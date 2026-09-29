Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nyomozás folyik Magyar Péter telefonlopási ügyében

Fontos

Európában próbálhatja ki Putyin a legveszélyesebb forgatókönyvet

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A válogatott szünet eddig aligha úgy alakul a Liverpool számára, ahogyan azt az angol klub vezetői és szurkolói szerették volna. A Vörösök két meghatározó támadójukat is elveszíthetik sérülés miatt, ráadásul éppen akkor, amikor a Premier League-ben fontos rangadó vár a csapatra. A Liverpool vesztesége ráadásul anyagi szempontból is különleges jelentőséggel bír.

A Liverpool tavaly nyári sztárigazolása, Alexander Isak jó formában érkezett a svéd válogatotthoz. A 27 éves csatár a románok elleni 2-1-es Nemzetek Ligája-győzelem alkalmával gólt is szerzett, ám ezt követően sérülés miatt elhagyta a svéd edzőtábort. A Svéd Labdarúgó-szövetség közlése szerint Isak a válogatott következő mérkőzésein már nem lép pályára, és vissza is tért Liverpoolba, ahol további vizsgálatok várnak rá.

A Liverpool sztárja, Alexander Isak gólt lőtt a válogatottban, majd megsérült
A Liverpool sztárja, Alexander Isak gólt lőtt a válogatottban, majd megsérült
Fotó: CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY

A sérülés különösen rosszkor jött a Liverpoolnak. Isak ugyanis öt Premier League-mérkőzésen már négy gólt szerzett, vagyis a bajnokság egyik legeredményesebb játékosává vált. A klub tavaly 125 millió fontért szerezte meg a csatárt a Newcastle Unitedtől, így minden olyan időszak, amelyben nem számíthat rá a csapat, komoly veszteséget jelenthet. A svéd válogatott sztár ráadásul az előző idény jelentős részét is kihagyta sérülés miatt, idén viszont formába lendült, de most újabb kényszerpihenő várhat rá.

A Liverpoolt nagy veszteségek érték a válogatott szünetben

Ha Isak elvesztése nem lett volna elég, néhány órával később újabb kellemetlen hír érkezett. Cody Gakpo mindössze 17 percet töltött a pályán a Szerbia-Hollandia mérkőzésen, majd egy kőkemény belépő után bokasérülés miatt le kellett cserélni. A holland szövetség később jelezte, hogy Gakpo nem marad a válogatottal a szünet hátralévő részében, hanem csapattársához hasonlóan visszatér Liverpoolba.

Gakpo elvesztése azért is fájdalmas, mert az idény első heteiben fontos szerepet töltött be a Liverpool támadójátékában. 

Hat mérkőzésen két gólt és négy gólpasszt jegyzett, ráadásul Isakkal is egyre jobb kapcsolatot alakított ki a pályán.

Netherlands forward Cody Gakpo and Serbia midfielder Sasa Lukic during the UEFA Nations League match between Serbia and the Netherlands at Rajko Mitic Stadion in Belgrade, on September 27, 2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
A Liverpool másik sztárja, Cody Gakpo is pórul járt a válogatott szünetben
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A két eset kapcsán a brit sajtó arra világított rá, hogy a Liverpool két sérült játékosa együttesen heti 530 ezer fontnyi fizetést kap, amivel a klub anyagi szempontból a Premier League legnagyobb vesztese lett a válogatott szünet idején. Más élcsapatokat is értek veszteségek ebben az időszakban: az Arsenal sztárja, Kai Havertz a német válogatottban, a Manchester United védője, Patrick Dorgu pedig a dán nemzeti csapatban sérült meg, míg a Chelsea-nél Jamie Gittens és Mike Penders kiválása okozhat fejfájást.

A Liverpoolra rangadó vár a Premier League-ben

A Liverpool számára azonban nem csupán a pénzügyi oldal miatt kellemetlen a helyzet. 

Szoboszlai Dominikék október 11-én a Manchester Cityt fogadják, de egyelőre nem tudni, hogy Isak és Gakpo milyen állapotban lesznek akkor. 

A két támadó körüli bizonytalanság azért is különösen érzékeny, mert a Liverpool támadósora az idény elején kezdett végre összeállni.

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (centre L) celebrates with Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) after scoring the team's first goal during the pre-season friendly football match between Liverpool and Como at Anfield in Liverpool, north west England on August 16, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
A Liverpool két sztárja is kidőlt a sorból
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A válogatott szünet más kluboknak is okozott problémákat, de a Liverpool különösen rosszul járt: két fontos támadója sérült meg, és a becsült fizetések alapján náluk a legmagasabb az érintett játékosok heti bére. A Premier League folytatásakor rögtön egy csúcsrangadó következik Andoni Iraola együttese számára, és azt csak a következő napok orvosi vizsgálatai döntik el, hogy a Vörösök mekkora árat fizetnek végül a nemzetközi mérkőzésekért.

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlaiék csapattársa elhagyta a válogatottat, a szövetségi kapitány meglepően döntött
„Szoboszlai legemlékezetesebb megmozdulása a közönség hergelése volt” – kegyetlenül odaszúrt az ír sajtó
Döbbenetes a hasonlóság Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!