Lionel Messi augusztus végén, az édesapja halálát követően jelentette be, hogy többé nem lép pályára a nemzeti csapatban, ám egy alkalommal mégis kivételt tesz. Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) megerősítette, hogy a 39 éves klasszis meghívást kapott az október 6-i, Benin elleni felkészülési mérkőzésre. A találkozót Buenos Airesben, a Monumental Stadionban rendezik, és a tervek szerint ez lesz a nyolcszoros aranylabdás sztár hivatalos búcsúmeccse az argentin válogatottban.

Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól, de még egy meccsen pályára lép

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Lionel Messi búcsúmeccse: két világbajnok sem lesz ott

Az argentin válogatott 2022-ben világbajnokságot nyert, annak a csapatnak pedig Paulo Dybala és Nahuel Molina is a tagja volt.

Az AS Roma azonban úgy döntött, hogy két játékosát nem engedi el Messi búcsúmeccsére.

A Serie A éllovasa nem szándékozik engedélyezni egy ilyen hosszú, nemzetközi utazást logisztikai okokból, mivel Dybalának és Molinának a jövő héten részt kell venniük az olasz klub edzésein. A hírről az ismert átigazolási guru, Fabrizio Romano is beszámolt, a rómaiak döntése pedig nagy felháborodást váltott ki a szurkolók körében.

🚨🇦🇷 AS Roma state they will not let Dybala and Molina to travel to Argentina for Leo Messi's farewell game on October 6th.



No intention to allow an international, long travel due to logistics with Dybala and Molina to be in team training next week. pic.twitter.com/etRjZD9UIH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

„Az AS Roma legmélyebb tiszteletét fejezi ki Messi és rendkívüli pályafutása iránt, és kiváló estét kíván neki, valamint az Argentin Labdarúgó-szövetségnek” – írta a klub, amely sportszakmai és logisztikai okokra hivatkozva nem engedi el két játékosát, ám a drukkereket ez nem hatotta meg, és dühös kommentekkel reagáltak a hírre.

Sokan szégyenteljesnek, tiszteletlennek nevezték a klubot,

ám akadt olyan hozzászóló is, aki szerint Dybalának nem is kellene megjelennie a búcsúmeccsen, mivel a 2026-os vb-re már ki sem vitték.

Argentína Messi utolsó válogatottbeli mérkőzése, a Benin elleni találkozó előtt még Bolíviát és Burkina Fasót is fogadja felkészülési mérkőzés keretében.