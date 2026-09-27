A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool támadója pénteken végigjátszotta a svéd válogatott Románia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzését, amelyen a 20. percben sikerült is betalálnia.
Alexander Isak tavaly nyáron rekordnak számító 145 millió euróért igazolt a Newcastle Unitedtől a Liverpoolhoz, de borzalmasan alakult a szezonja. A svéd támadó a fizikális lemaradása miatt nehezen illeszkedett be a csapatba, amikor pedig már kezdett volna jó futballozni, szárkapocscsont-törést szenvedett egy Tottenham elleni bajnokin.
A Liverpool támadója egy taposás miatt távozott a válogatottól?
A 27 éves támadó az előző Premier League-szezonban mindössze három gólig jutott, ezt idén már sikerült túlszárnyalnia, ugyanis csapata mind a hét bajnokiján kezdőként lépett pályára, és már négy találatnál jár.
Isak a válogatottba is átmentette jó formáját, hiszen a románok elleni Nemzetek Ligája-meccsen is eredményes volt. A góljai számát azonban nem fogja gyarapítani a válogatott szünetben, ugyanis kisebb sérülés miatt távozott a svéd együttes edzőtáborából.
„A Burnley középhátvédje, Hjalmar Ekdal, valamint a Liverpool csatára, Alexander Isak is kénytelen távozni a kerettől kisebb sérülés miatt. Egyik játékos sem lesz bevethető a Nemzetek Ligája soron következő mérkőzéseire, ezért elhagyják a válogatott edzőtáborát, hogy a rehabilitációjukat a klubjaikkal egyeztetve folytassák” – olvasható a svéd válogatott közleményében.
A Liverpool ezt követően a közösségi oldalán megerősítette Isak visszatérését.
„Alexander Isak egy kisebb sérülés miatt visszatér Liverpoolba a válogatott kötelezettségekről. A csatár nem lép pályára Svédország hátralévő három mérkőzésén a válogatott szünetben, most pedig a klub orvosi stábja vizsgálja az AXA Training Centre-ben” – olvasható a Mersey-parti klub bejegyzésében.
Isakról a románok elleni mérkőzés után készült egy olyan fénykép, amelyen véres volt a zoknija.
„Elég csúnyán ráléptek. Akik játszottak már, tudják, hogy néhány percbe beletelik, mire elmúlik a fájdalom, de rendben vagyok” – mondta a meccs után a svéd Aftonbladetnek a Liverpool támadója.
Azt azonban egyik közlemény sem erősítette meg, hogy pontosan milyen sérülés miatt kellett elhagynia a válogatott edzőtáborát, de könnyen lehet, hogy ez állhat a háttérben.
A Liverpool legközelebb október 11-én lép pályára, akkor a Manchester Cityt fogadja az Anfielden.
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