Szoboszlai Dominik útját járhatja végig Lisztes Krisztián

Tizenháromszor szakadt meg a hajlítója, alig kapott lehetőséget Frankfurtban, hosszú hónapokat töltött rehabilitációval, most viszont újra egyre több időt tölt a pályán Lisztes Krisztián. A Ferencváros 21 éves támadója a Puskás Akadémia ellen több mint 75 percet töltött a pályán, ráadásul győztes gólt szerzett, majd arról beszélt, hogy már egyre kevésbé félti a lábát. Csütörtökön aztán újabb fontos lépést tett: a tavalyi bajnok Győr ellen csereként beállva ismét betalált. Schäfer András, Gulácsi Péter, Kalmár Zsolt, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik pályafutása is megmutatta már, hogy egy súlyos sérülés után a valódi visszatérés nem az első pályán töltött percekkel kezdődik. Sokkal inkább akkor, amikor egy játékos már nem a következő rossz mozdulattól tart, hanem újra mer bízni a saját testében. Lisztes talán most érkezett el ehhez a ponthoz.

Lisztes Krisztián kezdi visszanyerni jó formáját a Ferencvárosnál

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Néha egy mérkőzés utáni nyilatkozat többet árul el egy futballista állapotáról, mint bármilyen orvosi jelentés. Lisztes Krisztián vasárnap este Felcsúton nemcsak azért szolgáltatott témát, mert a 63. percben ő szerezte a Ferencváros Puskás Akadémia elleni 2–1-es győzelmének döntő gólját. A 21 éves támadó Lenny Joseph sérülése miatt már a 14. percben pályára került, így ezúttal nem néhány perces lehetőséget kellett kihasználnia, hanem gyakorlatilag végig kellett játszania a mérkőzést. Az első félidőben 14 méterről még a kapu mellé lőtt, a fordulás után azonban Bamidele Yusuf jobb oldali megindulása után pontosan érkezett középen, és közelről a kapuba továbbította a labdát. Ennél is érdekesebb volt azonban, amit a lefújás után mondott.

Most érzem magam olyan állapotban, hogy annyira már nem féltem a lábam, ez közrejátszik abban, hogy jobban megy a játék

– fogalmazott Lisztes.

Egy olyan játékostól, akinek az elmúlt éveiben nem a gólok, hanem sokszor a sérülések jelentették a legfontosabb hírt, ez nem egy szokványos mondat. Különösen azért nem, mert alig két hónappal korábban még egészen máshogyan beszélt ugyanerről. Június végén elárulta, hogy a hajlítója hátul tizenháromszor szakadt meg, és bár akkor már újra edzett, illetve játszott, azt mondta: a félelem továbbra is benne van. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy minden edzéssel és minden mérkőzéssel magabiztosabbá válik.

Most már talán a számokon is kezd látszani, mire gondolt. A Ferencvárosnál az előző bajnoki idényben öt NB I-es szereplése során mindössze 46 perc jutott neki, valamennyi alkalommal csereként lépett pályára. Ehhez képest az új idény elején már végigjátszotta a Paks elleni bajnokit, vasárnap pedig a korai kényszerű csere miatt több mint 75 percet töltött a pályán Felcsúton, és megszerezte első bajnoki gólját az idényben. Az Európa-ligában öt mérkőzésen 96 percet játszott és egyszer betalált, a Vojvodina elleni idegenbeli selejtezőn pedig 45 perc alatt gólpasszt is adott. Még mindig messze van tehát attól, hogy hétről hétre kilencven perceket futballozzon, de ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt még az volt a kérdés, mikor tud egyáltalán tartósan egészséges maradni, már önmagában jelentős változás, hogy most a játékperceiről, a góljairól és a formájáról lehet beszélni.