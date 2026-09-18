A Ferencváros csütörtök este emlékezetes sikert aratott Glasgow-ban: Borbély Balázs együttese 3–1-re győzött a Celtic Parkban, így három ponttal kezdte meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A lefújást követően Kubatov Gábor a Facebook-oldalán röviden értékelte a történteket, és a győzelmet a 77 éves korában elhunyt legendás bluesénekesnek, Deák Bill Gyulának ajánlotta.

Kubatov Gábor a csütörtökön elhunyt Deák Bill Gyula emlékének ajánlotta a Fradi győzelmét

Fotó: Kubatov Gábor/Facebook

Kubatov Gábor megható üzenete

Fölényes győzelem Glasgow-ban! Ezt a győzelmet Deák Bill Gyula emlékének ajánlom!

– írta a Ferencváros elnöke.

Deák Bill Gyula halálhírét csütörtök délelőtt jelentették be. A magyar blues legendás alakja közismerten hatalmas Fradi-szurkoló volt, Kubatov Gábor pedig az Origo Sportnak személyes emlékeket idézett fel róla.