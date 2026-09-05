A Liverpool két döntetlennel kezdte a Premier League-idényt, ezért különösen fontos volt számára, hogy az Ipswich ellen végre megszerezze első győzelmét. Ebben kulcsszerepet játszott Alexander Isak, aki már az első tíz percben kétszer is betalált, megalapozva csapata 2–0-s sikerét.

Alexander Isak két góllal járult hozzá a Liverpool győzelméhez

Fotó: Henry Nicholls/AFP

A Liverpool kezd öszeállni

„Vártunk már az első győzelemre, és beszéltünk arról, hogy jól kell kezdenünk a mérkőzést, ami mostanában nem sikerült. Ezúttal két góllal megtettük” – mondta Isak a Sky Sportsnak. A svéd támadó szerint a rendes nyári felkészülésnek is köszönhető, hogy a Liverpool kezd egyre inkább úgy futballozni, ahogyan szeretne.

Isak az előző idényéről is őszintén beszélt: hosszú sérülése miatt nehéz időszakon ment keresztül, de a nyári világbajnokság és az új idény egyaránt jól sikerült számára.

„Nem volt könnyű. Hosszú sérülés volt, és összességében is nehéz idény. Először egy jó világbajnokságot akartam, utána pedig jól kezdeni a szezont, és úgy érzem, ez sikerült. Az előző idény most már mögöttem van” – fogalmazott a Liverpool csatára.

Iraola harcol Isakkal

Andoni Iraola természetesen elégedett volt támadója két góljával, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Isaktól nem elsősorban a találatokat kéri számon.

Hatalmas játékos a számunkra. Az elvárásaim nem a gólokról szólnak: jó formában van, megfelelő az erőnléte, így hozni fogja a számokat. Az én harcaim vele inkább más dolgokról szólnak, például arról, hogyan tud más helyzetekben segíteni a csapatnak

– árulta el Iraola az Ipswich Town–Liverpool lefújása után.

A baszk szakember szerint a Liverpool ezúttal sokkal hatékonyabban letámadott, ennek köszönhetően magasan tudott labdákat szerezni, Isak pedig többször veszélyes helyzetbe kerülhetett.

Iraola Bradley Barcola bemutatkozásáról is beszélt: a PSG-től megszerzett francia támadó a 64. percben váltotta Isakot, és az edző szerint biztatóan szállt be.

„Voltak jó percei, egy kontránál adott egy remek passzt, és néhányszor jól indult meg a kapu felé, amikor nem találtuk meg a labdával. Meg kell tanulnunk ezeket a mozgásait, mert folyamatosan veszélyt jelent majd az ellenfelek védelme mögött. A labdával ugyanolyan magabiztosnak tűnt, mint mindig” – értékelt Iraola, aki hozzátette, óvatosan kell bánniuk Barcolával, mert a világbajnokság óta nem játszott tétmérkőzést.