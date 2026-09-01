Egy alig egyperces budapesti bemutatkozással kezdődött, világbajnoki aranyéremmel teljesedett ki, és 21 évvel később, egy súlyos családi tragédia árnyékában ért véget. Lionel Messi elköszönt az argentin válogatottól. A 39 éves legenda 207 mérkőzés, 125 gól, hat világbajnokság és megannyi felejthetetlen pillanat után mondott búcsút a világoskék-fehér meznek. Döntése már a 2026-os világbajnokság után megszületett, édesapja, Jorge Messi augusztusi halála azonban végleg megerősítette benne: elérkezett az idő. De hogyan jutott el a Budapesten 47 másodperc után kiállított tinédzser odáig, hogy két évtizeddel később egy egész ország bálványaként búcsúzzon?
Lionel Messi és az argentin válogatott közös története aligha indulhatott volna különösebben. 2005. augusztus 17-én Budapesten, a Magyarország elleni felkészülési mérkőzésen José Pékerman szövetségi kapitány a 64. percben küldte pályára a mindössze 18 éves, hosszú hajú, vékony támadót, akiről akkoriban már a Barcelona egyik legnagyobb ígéreteként beszéltek. Messi számára azonban az álomszerű bemutatkozás helyett egy olyan este következett, amelyre egészen más okból emlékszik a futballvilág: alig lépett pályára, amikor könyökkel eltalálta Vanczák Vilmost, Markus Merk játékvezető pedig azonnal felmutatta neki a piros lapot. Első mérkőzése az argentin felnőttválogatottban így kevesebb mint egy percig tartott, és valószínűleg még a legmerészebb jóslatokban sem szerepelt, hogy az öltöző felé csalódottan elinduló tinédzserből két évtizeddel később hazája futballtörténetének egyik legnagyobb alakja lesz.
Mindenki nagyon várta, hogy a pályára lépjen Messi, beharangozták, hogy várhatóan debütálni fog a válogatottban, és bár akkor még pályája elején volt, már messze megelőzte a híre. Amint beállt, azonnal csináltam egy faultot rajta, visszarántottam, de őt állították ki, mert visszaütött. Nem volt veszélyes vagy erős ütés, igazából csak rossz helyen, a torkomon talált el, de nem hiszem, hogy ezért egyből pirosat kellett volna neki adni. Sajnáltam őt kicsit, bizonyára nem ilyen bemutatkozásról álmodozott a címeres mezben
- mondta korábban Vanczák Vilmos.
A fiú, akiből azt hitték, ő lesz a következő Maradona
Messi első góljára az argentin felnőttválogatottban 2006. március 1-jéig kellett várni, amikor Horvátország ellen talált a kapuba, néhány hónappal később pedig már pályafutása első világbajnokságán szerepelt Németországban. A Szerbia és Montenegró elleni 6–0-s győzelem során csereként beállva gólpasszt adott, majd maga is betalált, ezzel pedig jelezte, hogy a Barcelonában egyre nagyobb feltűnést keltő tinédzserre hamarosan a válogatottban is főszerep várhat. Tehetségéhez ekkor már aligha férhetett kétség, Argentínában azonban egy idő után ennél jóval többet vártak tőle: nem egyszerűen egy új világklasszist láttak benne, hanem azt a játékost keresték, aki képes lehet Diego Maradona örökébe lépni, és újra a futballvilág csúcsára vezetni az országot.
Ez az elvárás azért is nehezedett egyre nagyobb súlyként Messi vállára, mert miközben Barcelonában szinte felfoghatatlan magasságokba jutott, a válogatottal sokáig elkerülték a nagy sikerek. Spanyolországban sorra döntötte a rekordokat, ontotta a gólokat, bajnoki címeket és Bajnokok Ligáját nyert, később pedig egymás után gyűjtötte az Aranylabdákat is. Hétről hétre olyan teljesítményt nyújtott, amely miatt egyre többen már nemcsak generációja legjobbjaként, hanem minden idők egyik legnagyobb futballistájaként beszéltek róla. Argentínában azonban újra és újra ugyanaz a kérdés került elő: ha a Barcelonával képes mindent megnyerni, akkor a válogatottal miért nem?
A kételyeket az újabb csalódások csak tovább erősítették. A 2007-es Copa Américán Argentína egészen a döntőig menetelt, ott azonban Brazília 3–0-ra legyőzte Messiéket, három évvel később pedig a dél-afrikai világbajnokság hozott újabb fájdalmas búcsút. A történet különös pikantériája volt, hogy ekkor éppen az az ember, Diego Maradona irányította szövetségi kapitányként a válogatottat, akihez Messit odahaza szinte minden egyes lépésénél hasonlították. Argentína végül a negyeddöntőben súlyos, 4–0-s vereséget szenvedett Németországtól, Messi pedig úgy fejezte be a tornát, hogy egyetlen gólt sem szerzett. Mindössze 23 éves volt, pályafutása jelentős része még előtte állt, mégis egyre inkább úgy érezhette, mintha egy egész ország több évtizedes várakozásának súlyát kellene a vállán cipelnie.
Három elveszített döntő – Messi egyszer már feladta
A 2014-es brazíliai világbajnokságon minden korábbinál közelebb került ahhoz, hogy végleg elhallgattassa a kétkedőket.
Messi négy góllal segítette Argentínát a csoportkörben, a csapat pedig egészen a világbajnoki döntőig menetelt, ahol ismét Németország következett. A finálé sokáig gól nélkül állt, majd a hosszabbításban Mario Götze megszerezte a németek győztes találatát. Messi ugyan megkapta a torna legjobb játékosának járó Aranylabdát, ám ez aligha vigasztalta: közvetlen közelről láthatta azt a világbajnoki trófeát, amelyre egész Argentína várt, de ezúttal még nem emelhette magasba.
A vereséget két újabb elveszített finálé követte. 2015-ben a Copa América döntőjében Chile tizenegyesekkel győzte le Argentínát, egy évvel később pedig szinte megismétlődött ugyanaz a forgatókönyv. A Copa América Centenario döntőjében ismét Chile volt az ellenfél, ismét büntetőpárbaj döntött, Messi pedig ezúttal maga is hibázott, amikor a kapu fölé lőtte a tizenegyesét. Három év alatt három nagy döntőt veszített el Argentínával, és a csalódottság végül olyan mély lett benne, hogy 2016 nyarán, mindössze 29 évesen bejelentette: számára véget ért a válogatott.
Argentína azonban nem akarta elengedni. Szurkolók ezrei kérték arra, hogy gondolja meg magát, korábbi játékosok és sportolók álltak mellé, a „No te vayas, Leo”, vagyis „Ne menj el, Leo!” üzenet pedig szinte az egész országot bejárta. Messi végül néhány héttel később megváltoztatta döntését és visszatért. Akkor még senki sem tudhatta, hogy ezzel pályafutása legfontosabb fejezete előtt nyitotta ki az ajtót.
Az első nagy trófea végre Lionel Messié lett
A 2018-as világbajnokság ugyan újabb csalódással, a későbbi győztes Franciaország elleni nyolcaddöntős kieséssel ért véget, Lionel Scaloni érkezésével azonban fokozatosan átalakult az argentin válogatott. A szövetségi kapitány olyan csapatot épített Messi köré, amelyben már nem kizárólag tőle várták a csodát. Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Cristian Romero és a többiek olyan közösséget alkottak, amelynek Messi továbbra is a vezére volt, de már nem neki kellett egyedül elcipelnie Argentína minden reményét.
A fordulópont 2021-ben érkezett el, amikor Argentína bejutott a Copa América döntőjébe, ahol Brazília várt rá a Maracanaban. A helyszín szinte sorsszerű volt: Messi hét évvel korábban ugyanebben a stadionban veszítette el a világbajnoki döntőt, most pedig ismét egy trófea kapujában állt. Ezúttal azonban Ángel Di María találata győzelmet ért, Argentína 1–0-ra nyert, Messi pedig a lefújás pillanatában térdre rogyott a gyepen, miközben társai pillanatokon belül körülvették.
Tizenhat évvel az első válogatott mérkőzése után végre megszere2zte első nagy trófeáját a felnőttválogatottal. Mintha abban a pillanatban egyszerre szakadt volna le róla mindaz a teher, amelyet másfél évtizeden keresztül cipelt.
Katarban a helyére került az utolsó hiányzó darab
A Copa América-győzelmet követően szinte átszakadt egy gát. Argentína 2022-ben a Wembley-ben 3–0-ra legyőzte az Európa-bajnok Olaszországot a Finalissimán, majd néhány hónappal később következett az a torna, amely végleg teljessé tette Messi pályafutását. A katari világbajnokság ugyan óriási meglepetéssel, a Szaúd-Arábia elleni vereséggel kezdődött, az argentinok azonban talpra álltak, Messi pedig Mexikó ellen egy kulcsfontosságú góllal indította el a csapat menetelését.
Argentína végül Ausztrálián, Hollandián és Horvátországon keresztül jutott el a Franciaország elleni döntőig, amely a világbajnokságok történetének egyik legemlékezetesebb mérkőzésévé vált. Messi kétszer talált be, Kylian Mbappé háromszor, 120 perc után pedig 3–3 állt az eredményjelzőn. A tizenegyespárbajban végül Argentína bizonyult higgadtabbnak, Gonzalo Montiel mindent eldöntő büntetője után pedig Messi 35 évesen világbajnok lett.
Nyolc évvel azután, hogy a Maracanaban lehajtott fejjel kellett elsétálnia a trófea mellett, Katarban már ő emelhette azt a magasba. Ezzel gyakorlatilag az utolsó nagy hiányzó darab is a helyére került pályafutásában, Messi azonban még ekkor sem köszönt el. 2024-ben Argentína ismét megnyerte a Copa Américát, így pályafutásának utolsó szakaszára teljesen megfordult az a történet, amelyet korábban annyi kudarc és kritika kísért.
Édesapja halála volt a döntő?
A 2026-os világbajnokság már egyfajta utolsó nagy utazást jelentett Messi számára. Harminckilenc évesen hatodik alkalommal szerepelt vb-n, Argentína pedig ismét egészen a döntőig menetelt, ahol ezúttal nem sikerült megvédenie címét. Messi számára ugyanakkor a vereség már egészen mást jelentett, mint 2014-ben: világbajnokként, kétszeres Copa América-győztesként és hazája egyik legnagyobb sportlegendájaként hagyhatta el a pályát.
A búcsú gondolata ekkor már ott motoszkált benne, a következő hetekben azonban olyan személyes tragédia érte, amely a futballnál is fontosabb dolgokat helyezett előtérbe. Augusztusban elhunyt édesapja, Jorge Messi, aki nemcsak szülőként, hanem fia egész pályafutásának egyik legfontosabb háttérembereként kísérte végig Lionel útját. Ott volt mellette Rosarióban, támogatta a család Európába költözését, majd hosszú éveken keresztül képviselőként is segítette fia karrierjét.
Jorge Messi halála így különösen fájdalmas időszakban érte a családot, és óhatatlanul más megvilágításba helyezte Lionel pályafutásának utolsó heteit is. Édesapja több mint három évtizeden át kísérte végig azt az utat, amely Rosarióból Barcelonán keresztül egészen a világbajnoki címig vezetett, ezért elvesztése jóval túlmutatott a futballon. Mire Messi végül kimondta, hogy számára véget ért a válogatott története, egy korszak nemcsak szakmai, hanem személyes értelemben is lezárult az életében.
21 év, 207 mérkőzés, 125 gól – egy korszak ért véget
Messi 21 esztendeje az argentin válogatottban önmagában is egészen kivételes. A modern futball legnagyobb alakjai közül Cristiano Ronaldo járt hasonló utat, a portugál klasszis ráadásul már 2003-ban bemutatkozott hazája felnőttválogatottjában. Messi pályafutásának hosszát talán mindennél jobban érzékelteti, hogy első éveiben még Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Javier Zanetti és Roberto Ayala generációjának tagjaival futballozott együtt, az utolsó időszakban pedig már olyan fiatalok oldalán lépett pályára, akik gyerekként az ő góljait nézték.
A számok önmagukban is elképesztőek: 207 válogatottság, 125 gól, hat világbajnokság, három vb-döntő, egy világbajnoki cím, két Copa América és egy Finalissima. Mégsem ezek mesélik el igazán Lionel Messi argentin történetét, hanem az az út, amelyen eljutott hozzájuk. Többször került néhány centiméterre a sikertől, majd veszített, volt, hogy könnyek között jelentette be a visszavonulását, aztán mégis visszatért, hogy évekkel később éppen azokat a trófeákat emelje a magasba, amelyek hiányát oly sokáig felrótták neki.
Volt idő, amikor azt kérdezték tőle, miért nem tud olyan lenni Argentínában, mint Barcelonában, máskor azt vetették a szemére, hogy soha nem lesz képes Maradona nyomdokaiba lépni. Messi végül nem lett az új Maradona, mert idővel már nem is kellett annak lennie. Megírta a saját történetét, amelyben ugyanúgy helyet kaptak a fájdalmas vereségek és az elveszített döntők, mint a Maracana 2021-ben és az a katari éjszaka 2022-ben, amikor végre világbajnokként emelhette magasba a trófeát.
Lionel Messi az argentin válogatottban:
- 207 – válogatott mérkőzés
- 125 – gól
- 68 – gólpassz
- 6 – világbajnoki szereplés
- 1 – világbajnoki cím
- 2 – Copa América-győzelem
- 1 – Finalissima-győzelem
- 1 – olimpiai aranyérem
- 1 – U20-as világbajnoki cím