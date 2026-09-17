A Magyar Kupa-győztes Ferencváros csütörtökön 21 órától a Celtic vendégeként kezdi meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A glasgow-i mérkőzés előtt László Csaba különösen hitelesen beszélhetett a két klubról: 2004 és 2005 között a Fradit irányította, később pedig a Hearts vezetőedzőjeként testközelből ismerhette meg a skót futballt.

László Csaba szerint a Fradinak jó esélye van a pontszerzésre a Celtic otthonában

Fotó: Török Attila

A rutinos szakember szerint a Celtic Park atmoszférája egészen más, mint amivel egy magyar klub a bajnokság hétköznapjaiban találkozik. Úgy véli azonban, hogy a játékosoknak nem félniük kell ettől, hanem élvezniük a ritkán adódó lehetőséget.

„A Celtic Park különleges. Skóciában a Celtic, a Rangers, a Hearts és a Hibernian azok közé a klubok közé tartozik, amelyeknél a stadion atmoszférája, a közönség és az egész közeg egyedi. A játékosoknak fel kell készülniük arra, hogy nem a közönség játssza a mérkőzést, hanem minden a pályán történik. Ezt a hangulatot pozitívan kell átformálni a saját céljaidra, élvezni kell, hogy ilyen közönség előtt megmutathatod magad.”

A 62 esztendős szakember szerint az Üllői úton is gyakran előfordult, hogy az ellenfelek már a találkozó előtt elveszítették a mérkőzést, mert nem tudták kezelni a zajt és a rájuk nehezedő nyomást. Glasgow-ban ezért elsősorban pszichológiailag kell megfelelően felkészíteni a játékosokat.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Celtic–Ferencváros, csütörtök 21.00

László Csaba: Lélektani előnyben van a Ferencváros

A Celtic teljesítménye az elmúlt időszakban hullámzó volt: a glasgow-i klubnál mindenki Bajnokok Ligája-szereplésre számított, hiszen Glasgow-ban 3-0-ra nyert a LASK ellen, majd az ausztriai visszavágón 1-0-ra vezetett, de végül a LASK fordított, 5-1-re győzött, és továbbjutott.

„Én is azt gondoltam, hogy már csak egy lépés, még kilencven perc Ausztriában, és a Celtic újra ott lesz a Bajnokok Ligájában. Nem így történt. Ebben szerintem sok szakmai hiba is benne volt, de a másik oldalon egy elkényelmesedett Celticet láttunk.”

A korábbi ugandai és litván szövetségi kapitány szerint a BL-búcsú gazdaságilag is komoly érvágás.