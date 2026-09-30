Lionel Messi augusztus végén, az édesapja halálát követően jelentette be, hogy többé nem lép pályára a nemzeti csapatban, ám egy alkalommal mégis kivételt tesz. Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) megerősítette, hogy a 39 éves klasszis meghívást kapott az október 6-i, Benin elleni felkészülési mérkőzésre. A találkozót Buenos Airesben, a Monumental Stadionban rendezik, és a tervek szerint ez lesz a nyolcszoros aranylabdás sztár hivatalos búcsúmeccse az argentin válogatottban.
Lionel Messi búcsúmeccse: két világbajnok sem lesz ott
Az argentin válogatott 2022-ben világbajnokságot nyert, annak a csapatnak pedig Paulo Dybala és Nahuel Molina is a tagja volt.
Az AS Roma azonban úgy döntött, hogy két játékosát nem engedi el Messi búcsúmeccsére.
A Serie A éllovasa nem szándékozik engedélyezni egy ilyen hosszú, nemzetközi utazást logisztikai okokból, mivel Dybalának és Molinának a jövő héten részt kell venniük az olasz klub edzésein. A hírről az ismert átigazolási guru, Fabrizio Romano is beszámolt, a rómaiak döntése pedig nagy felháborodást váltott ki a szurkolók körében.
„Az AS Roma legmélyebb tiszteletét fejezi ki Messi és rendkívüli pályafutása iránt, és kiváló estét kíván neki, valamint az Argentin Labdarúgó-szövetségnek” – írta a klub, amely sportszakmai és logisztikai okokra hivatkozva nem engedi el két játékosát, ám a drukkereket ez nem hatotta meg, és dühös kommentekkel reagáltak a hírre.
Sokan szégyenteljesnek, tiszteletlennek nevezték a klubot,
ám akadt olyan hozzászóló is, aki szerint Dybalának nem is kellene megjelennie a búcsúmeccsen, mivel a 2026-os vb-re már ki sem vitték.
Argentína Messi utolsó válogatottbeli mérkőzése, a Benin elleni találkozó előtt még Bolíviát és Burkina Fasót is fogadja felkészülési mérkőzés keretében.
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