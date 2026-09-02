Lionel Messi nemrég bejelentette, hogy többé nem lép pályára az argentin labdarúgó-válogatottban. A nyolcszoros aranylabdásnak világsztárok üzentek, ám eddig keveset lehetett hallani arról, hogy ki fogja megörökölni a gazdátlanul maradt 10-es számú mezét.

Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Lionel Messi utódja már megvan

Külföldi sajtóhírek szerint a mindössze 21 éves Nico Paz kapja meg a 10-es számú dresszt, amennyiben Lionel Scaloni folytatja a munkát a nemzeti együttes élén. A szövetségi kapitány már korábban is egyértelműen jelezte, hogy nagy lehetőséget lát a fiatal támadó középpályásban.

Nico Paz a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, és a spanyol gigász felnőttcsapatában is bemutatkozott. 2024-ben azonban Olaszországba, a Comóhoz igazolt, ahol gyorsan meghatározó játékossá vált.

A kreatív, bal lábas támadó középpályás remekül lát a pályán, jól cselez,

veszélyes távoli lövésekből, és leginkább a klasszikus „10-es” szerepkörben érzi otthon magát.

Nico Paz a Serie A-ban szereplő Como játékosa

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Argentína lázban ég Lionel Messi utódja miatt

Paz az argentin válogatottban 2024 októberében, Bolívia ellen debütált, ráadásul azon a mérkőzésen Messi gólpasszt adott neki. Most pedig éppen a 39 éves klasszis távozása után kerülhet a figyelem középpontjába.

Paz vállát természetesen óriási teher nyomja:

Messi 207 válogatott mérkőzésen 125 gólt szerzett, világbajnokságot és két Copa Américát nyert, így az utódjának szinte lehetetlen lesz ugyanazt a szintet megugrania.

Lionel Messi visszavonulása után Nico Pazra nagy teher kerül majd

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az argentinok azonban leszögezték: Paznak nem Messit kell lemásolnia. A válogatottnál most egy új korszakot építhetnek köré, és a legendás 10-es mez lehet az első jelzés: már megtalálták azt a játékost, akiben a jövő nagy sztárját látják.