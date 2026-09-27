A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool támadója pénteken végigjátszotta a svéd válogatott Románia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzését, amelyen a 20. percben sikerült is betalálnia.

A Liverpool svéd támadója bombaformában kezdte az idei szezont

Fotó: Glyn Kirk / AFP

Alexander Isak tavaly nyáron rekordnak számító 145 millió euróért igazolt a Newcastle Unitedtől a Liverpoolhoz, de borzalmasan alakult a szezonja. A svéd támadó a fizikális lemaradása miatt nehezen illeszkedett be a csapatba, amikor pedig már kezdett volna jó futballozni, szárkapocscsont-törést szenvedett egy Tottenham elleni bajnokin.

A Liverpool támadója egy taposás miatt távozott a válogatottól?

A 27 éves támadó az előző Premier League-szezonban mindössze három gólig jutott, ezt idén már sikerült túlszárnyalnia, ugyanis csapata mind a hét bajnokiján kezdőként lépett pályára, és már négy találatnál jár.

Isak a válogatottba is átmentette jó formáját, hiszen a románok elleni Nemzetek Ligája-meccsen is eredményes volt. A góljai számát azonban nem fogja gyarapítani a válogatott szünetben, ugyanis kisebb sérülés miatt távozott a svéd együttes edzőtáborából.

„A Burnley középhátvédje, Hjalmar Ekdal, valamint a Liverpool csatára, Alexander Isak is kénytelen távozni a kerettől kisebb sérülés miatt. Egyik játékos sem lesz bevethető a Nemzetek Ligája soron következő mérkőzéseire, ezért elhagyják a válogatott edzőtáborát, hogy a rehabilitációjukat a klubjaikkal egyeztetve folytassák” – olvasható a svéd válogatott közleményében.

A Liverpool ezt követően a közösségi oldalán megerősítette Isak visszatérését.

„Alexander Isak egy kisebb sérülés miatt visszatér Liverpoolba a válogatott kötelezettségekről. A csatár nem lép pályára Svédország hátralévő három mérkőzésén a válogatott szünetben, most pedig a klub orvosi stábja vizsgálja az AXA Training Centre-ben” – olvasható a Mersey-parti klub bejegyzésében.

Alexander Isak is to return from international duty due to a minor injury.



The striker will not be involved in Sweden’s three remaining fixtures in the current international break and will now be assessed by club medical staff at the AXA Training Centre ℹ️… — Liverpool FC (@LFC) September 27, 2026

Isakról a románok elleni mérkőzés után készült egy olyan fénykép, amelyen véres volt a zoknija.

„Elég csúnyán ráléptek. Akik játszottak már, tudják, hogy néhány percbe beletelik, mire elmúlik a fájdalom, de rendben vagyok” – mondta a meccs után a svéd Aftonbladetnek a Liverpool támadója.