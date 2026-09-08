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A francia válogatottal 1998-ban világbajnoki címet nyerő Christophe Dugarry nem kímélte a Real Madrid sztárját. Az egykori csatár élesen bírálta Kylian Mbappét, amiért honfitársa nyíltan beszélt arról, hogy idén szeretné megnyerni az Aranylabdát.

Kylian Mbappé a Real Madrid Bajnokok Ligája-rajtja előtt beszélt arról, hogy szerinte idén jó esélye van az Aranylabda elhódítására. A francia sztár úgy véli, a teljesítménye, valamint a világbajnokságon elért rekordja is mellette szól.

Kylian Mbappé szerint megérdemelné az Aranylabdát
Kylian Mbappé szerint megérdemelné az Aranylabdát
Fotó: Thomas Coex / AFP

Kylian Mbappé szerint ő a világ legjobbja

A 27 éves sztárcsatár az előző idényben gólkirály lett a La Ligában és a BL-ben, valamint a nyári világbajnokságon is ő volt a legeredményesebb – a vb-k történetében már vezeti az örök góllövőlistát.

„Amikor a Real Madridban játszol, a világ legjobb klubjában, az emberek összekapcsolnak ezzel a díjjal. Sok mindenben történelmet írtam. Talán ez egy jó év lehet számomra az Aranylabda megnyerésére, de az újságírók szavaznak” – mondta Mbappé, aki arra a kérdésre, hogy ki a legjobb futballista a világon, saját magát említette.

„Szerintem én, de ez csak a személyes véleményem, mint ahogy mindenkinek megvan a sajátja. 

Ez egy vita, amelyben nem kell mindenkinek egyetértenie velem” – mondta a Real ásza.

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Kylian Mbappénak a nyári világbajnokságon is jól ment a játék
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Christophe Dugarry nem kímélte Kylian Mbappét

Mbappé nyilatkozata azonban nem nyerte el Christophe Dugarry tetszését. A korábbi francia válogatott támadó szerint egy ekkora sztárnak nem kellene nyilvánosan kampányolnia az egyéni elismerésért, ráadásul különösen furcsának tartja ezt Mbappé esetében, aki jelenleg a francia válogatott csapatkapitánya.

„Egy egyéni díj nyilvános követelését gyerekesnek és szánalmasnak tartom. 

Semmi nagyszerű nincs abban, ha valaki ezt kéri magának, különösen úgy, hogy a válogatott csapatkapitánya” fogalmazott Dugarry.

Az egykori világbajnok szerint a futball egyre inkább az egyéni teljesítményekről szól, miközben a csapat sikereinek kellene előtérbe kerülniük.

„A futball egyre egyénieskedőbb, és ez engem taszít. Ahelyett, hogy magadról és az egyéni díjakról beszélsz, a csapatról, a közös sikerről és azokról a trófeákról kellene beszélni, amelyeket együtt akartok megnyerni” – szögezte le Dugarry.

Mbappé eddig egyszer sem hódította el az Aranylabdát. 2023-ban a harmadik helyen végzett Lionel Messi és Erling Haaland mögött, míg a legutóbbi alkalommal honfitársa, Ousmane Dembélé kapta az elismerést. A 2026-os Aranylabda átadására október 26-án kerül sor Londonban, Mbappé természetesen ott van a legnagyobb esélyesek között.

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