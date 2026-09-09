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A francia testvérpár mindkét tagja a figyelem középpontjába került a Bajnokok Ligája alapszakaszának rajtján. Kylian Mbappé az európai kupasorozat legjobb góllövői közé került, öccse, Ethan pedig a legfiatalabb kiállított labdarúgó lett a klubjában.

Kylian Mbappé és az öccse, Ethan is történelmet írtak a Bajnokok Ligájában. Azonban míg előbbi a Real Madrid-Inter mérkőzésen szerzett találatával bekerült a legrangosabb európai kupasorozat öt legjobb góllövője közé, addig a testvére már kevésbé pozitív értelemben állított fel rekordot. A 19 éves labdarúgó a Lille-Betis találkozón a hazai csapat történetének legfiatalabb játékosa lett, aki piros lapot kapott a BL-ben.

Kylian Mbappé és az öccse, Ethan
Kylian Mbappé és az öccse, Ethan is történelmet írtak a Bajnokok Ligájában
Fotó: FRANCK FIFE / POOL

Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája legjobb góllövői között

Kylian Mbappé nagyszerű teljesítményt nyújtott az Inter ellen, amit már a 14. percben góllal koronázott meg. Egy védelmi hibát kihasználva szerezte meg a vezetést a Real Madridnak. A 27 éves francia labdarúgónak ez már a 71. találata volt a Bajnokok Ligájában, amivel utolérte a klub legendáját, Raúlt, és bekerült minden idők öt legjobb góllövői közé.

  1.  Cristiano Ronaldo 140 gól
  2. Lionel Messi 129 gól
  3.  Robert Lewandowski 109 gól
  4.  Karim Benzema 90 gól
  5.  Raúl González és Kylian Mbappé 71 gól

A Real Madrid végül 2-1-es győzelmet aratott az Inter felett.

Ethan Mbappé a legfiatalabb kiállított labdarúgó lett

A másik Mbappé, Ethan számára viszont nem teljesen úgy alakult a kezdés a BL-ben, ahogy azt szerette volna. Bár a Lille 19 éves labdarúgója is jól indított, amikor a 12. percben gólpasszt adott a Real Betis ellen, mégsem ezzel tette le a névjegyét a legrangosabb európai kupasorozatban.

Ethan Mbappé az 56. percben lekönyökölte az ellenfelét, amiért piros lapot kapott – 19 évesen és 253 naposan pedig a legfiatalabb játékos lett, akit a francia klub színeiben kiállítottak a Bajnokok Ligájában.

A spanyol média égbekiáltó hibát emleget az eset kapcsán. Noha nem Kylian Mbappé testvérének kiállítását vitatják, sokkal inkább azt nehezményezik, hogy a francia labdarúgót provokáló Betis-játékos nem kapott sárga lapot, ugyanis az ütés előtt láthatóan odaszólt valamit ellenfelének – írja a goal.com.

A Lille ráadásul 3-2-es vereséget szenvedett a Betistől.

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