A Barcelona vasárnap délután valósággal átgázolt a Valencián a Mestallában: Lamine Yamal már a 6. percben megszerezte a vezetést, majd alig két perccel később ismét a kapuba talált. A második gólt azonban les miatt végül érvénytelenítették, az azt követő ünneplés mégis találgatásokat indított el Spanyolországban.

Lamine Yamal gólöröme elindította a találgatásokat

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

Lamine Yamal gólöröme mindenkit megtévesztett

Yamal a kamerához fordult, majd a szájába vette a hüvelykujját, vagyis azt a gólörömöt mutatta be, amelyet a futballisták rendszerint gyermekük születése vagy párjuk várandóssága kapcsán szoktak használni.

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy felvetődjön a kérdés: apa lesz a Barcelona mindössze 19 éves sztárja?

A spanyol sajtóban és a közösségi oldalakon gyorsan elindultak a találgatások, ám hamarosan kiderült, hogy szó sincs közelgő gyermekáldásról.

A különleges ünneplés Yamal négyéves öccsének, Keynének szólt, aki éppen szeptember 6-án, a Valencia–Barcelona mérkőzés napján ünnepelte a születésnapját. A történteket Yamal édesanyja, Sheila Ebana közösségi oldala is segített megfejteni, miután aznap felköszöntötte kisebbik fiát.

Yamal később maga is egyértelművé tette, kinek szánta az üzenetet. A mérkőzés után az Instagramon köszöntötte fel öccsét, és a meccsről készült képek között a különleges gólöröméről készült fotót is megosztotta.

Keyne egyébként az elmúlt hónapokban maga is kisebb sztárrá vált. A nyári világbajnokságon rendszeresen feltűnt a spanyol válogatott mérkőzésein, lelátói ünneplései pedig többször is bejárták a közösségi médiát. A testvérek között 15 év a korkülönbség, Yamal pedig korábban arról is beszélt, mennyire fontos számára, hogy öccsének olyan gyerekkora lehessen, amilyen neki nem adatott meg.

Yamalnak később volt alkalma egy szabályos második gólt is ünnepelni: a hajrában ismét betalált, így két találattal vette ki a részét a Barcelona 5–0-s sikeréből. A katalán együttes négy forduló után továbbra is százszázalékos a spanyol bajnokságban.