Lionel Messi a közösségi oldalán, egy kézzel írt naplórészletet ábrázoló bejegyzésben jelentette be, hogy többet nem lép pályára az argentin labdarúgó-válogatottban. A nyolcszoros aranylabdás visszavonulása rengeteg emberből váltott ki érzelmes reakciót, természetesen a klasszis futballista felesége, Antonela Roccuzzo is elérzékenyült.

Lionel Messi többet nem lép pályára az argentin válogatottban

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Lionel Messi megható üzeneteket kapott

A 39 éves sztárnak szívmelengető üzenetet küldött a kedvese az Instagramon. „Láttam, hogy akkor is tovább küzdöttél, amikor a dolgok nem alakultak jól, de mindig újra megpróbáltad. És ennyi év után nekem is szerencsém volt látni, ahogy valóra váltod az álmaidat, és együtt éljük át életünk legboldogabb napjait. Megérdemelted ezt a történetet, és még sokkal többet is. Végtelenül szeretünk téged” – írta felesége Messinek, akinek a döntésében édesapja halála jelentős szerepet játszott.

Javier Milei argentin elnök spanyolul írt az Instagramon, csupa nagybetűvel: „Nagyon köszönöm, elképesztő ember.”

A FIFA elnöke, Gianni Infantino sem feledkezett Lionel Messiről, aki szerinte rendkívüli nemzetközi karriert tudhat maga mögött, amellyel emberek millióit inspirálta, és újraértelmezte a sportágat. „Varázslatos tehetségedre és alázatodra örökké emlékezni fogunk” – jegyezte meg.

El mensaje de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para Lionel Messi. 🫂 pic.twitter.com/56j5LZ6QFT — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 31, 2026

David Beckham is köszönetet mondott Lionel Messinek

Az Argentin Labdarúgó-szövetség spanyol és angol nyelvű közösségi oldalain ezt írta Messinek: „Köszönünk mindent, Leo! Köszönjük, hogy Argentínát képviselted. Köszönjük, hogy álmodni tanítottál minket. Köszönjük, hogy oly sok álmot valóra váltottál. A legenda örökre a tiéd.”

Messi klubjának, az Inter Miaminak a társtulajdonosa, David Beckham is megható sorokkal üzent.

„Ez az a pillanat, amikor visszatekintünk, és rájövünk, milyen szerencsések voltunk, és mennyire hálásak vagyunk azért, hogy tanúi lehettünk egy álmot hordozó kisfiú nagyszerűségének. Leo, büszkeséget jelentettél magadnak, a családodnak, a barátaidnak és a hazádnak.

Példamutató voltál, és millióknak adtál inspirációt, nemcsak Argentínában, hanem az egész világon. Leo, a legnagyobb ajándékot adtad hazádnak, és ezért örökre halhatatlan marad az örökséged”

– írta a Manchester United legendája.