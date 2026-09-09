Kylian Mbappé és az öccse, Ethan is történelmet írtak a Bajnokok Ligájában. Azonban míg előbbi a Real Madrid-Inter mérkőzésen szerzett találatával bekerült a legrangosabb európai kupasorozat öt legjobb góllövője közé, addig a testvére már kevésbé pozitív értelemben állított fel rekordot. A 19 éves labdarúgó a Lille-Betis találkozón a hazai csapat történetének legfiatalabb játékosa lett, aki piros lapot kapott a BL-ben.
Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája legjobb góllövői között
Kylian Mbappé nagyszerű teljesítményt nyújtott az Inter ellen, amit már a 14. percben góllal koronázott meg. Egy védelmi hibát kihasználva szerezte meg a vezetést a Real Madridnak. A 27 éves francia labdarúgónak ez már a 71. találata volt a Bajnokok Ligájában, amivel utolérte a klub legendáját, Raúlt, és bekerült minden idők öt legjobb góllövői közé.
- Cristiano Ronaldo 140 gól
- Lionel Messi 129 gól
- Robert Lewandowski 109 gól
- Karim Benzema 90 gól
- Raúl González és Kylian Mbappé 71 gól
A Real Madrid végül 2-1-es győzelmet aratott az Inter felett.
Ethan Mbappé a legfiatalabb kiállított labdarúgó lett
A másik Mbappé, Ethan számára viszont nem teljesen úgy alakult a kezdés a BL-ben, ahogy azt szerette volna. Bár a Lille 19 éves labdarúgója is jól indított, amikor a 12. percben gólpasszt adott a Real Betis ellen, mégsem ezzel tette le a névjegyét a legrangosabb európai kupasorozatban.
Ethan Mbappé az 56. percben lekönyökölte az ellenfelét, amiért piros lapot kapott – 19 évesen és 253 naposan pedig a legfiatalabb játékos lett, akit a francia klub színeiben kiállítottak a Bajnokok Ligájában.
A spanyol média égbekiáltó hibát emleget az eset kapcsán. Noha nem Kylian Mbappé testvérének kiállítását vitatják, sokkal inkább azt nehezményezik, hogy a francia labdarúgót provokáló Betis-játékos nem kapott sárga lapot, ugyanis az ütés előtt láthatóan odaszólt valamit ellenfelének – írja a goal.com.
A Lille ráadásul 3-2-es vereséget szenvedett a Betistől.