A Liverpool tavaly nyári sztárigazolása, Alexander Isak jó formában érkezett a svéd válogatotthoz. A 27 éves csatár a románok elleni 2-1-es Nemzetek Ligája-győzelem alkalmával gólt is szerzett, ám ezt követően sérülés miatt elhagyta a svéd edzőtábort. A Svéd Labdarúgó-szövetség közlése szerint Isak a válogatott következő mérkőzésein már nem lép pályára, és vissza is tért Liverpoolba, ahol további vizsgálatok várnak rá.
A sérülés különösen rosszkor jött a Liverpoolnak. Isak ugyanis öt Premier League-mérkőzésen már négy gólt szerzett, vagyis a bajnokság egyik legeredményesebb játékosává vált. A klub tavaly 125 millió fontért szerezte meg a csatárt a Newcastle Unitedtől, így minden olyan időszak, amelyben nem számíthat rá a csapat, komoly veszteséget jelenthet. A svéd válogatott sztár ráadásul az előző idény jelentős részét is kihagyta sérülés miatt, idén viszont formába lendült, de most újabb kényszerpihenő várhat rá.
A Liverpoolt nagy veszteségek érték a válogatott szünetben
Ha Isak elvesztése nem lett volna elég, néhány órával később újabb kellemetlen hír érkezett. Cody Gakpo mindössze 17 percet töltött a pályán a Szerbia-Hollandia mérkőzésen, majd egy kőkemény belépő után bokasérülés miatt le kellett cserélni. A holland szövetség később jelezte, hogy Gakpo nem marad a válogatottal a szünet hátralévő részében, hanem csapattársához hasonlóan visszatér Liverpoolba.
Gakpo elvesztése azért is fájdalmas, mert az idény első heteiben fontos szerepet töltött be a Liverpool támadójátékában.
Hat mérkőzésen két gólt és négy gólpasszt jegyzett, ráadásul Isakkal is egyre jobb kapcsolatot alakított ki a pályán.
A két eset kapcsán a brit sajtó arra világított rá, hogy a Liverpool két sérült játékosa együttesen heti 530 ezer fontnyi fizetést kap, amivel a klub anyagi szempontból a Premier League legnagyobb vesztese lett a válogatott szünet idején. Más élcsapatokat is értek veszteségek ebben az időszakban: az Arsenal sztárja, Kai Havertz a német válogatottban, a Manchester United védője, Patrick Dorgu pedig a dán nemzeti csapatban sérült meg, míg a Chelsea-nél Jamie Gittens és Mike Penders kiválása okozhat fejfájást.
A Liverpoolra rangadó vár a Premier League-ben
A Liverpool számára azonban nem csupán a pénzügyi oldal miatt kellemetlen a helyzet.
Szoboszlai Dominikék október 11-én a Manchester Cityt fogadják, de egyelőre nem tudni, hogy Isak és Gakpo milyen állapotban lesznek akkor.
A két támadó körüli bizonytalanság azért is különösen érzékeny, mert a Liverpool támadósora az idény elején kezdett végre összeállni.
A válogatott szünet más kluboknak is okozott problémákat, de a Liverpool különösen rosszul járt: két fontos támadója sérült meg, és a becsült fizetések alapján náluk a legmagasabb az érintett játékosok heti bére. A Premier League folytatásakor rögtön egy csúcsrangadó következik Andoni Iraola együttese számára, és azt csak a következő napok orvosi vizsgálatai döntik el, hogy a Vörösök mekkora árat fizetnek végül a nemzetközi mérkőzésekért.
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