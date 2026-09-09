Újabb spanyol futballklubot vesz Lionel Messi – legalábbis a legnépszerűbb madridi sportnapilap, a Marca információi szerint. A 39 éves argentin labdarúgó a spanyol másodosztályú Eldense klubtulajdonosa lehet, mindössze hónapokkal azután, hogy a katalán székhelyű Cornellát már megvásárolta.

Lionel Messi az Eldense klubtulajdonosa lesz

Fotó: RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lionel Messi klubtulajdonos lesz

Lionel Messi áprilisban lett a Cornella tulajdonosa, de a spanyol újság úgy tudja, hogy már elvi megállapodásra jutott a másodosztályú csapatot működtető Eldense felvásárlásáról is a jelenlegi tulajdonosokkal.

A megállapodás értelmében a nyolcszoros aranylabdás, világbajnok argentin sztár fogja birtokolni a részvények száz százalékát.

A 39 éves támadó 2023 óta az Egyesült Államokban légióskodik, az Inter Miami csapatában, miután Európában a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben játszott. A válogatottól az idei, Argentínának ezüstérmet hozó világbajnokságot követően visszavonult, és ha klubszinten is abbahagyja a profi futballt, akkor az Eldense székhelyéhez közel, Katalóniában kíván letelepedni.