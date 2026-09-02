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Lionel Messi visszavonulásával nemcsak egy korszak zárult le az argentin válogatottnál, hanem egy legendás mez is gazdátlan maradt. A 10-es számot korábban Diego Maradona, majd a nyolcszoros aranylabdás tette halhatatlanná, most pedig úgy tűnik, a szövetségi kapitány meg is találta azt a fiatal futballistát, akire rábízná az ikonikus mez örökségét. Lionel Messi után minden bizonnyal a 21 éves Nico Paz fogja viselni a legendás dresszt.

Lionel Messi nemrég bejelentette, hogy többé nem lép pályára az argentin labdarúgó-válogatottban. A nyolcszoros aranylabdásnak világsztárok üzentek, ám eddig keveset lehetett hallani arról, hogy ki fogja megörökölni a gazdátlanul maradt 10-es számú mezét.

Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól
Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Lionel Messi utódja már megvan

Külföldi sajtóhírek szerint a mindössze 21 éves Nico Paz kapja meg a 10-es számú dresszt, amennyiben Lionel Scaloni folytatja a munkát a nemzeti együttes élén. A szövetségi kapitány már korábban is egyértelműen jelezte, hogy nagy lehetőséget lát a fiatal támadó középpályásban.

Nico Paz a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, és a spanyol gigász felnőttcsapatában is bemutatkozott. 2024-ben azonban Olaszországba, a Comóhoz igazolt, ahol gyorsan meghatározó játékossá vált. 

A kreatív, bal lábas támadó középpályás remekül lát a pályán, jól cselez, 

veszélyes távoli lövésekből, és leginkább a klasszikus „10-es” szerepkörben érzi otthon magát.

Nico Paz of Como 1907 looks on looks on during the Serie A Enilive match between SSC Napoli and Como 1907 at Diego Armando Maradona Stadium on August 30, 2026 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
Nico Paz a Serie A-ban szereplő Como játékosa
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Argentína lázban ég Lionel Messi utódja miatt

Paz az argentin válogatottban 2024 októberében, Bolívia ellen debütált, ráadásul azon a mérkőzésen Messi gólpasszt adott neki. Most pedig éppen a 39 éves klasszis távozása után kerülhet a figyelem középpontjába. 

Paz vállát természetesen óriási teher nyomja: 

Messi 207 válogatott mérkőzésen 125 gólt szerzett, világbajnokságot és két Copa Américát nyert, így az utódjának szinte lehetetlen lesz ugyanazt a szintet megugrania.

Argentina's forwards #10 Lionel Messi and #18 Nico Paz celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Lionel Messi visszavonulása után Nico Pazra nagy teher kerül majd
Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Az argentinok azonban leszögezték: Paznak nem Messit kell lemásolnia. A válogatottnál most egy új korszakot építhetnek köré, és a legendás 10-es mez lehet az első jelzés: már megtalálták azt a játékost, akiben a jövő nagy sztárját látják.

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