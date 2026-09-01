A Barcelona-Rayo mérkőzés meglepetéssel indult, mert a madridi kiscsapat a 12. percben vezetést szerzett, ám Hansi Flick együttese végül nem adott sok esélyt az ellenfelének. Raphinha és Lamine Yamal is két-két gólt szerzett, és egy öngól is hozzájárult az 5-2-es végeredmény kialakulásához.

Lamine Yamal és Raphinha voltak a Barcelona-Rayo meccs hősei

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Barcelona-Rayo: Lamine Yamal vitte a prímet

Raphinha a 19. percben egyenlített, Yamal pedig két perccel később már a vezetést is megszerezte. A világ- és Európa-bajnok spanyol sztár egy labdaszerzés után nem akármilyen gólt rúgott: az átvétellel egyből lövőhelyzetbe játszotta magát, majd elemi erővel zúdította a labdát a rövid felsőbe.

A Barca idén nyáron igazolt klasszisa, Rodri alig hitt a szemének,

az aranylabdás középpályás a kispadon olyan reakciót mutatott, ami máris mémmé vált az interneten.

🚨| Rodri's reaction to Lamine Yamal's GOLAZO. 😅✨ pic.twitter.com/AKqyVvBKq5 — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 31, 2026

Lamine Yamal újabb rekordot ért el

Yamalnak számos tetszetős megmozdulása volt a Rayo Vallecano elleni meccsen, az első félidő végén négy embert kicselezve hozta ki a saját térfeléről a labdát, a 90. percben pedig precíz lövéssel állította be az 5-2-es végeredményt.

A 19 éves klasszis az 50. és az 51. bajnoki gólját is megszerezte, ezzel Erling Haalandot és Kylian Mbappét megelőzve ő lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki a topligákat tekintve elérte ezt a mérföldkövet.

Lamine Yamal scores his 50th and 51st goals for Barcelona.



He becomes the youngest player in history to reach 50+ goals playing in Europe's top five leagues (19 years and 49 days) 👶 pic.twitter.com/4AdPO1HcXv — B/R Football (@brfootball) August 31, 2026

Hansi Flick nem volt teljesen elégedett

A mérkőzés után a Barca edzője, Hansi Flick méltatta a csapat új igazolásait, a brazil Gabriel Jesust, valamint Rodrit, a mutatott játékkal azonban nem volt teljesen elégedett. „Amikor 3-1-re vezetsz, jobban kell uralnod a játékot, különösen hazai pályán. Megvan bennünk a képesség, hogy többet birtokoljuk a labdát” – jegyezte meg a német szakember.

A Barcelona három forduló után 9 pontot gyűjtött, akárcsak a Real Madrid. A tabellát jobb gólkülönbsége révén a katalán csapat vezeti.