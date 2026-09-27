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A Liverpool sztárjátékosa lemaradhat a Manchester City elleni bajnoki rangadóról. Alexander Isak kisebb sérülés miatt elhagyta a svéd válogatott edzőtáborát, és visszatért Liverpoolba.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool támadója pénteken végigjátszotta a svéd válogatott Románia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzését, amelyen a 20. percben sikerült is betalálnia.

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) celebrates after scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on September 20, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool svéd támadója bombaformában kezdte az idei szezont
Fotó: Glyn Kirk / AFP

Alexander Isak tavaly nyáron rekordnak számító 145 millió euróért igazolt a Newcastle Unitedtől a Liverpoolhoz, de borzalmasan alakult a szezonja. A svéd támadó a fizikális lemaradása miatt nehezen illeszkedett be a csapatba, amikor pedig már kezdett volna jó futballozni, szárkapocscsont-törést szenvedett egy Tottenham elleni bajnokin.

A Liverpool támadója egy taposás miatt távozott a válogatottól?

A 27 éves támadó az előző Premier League-szezonban mindössze három gólig jutott, ezt idén már sikerült túlszárnyalnia, ugyanis csapata mind a hét bajnokiján kezdőként lépett pályára, és már négy találatnál jár.

Isak a válogatottba is átmentette jó formáját, hiszen a románok elleni Nemzetek Ligája-meccsen is eredményes volt. A góljai számát azonban nem fogja gyarapítani a válogatott szünetben, ugyanis kisebb sérülés miatt távozott a svéd együttes edzőtáborából.

„A Burnley középhátvédje, Hjalmar Ekdal, valamint a Liverpool csatára, Alexander Isak is kénytelen távozni a kerettől kisebb sérülés miatt. Egyik játékos sem lesz bevethető a Nemzetek Ligája soron következő mérkőzéseire, ezért elhagyják a válogatott edzőtáborát, hogy a rehabilitációjukat a klubjaikkal egyeztetve folytassák” olvasható a svéd válogatott közleményében.

A Liverpool ezt követően a közösségi oldalán megerősítette Isak visszatérését.

„Alexander Isak egy kisebb sérülés miatt visszatér Liverpoolba a válogatott kötelezettségekről. A csatár nem lép pályára Svédország hátralévő három mérkőzésén a válogatott szünetben, most pedig a klub orvosi stábja vizsgálja az AXA Training Centre-ben”olvasható a Mersey-parti klub bejegyzésében.

Isakról a románok elleni mérkőzés után készült egy olyan fénykép, amelyen véres volt a zoknija. 

„Elég csúnyán ráléptek. Akik játszottak már, tudják, hogy néhány percbe beletelik, mire elmúlik a fájdalom, de rendben vagyok” – mondta a meccs után a svéd Aftonbladetnek a Liverpool támadója.

Azt azonban egyik közlemény sem erősítette meg, hogy pontosan milyen sérülés miatt kellett elhagynia a válogatott edzőtáborát, de könnyen lehet, hogy ez állhat a háttérben.

A Liverpool legközelebb október 11-én lép pályára, akkor a Manchester Cityt fogadja az Anfielden.

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