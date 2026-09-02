Lionel Messi után újabb labdarúgó vonulhat vissza az argentin nemzeti csapattól. Leandro Paredes válogatottbeli pályafutása azonban nemcsak a nyolcszoros aranylabdás bejelentése miatt vált kérdésessé, hanem azért is, mert a világbajnoki döntő végén bemutatott ámokfutásáért tíz mérkőzéses eltiltást kapott. Ezért sem bánná mindenki, ha a 32 éves labdarúgó valóban befejezné.

Lionel Messi után Leandro Paredes is visszavonulhat az argentin válogatottól

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Leandro Paredes visszavonul?

Leandro Paredes volt a július 19-i Spanyolország-Argentína világbajnoki döntő botrányának főszereplője. A 32 éves labdarúgó előbb Eric Garcíát küldte a földre, majd a csapattársa segítségére érkező Gavi torkának esett neki a lefújás után. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség ezt tíz mérkőzéses eltiltással büntette – ami Paredes válogatottbeli pályafutásának a végét jelentheti.

Nehéz lesz számomra a válogatottban maradni. Ez a döntés az eltiltásom maitt is és Messi döntése miatt is aktuális

– idézi a 84-szeres argentin válogatott játékos szavait a Magyar Nemzet.

Lionel Messi szerepe a döntésben

Lionel Messi a minap jelentette be, hogy többet nem lép pályára a nemzeti csapatban. Leandro Paredes szerint pedig ezt nagyon meg fogja érezni Argentína.

Messi öröksége mindig velünk lesz. Azért, amit elért, azért, mert soha nem adta fel és azért, mert megmutatta, hogy az álmokat nehéz beteljesíteni

– mondta a 32 éves labdarúgó, aki a saját helyzetéről még nem beszélt Lionel Scaloni szövetségi kapitánnyal.

Paredes döntése egyébként csak a jéghegy csúcsa lehet, Messi visszavonulása egy egész lavinát indíthat el az argentin válogatottnál, amelynek keretében még hét olyan 30 feletti játékos van, akikben megkérdőjeleződhet a folytatás.