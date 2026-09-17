A Magyar Kupa-győztes Ferencváros csütörtökön 21 órától a Celtic vendégeként kezdi meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A glasgow-i mérkőzés előtt László Csaba különösen hitelesen beszélhetett a két klubról: 2004 és 2005 között a Fradit irányította, később pedig a Hearts vezetőedzőjeként testközelből ismerhette meg a skót futballt.
A rutinos szakember szerint a Celtic Park atmoszférája egészen más, mint amivel egy magyar klub a bajnokság hétköznapjaiban találkozik. Úgy véli azonban, hogy a játékosoknak nem félniük kell ettől, hanem élvezniük a ritkán adódó lehetőséget.
„A Celtic Park különleges. Skóciában a Celtic, a Rangers, a Hearts és a Hibernian azok közé a klubok közé tartozik, amelyeknél a stadion atmoszférája, a közönség és az egész közeg egyedi. A játékosoknak fel kell készülniük arra, hogy nem a közönség játssza a mérkőzést, hanem minden a pályán történik. Ezt a hangulatot pozitívan kell átformálni a saját céljaidra, élvezni kell, hogy ilyen közönség előtt megmutathatod magad.”
A 62 esztendős szakember szerint az Üllői úton is gyakran előfordult, hogy az ellenfelek már a találkozó előtt elveszítették a mérkőzést, mert nem tudták kezelni a zajt és a rájuk nehezedő nyomást. Glasgow-ban ezért elsősorban pszichológiailag kell megfelelően felkészíteni a játékosokat.
- Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:
Celtic–Ferencváros, csütörtök 21.00
László Csaba: Lélektani előnyben van a Ferencváros
A Celtic teljesítménye az elmúlt időszakban hullámzó volt: a glasgow-i klubnál mindenki Bajnokok Ligája-szereplésre számított, hiszen Glasgow-ban 3-0-ra nyert a LASK ellen, majd az ausztriai visszavágón 1-0-ra vezetett, de végül a LASK fordított, 5-1-re győzött, és továbbjutott.
„Én is azt gondoltam, hogy már csak egy lépés, még kilencven perc Ausztriában, és a Celtic újra ott lesz a Bajnokok Ligájában. Nem így történt. Ebben szerintem sok szakmai hiba is benne volt, de a másik oldalon egy elkényelmesedett Celticet láttunk.”
A korábbi ugandai és litván szövetségi kapitány szerint a BL-búcsú gazdaságilag is komoly érvágás.
„A Celtic költségvetése a Bajnokok Ligájára van kalkulálva. Bármennyire furcsa, a fizetések, a játékosokra és a stábra költött pénz az angol Premier League alsóbb csapatainak büdzséjével is vetekszik. Nekik ezért nagyon hiányzik a Bajnokok Ligája.”
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Celtic vasárnap 3–0-ra kikapott az ősi rivális Rangerstől a skót Ligakupa negyeddöntőjében. O’Neill kulturális sokkról és ébresztőről beszélt, Callum McGregor csapatkapitány pedig saját társait kritizálta a kudarc után.
László szerint hiába áll jól a csapat a skót bajnokságban, Glasgow zöld-fehér felén jelenleg ez keveseket vigasztal.
Igaz, hogy vezetik a bajnokságot, de ez per pillanat senkit nem érdekel Skóciában, illetve a Celtic háza táján. Nemzetközi szinten az eredmények számítanak, otthon pedig elsősorban a Rangers elleni mérkőzés. Abból a szempontból, ahogyan a két csapat most megérkezik erre a találkozóra, a Ferencvárosnak lélektani előnye van.
A Magyarországon 2004-ben, Skóciában pedig 2009-ben az év edzőjének megválasztott tréner ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a Celtic kényszerhelyzete veszélyes lehet.
„Ez lehet előny, de lehet hátrány is. Most jön hét közben a Ferencváros, a Celtic játékosai pedig azt mondják maguknak: kikaptunk a Rangerstől 3–0-ra, vissza kell szereznünk a közönség és a média bizalmát. Erre reagálni fognak. Az a kérdés, hogyan.”
„Minimum egy döntetlen benne van”
A Skóciában is élő magyar szakember úgy érzi, a Ferencvárosnak minden esélye megvan arra, hogy kihasználja a házigazda bizonytalanságát.
Én úgy érzem, hogy a Ferencváros részéről minimum egy döntetlen benne van ebben a mérkőzésben.
László ezt az elmúlt hetek nemzetközi eredményeivel is indokolta. A Fradi a Twente otthonában 2–1-re, a Trabzonspor vendégeként 1–0-ra nyert, míg a Górnik Zabrze pályáján 1–1-es döntetlent ért el.
„Azért mondom, hogy minimum egy döntetlen, mert a Ferencváros az európai selejtezőkben nagyon jó eredményeket ért el idegenben. A játékosoknak megvan a nemzetközi tapasztalatuk, a csapat zöme, főleg az első tizenegyben szóba kerülők közül, már játszott európai főtáblán vagy csoportkörben.”
A korábbi Hearts-edző szerint a magyar bajnokságban akadtak ugyan kevésbé meggyőző ferencvárosi mérkőzések, nemzetközi szinten azonban jól teljesít a csapat, és jelenleg bármelyik ellenfélre veszélyes lehet.
A Celtic nyomása éppen a Fradinak kedvezhet
A magyar válogatott egykori másodedzője szerint a Ferencváros különösen akkor veszélyes, ha nem neki kell hosszú időn keresztül birtokolnia a labdát és megszerveznie a játékot, hanem az ellenfél támadásaira reagálva gyorsan válthat át védekezésből támadásba.
„A Ferencváros kerete szinte ki van találva a dinamikus átmenetekre, és ez nagyon jól fekszik neki. Nem szakkommentátori nyelven akarom mondani: amikor a labda nélküli játékból átmegy a labdás játékba, vagyis védekezésből támadásba, akkor nagyon veszélyes.”
László szerint a zöld-fehéreknek a széleken és középen is vannak olyan gyors játékosaik, akik a labdaszerzések után azonnal kihasználhatják a megnyíló területeket.
Amikor megvannak a területek és labdát szereznek, akkor bármelyik ellenfél ellen képesek felgyorsulni labdával és labda nélkül is. Nagyon jók a befejezésekben. Szinte azt mondom, hogy gólhelyzet nélkül is gólt tudnak rúgni. Ez a mostani Fradi egyik legnagyobb fegyvere.
A több országban dolgozó tréner külön megemlítette Kristoffer Zachariassent és a világbajnokságról visszatért Lenny Josephet.
„Nézzük meg Zachariassent vagy éppen Lenny Josephet: azt látjuk, hogy Joseph szenzációsan futballozik. Most már eltalálja a kaput is, és gólokat is szerez. Ez hatalmas fegyvere a Fradinak.”
László arra számít, hogy a Rangers elleni vereség után a Celtic már az első perctől megpróbálja saját kapuja elé szorítani a Ferencvárost, ez azonban szerinte éppen a vendégeknek kedvezhet.
Ha a Celtic most olyan reakciót akar mutatni, amellyel visszaszerzi a közönség és a média bizalmát, akkor rá akarja majd erőltetni a nyomását a Ferencvárosra. Én azt mondom, hogy ez pont jól jöhet a Fradinak. Az eddigi idegenbeli játékai alapján ezt a nyomást jól tudja kezelni.
„Mindegy, hogy a Górnik, a Twente vagy a Trabzonspor elleni idegenbeli meccsre gondolunk: nyomás, nyomás, nyomás, aztán jött a Fradi gólja. Ugyanezt a játékot kellene játszani a Celtic Parkban is.”
Bátran kell lőni a Celtic kapujára
A két együttes várható játékát összehasonlítva László arra számít, hogy a Celtic sok labdabirtoklással, a szélek megjátszásával és számos beadással próbálkozik majd. Szerinte az FTC belső védőinek adottságai kifejezetten alkalmassá teszik őket egy fizikális mérkőzésre.
„Ha a Fradit nézem, akkor a két belső védő szinte a skót bajnokságra van teremtve. Mariano Gómez és Toon Raemaekers két magas, erős játékos, akik az egy az egy elleni harcokat a földön és a levegőben is jól ki tudják védekezni.”
A szakember a négyvédős felállást alkalmasabbnak érzi erre a találkozóra, mint a három belső védős rendszert, mert így a Ferencváros több embert tarthat a középpályán. Marius Corbut is kiemelte, aki védekező középpályásként is képes felérni a támadásokkal és veszélyesen lő. A Celtic kapusait pedig szerinte folyamatosan tesztelni kell.
„Bátran kell lőni, bátran kell befejezni a támadásokat. A Celticnek kapusposzton, bármennyire is szépen akarjuk mondani, vannak problémái. Nem véletlenül vetődött fel több kapus szerződtetése vagy kölcsönvétele is. Ha a Fradi bátran, sok kapura lövéssel és beadással futballozik, akkor zavart tud kelteni.”
A Fradival már nyert Skóciában
László Csabának több személyes emléke is fűződik a skót csapatok elleni mérkőzésekhez. A Ferencváros vezetőedzőjeként 2004 decemberében a Hearts vendégeként szerepelt az UEFA-kupa csoportkörében.
A hatalmas érdeklődés miatt a találkozót nem a Hearts otthonában, a Tynecastle Parkban, hanem az edinburgh-i Murrayfield Stadionban rendezték. A Fradi Rósa Dénes góljával 1–0-ra győzött, de az FC Basel Feyenoord elleni sikere miatt végül nem jutott tovább.
„Természetesen minden mozzanatára emlékszem annak a mérkőzésnek. Rósa Dénes szerezte a gólt, és mi megtettük azt, ami rajtunk múlt. Azt mondtuk a játékosoknak: nem a mi kezünkben van minden, de tegyük meg azt, ami a mi kezünkben van, és nyerjük meg a mérkőzést. Hogy a másik pályán mi történik, arra nincs ráhatásunk.”
„Ez a mérkőzés rólunk szól, nem a Celticről”
Öt évvel később már a Hearts vezetőedzőjeként tért vissza Glasgow-ba. A 2008–2009-es skót bajnokság utolsó fordulója előtt csapata már biztosan megszerezte a harmadik helyet, míg a Celticnek le kellett volna győznie a Heartsot, és közben abban reménykednie, hogy a Rangers nem nyer a Dundee United otthonában. László játékosainak így eredménykényszerük nem volt, a szakember azonban lehetőséget látott a mérkőzésben.
Ha kikapsz a Celtic Parkban az utolsó fordulóban, akkor lényegében senki nem harapja le a fejed. A másik oldalon viszont, ha elérsz egy jó eredményt, akkor mindenki rólad beszél. A Hearts már megszerezte a harmadik helyet, nem volt veszítenivalónk. Azt akartam, hogy mi legyünk a középpontban.
A mérkőzés előtt László észrevette, hogy játékosai túlságosan nyugodtak. A szokásos hosszabb motivációs beszéd helyett ezért váratlan húzással próbálta felrázni őket.
„Bementem, mindenki leült. Fent volt az első tizenegy, mindenki tudta a helyét és a feladatát. Aztán csak annyit mondtam: rendben, mindent megbeszéltünk, mindenki tud mindent. Sok sikert, találkozunk a mérkőzésen. És kimentem az öltözőből.”
A játékosok először nem értették, mi történt, majd saját magukat kezdték feltüzelni.
„Azt mondták egymásnak: mire várunk, arra, hogy az edző megint szép dolgokat mondjon nekünk? Készüljetek, mert megyünk! Érezni lehetett, hogy megváltozott az öltözőben az a nyugodt hangulat.”
Közvetlenül a kezdés előtt a magyar szakember még egyszer visszatért.
„Azt mondtam nekik: ez a mérkőzés rólunk fog szólni, nem a Celticről. Ti döntitek el, hogy a következő héten mindenki pozitívan beszél-e rólatok.”
A Hearts végül 0–0-s döntetlent ért el a Celtic Parkban, a Rangers pedig közben 3–0-ra legyőzte a Dundee Unitedet, így megszerezte a bajnoki címet.
Két nappal később László a repülőtéren véletlenül összefutott a Celtic távozó vezetőedzőjével, Gordon Strachannel.
Odamentem hozzá, kezet fogtunk, és mondtam neki: sajnálom, hogy elveszítettétek a bajnokságot. Erre rám nézett, és azt mondta: »Csaba, fuck off, I lost my job.« De azóta is jó barátok vagyunk.
A tapasztalt magyar edző szerint a történet legfontosabb tanulsága most is ugyanaz.
„A Ferencváros nem játszik minden héten a Celtic ellen a Celtic Parkban. Ezek egyedi mérkőzések, nem rutinmeccsek. Egy edzőnek éreznie kell, mennyire különleges ez a pillanat, és ezt úgy kell átadnia a csapatának, hogy ne negatív nyomás, hanem pluszmotiváció legyen belőle” – zárta szavait a szakember.