csak a Ferencvároshoz. Az utolsó fillérig itt van a klubban, a sportoló gyerekekben, a szakosztályainkban, a sportlétesítményeinkben, a csapatainkban.
Az FTC mostani közleményében ugyancsak azt állítja, hogy a támogatásokat a módosított kormányhatározatokban meghatározott célokkal összhangban használta fel, és a teljes támogatási összeggel elszámolt.
Kubatov Gábor beszéde:
Feljelentés és csaknem 25 milliárd forintos követelés
Mint arról az Origo Sport korábban beszámolt, a Belügyminisztérium augusztus 28-án jelentette be, hogy a Fradiváros-projekthez kapcsolódó, csaknem 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználása miatt feljelentést tett a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán. A tárca közlése szerint többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, valamint hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel.
A magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározattal összesen 24,947 milliárd forintos támogatást biztosított az FTC-nek a népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A BM szerint az eredeti támogatói okiratok beruházási célokat tartalmaztak, a tervezett Fradiváros azonban nem épült meg.
A minisztérium álláspontja szerint
- az első ütem 10 milliárd forintos támogatásából több mint 8,5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el
- a második ütemre biztosított 14,9 milliárdból több mint 3,1 milliárdot működési kiadásként jelentettek le
- 11,2 milliárdot pedig az FTC Labdarúgó Zrt. kapott meg
A BM azt állította, hogy ebből hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését is finanszírozták.
A támogatás feltételeit később többször módosították, 2022 decemberében pedig olyan kormányhatározat született, amely már lehetővé tette a források működési célú felhasználását is. A minisztérium jogi álláspontja szerint azonban az utólagos módosítások nem tehették visszamenőleg jogszerűvé az esetleges korábbi, eredeti céltól eltérő felhasználást.
Kubatov most azt mondta, a klub augusztus 28-án kapta meg az elszámolásokat elutasító értesítéseket.
„Mégis mindezek ellenére augusztus 28-án a Belügyminisztériumtól két levélben értesítést kaptunk az elszámolásainkról, azok teljes elutasításáról. Ráadásul úgy, hogy a támogató kérésére még nyitott folyamat teljesítése áll fenn. Ezt nem tudjuk és nem is fogjuk elfogadni, több okból sem.”
Kubatov Gábor: Ez valami vicc, mert viccnek egy kicsit durva
A klubelnök azt is sérelmezte, ahogyan az FTC értesült a döntésről.
„Engedjék meg, hogy őszinte legyek önökkel arról is, hogy miért vagyunk ennyire meglepve. Egy ilyen horderejű ügyről a sajtóból értesültünk, előbb olvashattuk el a világhálón a hivatalos értesítést, majd pedig futár hozta ezt el a klubunkba. Ez az elmúlt időszak gyakorlatával teljesen ellentétes.”
Kubatov ezután a sportért felelős államtitkár korábbi kijelentésére is kitért.
Alig két héttel a döntés előtt pedig Diego Maradonával példálózik az államtitkár, és úgy, hogy a Ferencváros úgy csalt, ahogy annak idején Diego Maradona. Ez valami vicc, mert viccnek egy kicsit durva.
A Fradi elnöke szerint egy elszámolás vizsgálatát nem lehet előre megfogalmazott ítélet alapján lefolytatni.
„Tisztelt hölgyeim és uraim, egy elszámolás vizsgálata nem indulhat el előre kimondott ítélettel. Ennyi idő alatt pedig egyszerűen kizárt, hogy bárki érdemben tételről tételre átvizsgálta volna azokat a dokumentumokat, amelyeket a támogatói okirat módosításához és a költség- és feladattervekhez hasonlóan korábbi adásvételt igazoló dokumentumok keretében is hiánytalanul átadtunk.”
Kubatov szerint óriási mennyiségű dokumentációról van szó.
„Becslésünk szerint ez legalább 15 ezer oldalnyi iratanyag. Még egyszer: 15 ezer oldalnyi iratanyag. Mi nem kérünk mást, csak egy tisztességes eljárás lehetőségét.”
A klubelnök beszédének egyik legerősebb részében azt állította, hogy ha a minisztérium akár egyetlen forint felhasználását elfogadta volna, az FTC számára hihetőbb lenne, hogy az elszámolást valóban részletesen megvizsgálták.
Ha legalább egyetlen forintot is elfogadtak volna az elszámolásunkból, elhinnénk, hogy valódi vizsgálat zajlott. De az, hogy a végén semmit, egyetlen egy fillér felhasználását sem ítélték jogosnak, ez nem szakmai alaposság, hanem valami egészen más képet fest. Ez így, ebben a formában nem tűnik másnak, mint egy koncepciós eljárásnak.
Kubatov ugyanakkor hangsúlyozta, hogy személyesen továbbra is nagyra becsüli az államtitkárt.
„És őszintén sajnálom, de ez is olyan érzést kelt, mintha nem partnerek, sportbarátok, hanem ellenfelek lennénk egy elszámolás folyamán. Államtitkár urat egyébként nagyra becsülöm, nem is hinném, hogy ő másként vélekedne a vizsgálat tisztaságáról. Továbbá még azt is feltételezem, hogy nem feltétlenül tudta, hogy ennyire téves álláspontot képvisel az elutasító levélben, amikor aláírta azokat.”
Kubatov szerint az egész Ferencváros működése veszélybe kerülhet
A Ferencváros elnöke ezután arról beszélt, szerinte milyen következményekkel járhat az ügy a klubra nézve.
Beszéljünk arról is, hogy mi forog kockán. Egy jogszerűtlenül lefolytatott vizsgálat a Ferencváros valamennyi szakosztályát veszélyezteti. Több mint háromezer igazolt versenyző és a további több mint ezer ember, aki havi rendszerességgel pályahasználó itt a Népligetben.
Kubatov szerint mindez a magyar olimpiai sport eredményességére is hatással lehet.
„Veszélyezteti a legnagyobb magyar utánpótlás- és élsportbázis egyikét, alig másfél évvel az olimpia előtt annál a klubnál, amely például az elmúlt ötkarikás játékokra a legtöbb sportolót küldhette, amelyiknek a női kézilabdacsapatára épül a magyar válogatott, amelyiknek háromszoros BL-győztes férfi vízilabdacsapatára épül az olimpiai éremre is esélyes magyar válogatott, nem beszélve a kiemelt világversenyeken eredményes egyéni olimpiai sportágakról, úszásról, kajak-kenuról, atlétikáról, vívásról, melyek szintén akár éremesélyes aspiránsok is lehetnek.”
47 milliárd forint az államnak, 7 milliárd az NB I-es kluboknak
A klubelnök ezt követően számokkal igyekezett bemutatni a Ferencváros gazdasági súlyát.
„És egyébként beszéljünk még egyéb számokról is, mert azok tények. A Ferencváros a legnagyobb adófizető sportklub ebben az országban. Nemcsak a pályán vagyunk sikeresek, hanem a közteherviselésben is. És most kérem, figyeljenek nagyon. Még egyszer kérem, kérem, hogy figyeljenek nagyon.”
Majd elmondta, állítása szerint mekkora összeget fizetett be a Ferencváros az államkasszába.
„A vizsgált időszakban a Ferencváros gazdasági társaságai közel 47 milliárd forintnyi adót és más közterhet fizettek be a magyar állam kasszájába. És mi a nemzetközi szereplésünk nyomán kiosztott UEFA-szolidaritási pénzzel 7 milliárd forinttal segítettük a magyar NB I-es klubokat.”
Kubatov ezek után élesen fogalmazott:
Miért akarja bárki is levágni ezt az aranytojást tojó tyúkot? Kinek lenne az érdeke? Amikor a Fradit gyengítik, nem egy klubot gyengítenek, hanem a teljes magyar sporttársadalmat.
Eldöntötte a Fradi: utóellenőrzést kérnek
A Belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint a Ferencváros három lehetőség közül választhatott: 30 napon belül egy összegben visszafizeti a támogatást, 12 hónapos részletfizetést kér, vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza.
Most kiderült, hogy az FTC a harmadik lehetőség mellett döntött.
„Ezért a mai napon a következőt tesszük. A jogszabályi lehetőségeinkkel élve az FTC kéri az elszámolásunk utóellenőrzését a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával.”
A Ferencváros a fradi.hu-n nyilvánosságra hozta a Belügyminisztérium augusztus 28-i két értesítését – külön a 10 milliárd és a 14,947683 milliárd forintos támogatás elszámolásának elutasításáról –, valamint az ezekhez kapcsolódó két utóellenőrzési kérelmét. Kubatov ezt a videóban is bejelentette.
„És hogy mindenki saját szemével győződhessen meg az igazságról, a hivatalos kommunikációs felületünkön, a fradi.hu oldalon közzétett cikkünk alján nyilvánosságra hozzuk a Belügyminisztérium két, a klubunknak küldött levelét, valamint a mi utóellenőrzési kérelmeinket is.”
Végül közvetlenül az államtitkárhoz fordult.
„Tisztelt államtitkár úr, kedves Attila! Mi minden papírt leadtunk, és bízunk az alapos, jogállami keretek között zajló elszámolásban. Egyetlen dolgot kérünk: kerüljük a politikailag vezérelt döntéseket, jogilag alátámasztott, tisztességes elbírálást várunk. Mert nekünk nincs mit takargatni, minden ott van.”
Kubatov Gábor a Ferencváros jól ismert jelmondatával zárta videóját:
„Küzdeni mindig, feladni soha. Hajrá, Fradi!”