Lionel Messi augusztus végén, az édesapja halálát követően jelentette be, hogy többé nem lép pályára az argentin válogatottban, ám a közös történet még nem ért véget. Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) megerősítette, hogy a nyolcszoros aranylabdás meghívást kapott az október 6-i, Benin elleni felkészülési mérkőzésre. A találkozót Buenos Airesben, a Monumental Stadionban rendezik, és a tervek szerint ez lesz Messi hivatalos búcsúmeccse a nemzeti csapatban.

Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól, de még egy meccsen pályára lép

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Lionel Messi búcsúja: még egy meccsen pályára lép a legenda

A 39 éves legenda a Benin elleni felkészülési mérkőzésen búcsúzik a nemzeti csapattól.

„Meghívtuk a világ legjobb játékosát, válogatottunk ikonját, kapitányunkat, Lionel Andrés Messit, hogy október 6-án, itt Argentínában megkapja a megérdemelt búcsút”

– közölte Claudio Tapia, az AFA elnöke.

A búcsú különösen érzelmes lehet, hiszen Messi pályafutása egyik legfontosabb fejezetét zárja le. Minden idők egyik legjobbja 2005-ben, a magyar válogatott ellen mutatkozott be az argentin csapatban, majd a 2022-es világbajnoki cím mellett két Copa América-győzelemig vezette a válogatottat. A 2026-os vb-döntő után könnyek között hagyta el a pályát, néhány héttel később pedig hivatalosan is bejelentette visszavonulását.

🚨🇦🇷 OFFICIAL: Lionel Messi will have a FAREWELL with the Argentina National Team on October 6.



He’s gonna say goodbye at Argentina’s friendly against Benin at the Monumental, Buenos Aires. pic.twitter.com/uVxo8PuuYP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

A Benin elleni találkozó tehát nem csupán egy egyszerű felkészülési mérkőzés lesz, Messit a Monumental közönsége utoljára láthatja az argentin válogatott mezében, holott úgy tűnt, hogy a spanyolok ellen elbukott vb-finálé volt a hattyúdala. Az argentin szövetség már előre jelezte: a mérkőzés középpontjában a korszakos játékos búcsúztatása áll majd.

Argentína a Benin elleni találkozó előtt még Bolíviát és Burkina Fasót is fogadja felkészülési mérkőzés keretében. Az idei vb-döntőn balhézó Leandro Paredes és Nahuel Molina 10, illetve 7 mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így ők nem léphetnek majd pályára Messi búcsúmeccsén.