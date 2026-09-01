Egy alig egyperces budapesti bemutatkozással kezdődött, világbajnoki aranyéremmel teljesedett ki, és 21 évvel később, egy súlyos családi tragédia árnyékában ért véget. Lionel Messi elköszönt az argentin válogatottól. A 39 éves legenda 207 mérkőzés, 125 gól, hat világbajnokság és megannyi felejthetetlen pillanat után mondott búcsút a világoskék-fehér meznek. Döntése már a 2026-os világbajnokság után megszületett, édesapja, Jorge Messi augusztusi halála azonban végleg megerősítette benne: elérkezett az idő. De hogyan jutott el a Budapesten 47 másodperc után kiállított tinédzser odáig, hogy két évtizeddel később egy egész ország bálványaként búcsúzzon?

Lionel Messi végleg búcsút intett az argentin válogatottnak Fotó: JUAN BARRETO / AFP

Lionel Messi és az argentin válogatott közös története aligha indulhatott volna különösebben. 2005. augusztus 17-én Budapesten, a Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen José Pékerman szövetségi kapitány a 64. percben küldte pályára a mindössze 18 éves, hosszú hajú, vékony támadót, akiről akkoriban már a Barcelona egyik legnagyobb ígéreteként beszéltek. Messi számára azonban az álomszerű bemutatkozás helyett egy olyan este következett, amelyre egészen más okból emlékszik a futballvilág: alig lépett pályára, amikor könyökkel eltalálta Vanczák Vilmost, Markus Merk játékvezető pedig azonnal felmutatta neki a piros lapot. Első mérkőzése az argentin felnőttválogatottban így kevesebb mint egy percig tartott, és valószínűleg még a legmerészebb jóslatokban sem szerepelt, hogy az öltöző felé csalódottan elinduló tinédzserből két évtizeddel később hazája futballtörténetének egyik legnagyobb alakja lesz.

Mindenki nagyon várta, hogy a pályára lépjen Messi, beharangozták, hogy várhatóan debütálni fog a válogatottban, és bár akkor még pályája elején volt, már messze megelőzte a híre. Amint beállt, azonnal csináltam egy faultot rajta, visszarántottam, de őt állították ki, mert visszaütött. Nem volt veszélyes vagy erős ütés, igazából csak rossz helyen, a torkomon talált el, de nem hiszem, hogy ezért egyből pirosat kellett volna neki adni. Sajnáltam őt kicsit, bizonyára nem ilyen bemutatkozásról álmodozott a címeres mezben

- mondta korábban Vanczák Vilmos.