Szoboszlai Dominik útját járhatja végig Lisztes Krisztián

Tizenháromszor szakadt meg a hajlítója, alig kapott lehetőséget Frankfurtban, hosszú hónapokat töltött rehabilitációval, most viszont újra egyre több időt tölt a pályán Lisztes Krisztián. A Ferencváros 21 éves támadója a Puskás Akadémia ellen több mint 75 percet töltött a pályán, ráadásul győztes gólt szerzett, majd arról beszélt, hogy már egyre kevésbé félti a lábát. Csütörtökön aztán újabb fontos lépést tett: a tavalyi bajnok Győr ellen csereként beállva ismét betalált. Schäfer András, Gulácsi Péter, Kalmár Zsolt, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik pályafutása is megmutatta már, hogy egy súlyos sérülés után a valódi visszatérés nem az első pályán töltött percekkel kezdődik. Sokkal inkább akkor, amikor egy játékos már nem a következő rossz mozdulattól tart, hanem újra mer bízni a saját testében. Lisztes talán most érkezett el ehhez a ponthoz.
Néha egy mérkőzés utáni nyilatkozat többet árul el egy futballista állapotáról, mint bármilyen orvosi jelentés. Lisztes Krisztián vasárnap este Felcsúton nemcsak azért szolgáltatott témát, mert a 63. percben ő szerezte a Ferencváros Puskás Akadémia elleni 2–1-es győzelmének döntő gólját. A 21 éves támadó Lenny Joseph sérülése miatt már a 14. percben pályára került, így ezúttal nem néhány perces lehetőséget kellett kihasználnia, hanem gyakorlatilag végig kellett játszania a mérkőzést. Az első félidőben 14 méterről még a kapu mellé lőtt, a fordulás után azonban Bamidele Yusuf jobb oldali megindulása után pontosan érkezett középen, és közelről a kapuba továbbította a labdát. Ennél is érdekesebb volt azonban, amit a lefújás után mondott.
Most érzem magam olyan állapotban, hogy annyira már nem féltem a lábam, ez közrejátszik abban, hogy jobban megy a játék
– fogalmazott Lisztes.
Egy olyan játékostól, akinek az elmúlt éveiben nem a gólok, hanem sokszor a sérülések jelentették a legfontosabb hírt, ez nem egy szokványos mondat. Különösen azért nem, mert alig két hónappal korábban még egészen máshogyan beszélt ugyanerről. Június végén elárulta, hogy a hajlítója hátul tizenháromszor szakadt meg, és bár akkor már újra edzett, illetve játszott, azt mondta: a félelem továbbra is benne van. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy minden edzéssel és minden mérkőzéssel magabiztosabbá válik.
Most már talán a számokon is kezd látszani, mire gondolt. A Ferencvárosnál az előző bajnoki idényben öt NB I-es szereplése során mindössze 46 perc jutott neki, valamennyi alkalommal csereként lépett pályára. Ehhez képest az új idény elején már végigjátszotta a Paks elleni bajnokit, vasárnap pedig a korai kényszerű csere miatt több mint 75 percet töltött a pályán Felcsúton, és megszerezte első bajnoki gólját az idényben. Az Európa-ligában öt mérkőzésen 96 percet játszott és egyszer betalált, a Vojvodina elleni idegenbeli selejtezőn pedig 45 perc alatt gólpasszt is adott. Még mindig messze van tehát attól, hogy hétről hétre kilencven perceket futballozzon, de ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt még az volt a kérdés, mikor tud egyáltalán tartósan egészséges maradni, már önmagában jelentős változás, hogy most a játékperceiről, a góljairól és a formájáról lehet beszélni.
A visszatérés első lépései nem a teljes mérkőzésekről szólnak
Schäfer András például három műtéten is átesett, mire ismét stabil Bundesliga-játékos lett.
A Union Berlin középpályása 2022 novemberében sérült meg súlyosan, majd amikor úgy tűnt, közeledik a visszatérés, újra és újra közbeszólt a teste. Schafer később maga is beszélt arról, hogy nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megviselte, hogy háromszor kellett műtőasztalra feküdnie. Amikor 2023 novemberében végül újra Bundesliga-mérkőzésen szerepelhetett, az Augsburg ellen mindössze 24 percet kapott.
Nem siettették: a következő hetekben fokozatosan nőtt a játékideje, január végén már 82 percet töltött a pályán a Darmstadt ellen, később pedig ismét teljes mérkőzéseket játszott. A 2023/24-es Bundesliga-idényt végül húsz bajnoki mérkőzéssel és több mint 1200 játékperccel zárta, egy évvel később pedig már 26 bajnokin szerepelt. Az első 24 perc tehát nem a rehabilitáció végét jelentette, inkább annak az utolsó, talán legfontosabb szakaszának kezdetét.
Gulácsi Péter története ugyanezt egészen más oldalról mutatta meg.
A magyar kapus 2022 októberében szenvedett súlyos térdsérülést, és közel egy év kihagyás után, 2023 szeptemberében a Wehen Wiesbaden elleni Német Kupa-mérkőzésen tért vissza. Rögtön kilencven percet védett, vagyis fizikailag készen állt arra, hogy végigjátsszon egy tétmérkőzést, a Bundesligában azonban még hónapokig Janis Blaswich állt a kapuban.
Gulácsi csak 2024 februárjában, az Union Berlin ellen került vissza a bajnoki kezdőcsapatba, onnantól viszont fokozatosan visszaszerezte korábbi szerepét. A következő idényben már harminc Bundesliga-mérkőzésen védett és tizennégyszer maradt érintetlen a kapuja.
Kalmár Zsoltnak ráadásul többször is végig kellett járnia ezt az utat.
A középpályás 2023 novemberében szenvedett újabb súlyos térdsérülést, kétszer meg kellett műteni, emiatt a 2024-es Európa-bajnokságról is lemaradt. A rehabilitáció közben maga fogalmazta meg, mit jelent újra nekivágni ennek a folyamatnak: „Mentálisan egyik sérülés sem könnyű.”
Közel tíz hónappal később, 2024 szeptemberében tért vissza a Puskás Akadémia ellen, elsőre azonban csak negyedórát kapott. Később arról beszélt, szüksége van a fokozatosan növekvő játékidőre, hiszen az edzések nem képesek teljesen helyettesíteni a mérkőzésterhelést. Novemberben már gólt is szerzett, az ő története ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a visszatérés nem feltétlenül egyenes vonal: 2025 tavaszán ismét meg kellett műteni a térdét.
Lisztes számára sérüléstípus szempontjából Sallai Roland és Szoboszlai Dominik példája lehet még közelebbi.
Sallai 2023 őszén szenvedett combizomszakadást, amely miatt a magyar válogatott novemberi Európa-bajnoki selejtezőiről is lemaradt. A Freiburg a visszatérésekor fokozatosan terhelte: az Olympiakosz ellen 13 percet játszott, néhány nappal később a Mainz ellen mindössze hetet a Bundesligában, aztán már több mint félórát kapott.
A Köln ellen 25 perc alatt gólt szerzett, nem sokkal később pedig újra kezdőként futballozott. Néhány hét alatt jutott el tehát a hétperces bajnoki visszatéréstől odáig, hogy ismét komoly terhelést bízzanak rá.
Szoboszlai Dominik útját járhatja végig Lisztes Krisztián
Szoboszlai Dominik 2024 eleji combhajlító-problémája pedig azért érdekes, mert nála egy ponton már nem a játékos félt a sérüléstől, hanem az orvosi stáb fékezte őt. A Liverpool korábbi edzője, Jürgen Klopp később elárulta, Szoboszlai saját érzése szerint már két-három héttel korábban teljes értékűen edzett volna, az orvosok azonban ezt nem engedték. Amikor március elején végül visszatért a Nottingham Forest ellen, körülbelül negyedórát kapott, öt nappal később a Sparta Praha ellen viszont már negyven percet játszott és gólt szerzett. A Manchester City ellen hatvan perc jutott neki, majd az Európa-liga visszavágóján végig a pályán maradt. A következő Premier League-idényben már 36 mérkőzésen szerepelt, 2491 percet játszott, hat gólt szerzett és hat gólpasszt adott.
Schäfer, Gulácsi, Kalmár, Sallai és Szoboszlai példája is azt mutatja, hogy egy súlyos sérülés után nem az első pályára lépés jelenti a történet végét. Van, akinek néhány hét, másnak hónapok kellenek ahhoz, hogy újra elérje a korábbi terhelést és teljesítményt. Lisztes útja sem ért még véget, de az elmúlt hetek alapján már nem az a kérdés, mikor láthatjuk újra futballozni, hanem az, hogy mire lehet képes, ha végre hosszabb időn keresztül egészséges marad.
Lisztes útja kilenc év alatt:
- 2017 – a Ferencvároshoz került
- 2022 – bemutatkozott az NB I-ben
- 2023 – berobbant a Fradi első csapatába
- 2024 – Frankfurtba igazolt
- 2025 – kölcsönben visszatért a Fradihoz
- 2026 – újabb kölcsön, ismét a Ferencvárosnál