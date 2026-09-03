Letartóztattak egy mindössze 18 éves fiút Franciaországban, aki a gyanú szerint ismert emberek, köztük Kylian Mbappé, elrablását tervezte. Clément L. mobiltelefonjában találtak egy listát, amelyen többségében hatalmas vagyonnal rendelkező rapperek és üzletemberek szerepeltek – a legnagyobb név viszont a Real Madrid labdarúgójáé volt.

Kylian Mbappé elrablását tervezte egy 18 éves fiatal és bandája?

Fotó: Federico Titone / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Kylian Mbappét el akarták rabolni?

A 18 éves Clément L. állítólag egy rablóbanda tagja, amely legutóbb felfegyverkezve fosztott ki egy órásműhelyet Párizsban. Összesen 128 ezer angol font (55 millió Ft) értékben loptak el luxusórákat, majd menekültek el a helyszínről. Két gyanúsítottat letartóztattak, a nyomozás pedig végül a tinédzserhez és egy másik bűntársához vezette a rendőrséget.

A hatóságok átkutatták a 18 éves fiatal mobiltelefonját, és 26 hatalmas vagyonnal rendelkező ember nevét találták meg rajta egy listán – címekkel és különböző információkkal. Voltak köztük üzletemberek, egy török ​​húskereskedő egy ékszerész, valamint egy rapper is. A legnagyobb név viszont Kylian Mbappé labdarúgó volt. A Real Madrid játékosának becsült nettó vagyona körülbelül 200 millió font (86 milliárd Ft).

A fiatalember már ült börtönben súlyos bűncselekmények miatt, most pedig egy új ügyben tűnt fel, amelyben egy rapper és egy neves futballista is érintett

– idézi az ügyben eljáró főügyész szavait a The Sun.

Clément L. viszont azt állítja, egyáltalán nem tölt be főszerepet a rablóbandában – "csupán" közvetítő volt a főnök és a bűncselekményeket végrehajtó emberek között.