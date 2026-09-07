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A Barcelona 5–0-s valenciai győzelme alkalmával Lamine Yamal nemcsak két góljával került a figyelem középpontjába. A 19 éves világsztár egy végül érvénytelenített találat után szokatlan gólörömmel ünnepelt, amiből Spanyolországban rögtön arra következtettek, hogy talán apa lesz. Nem sokkal később azonban kiderült, valójában egészen más állt Lamine Yamal gesztusának hátterében.

A Barcelona vasárnap délután valósággal átgázolt a Valencián a Mestallában: Lamine Yamal már a 6. percben megszerezte a vezetést, majd alig két perccel később ismét a kapuba talált. A második gólt azonban les miatt végül érvénytelenítették, az azt követő ünneplés mégis találgatásokat indított el Spanyolországban.

Lamine Yamal gólöröme elindította a találgatásokat
Lamine Yamal gólöröme elindította a találgatásokat
Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

Lamine Yamal gólöröme mindenkit megtévesztett

Yamal a kamerához fordult, majd a szájába vette a hüvelykujját, vagyis azt a gólörömöt mutatta be, amelyet a futballisták rendszerint gyermekük születése vagy párjuk várandóssága kapcsán szoktak használni.

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy felvetődjön a kérdés: apa lesz a Barcelona mindössze 19 éves sztárja?

A spanyol sajtóban és a közösségi oldalakon gyorsan elindultak a találgatások, ám hamarosan kiderült, hogy szó sincs közelgő gyermekáldásról.

A különleges ünneplés Yamal négyéves öccsének, Keynének szólt, aki éppen szeptember 6-án, a Valencia–Barcelona mérkőzés napján ünnepelte a születésnapját. A történteket Yamal édesanyja, Sheila Ebana közösségi oldala is segített megfejteni, miután aznap felköszöntötte kisebbik fiát.

Yamal később maga is egyértelművé tette, kinek szánta az üzenetet. A mérkőzés után az Instagramon köszöntötte fel öccsét, és a meccsről készült képek között a különleges gólöröméről készült fotót is megosztotta.

Keyne egyébként az elmúlt hónapokban maga is kisebb sztárrá vált. A nyári világbajnokságon rendszeresen feltűnt a spanyol válogatott mérkőzésein, lelátói ünneplései pedig többször is bejárták a közösségi médiát. A testvérek között 15 év a korkülönbség, Yamal pedig korábban arról is beszélt, mennyire fontos számára, hogy öccsének olyan gyerekkora lehessen, amilyen neki nem adatott meg.

Yamalnak később volt alkalma egy szabályos második gólt is ünnepelni: a hajrában ismét betalált, így két találattal vette ki a részét a Barcelona 5–0-s sikeréből. A katalán együttes négy forduló után továbbra is százszázalékos a spanyol bajnokságban.

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