A Liverpool tavaly nyári sztárigazolása, Alexander Isak jó formában érkezett a svéd válogatotthoz. A 27 éves csatár a románok elleni 2-1-es Nemzetek Ligája-győzelem alkalmával gólt is szerzett, ám ezt követően sérülés miatt elhagyta a svéd edzőtábort. A Svéd Labdarúgó-szövetség közlése szerint Isak a válogatott következő mérkőzésein már nem lép pályára, és vissza is tért Liverpoolba, ahol további vizsgálatok várnak rá.

A Liverpool sztárja, Alexander Isak gólt lőtt a válogatottban, majd megsérült

Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY

A sérülés különösen rosszkor jött a Liverpoolnak. Isak ugyanis öt Premier League-mérkőzésen már négy gólt szerzett, vagyis a bajnokság egyik legeredményesebb játékosává vált. A klub tavaly 125 millió fontért szerezte meg a csatárt a Newcastle Unitedtől, így minden olyan időszak, amelyben nem számíthat rá a csapat, komoly veszteséget jelenthet. A svéd válogatott sztár ráadásul az előző idény jelentős részét is kihagyta sérülés miatt, idén viszont formába lendült, de most újabb kényszerpihenő várhat rá.

A Liverpoolt nagy veszteségek érték a válogatott szünetben

Ha Isak elvesztése nem lett volna elég, néhány órával később újabb kellemetlen hír érkezett. Cody Gakpo mindössze 17 percet töltött a pályán a Szerbia-Hollandia mérkőzésen, majd egy kőkemény belépő után bokasérülés miatt le kellett cserélni. A holland szövetség később jelezte, hogy Gakpo nem marad a válogatottal a szünet hátralévő részében, hanem csapattársához hasonlóan visszatér Liverpoolba.

Gakpo elvesztése azért is fájdalmas, mert az idény első heteiben fontos szerepet töltött be a Liverpool támadójátékában.

Hat mérkőzésen két gólt és négy gólpasszt jegyzett, ráadásul Isakkal is egyre jobb kapcsolatot alakított ki a pályán.

A Liverpool másik sztárja, Cody Gakpo is pórul járt a válogatott szünetben

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A két eset kapcsán a brit sajtó arra világított rá, hogy a Liverpool két sérült játékosa együttesen heti 530 ezer fontnyi fizetést kap, amivel a klub anyagi szempontból a Premier League legnagyobb vesztese lett a válogatott szünet idején. Más élcsapatokat is értek veszteségek ebben az időszakban: az Arsenal sztárja, Kai Havertz a német válogatottban, a Manchester United védője, Patrick Dorgu pedig a dán nemzeti csapatban sérült meg, míg a Chelsea-nél Jamie Gittens és Mike Penders kiválása okozhat fejfájást.