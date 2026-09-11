Az olasz szakember döntése elsőre komoly meglepetésnek tűnhet, hiszen Alisson a 2026-os világbajnokságon is Brazília első számú kapusa volt, és a Liverpoolban továbbra is remek formában véd. Carlo Ancelotti azonban egyértelművé tette, hogy a mostani időszakot a fiatal játékosok kipróbálására használja, és nem akarja lezárni Alisson válogatott karrierjét.

A Liverpool kapusa, Alisson ezúttal kimaradt a brazilok keretéből

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A Liverpool kapusa kimaradt a brazil válogatottból

A 33 éves kapus mellett Ederson és Weverton is kimaradt a keretből, helyettük Hugo Souza, Pedro Morisco és a mindössze 20 éves Otávio kapott meghívót Ancelottitól.

„Nagyon jól ismerjük Alissont. Ha továbbra is ő lesz Brazília legjobb kapusa – amikor eljönnek az olyan versenysorozatok, mint a Copa América –, akkor játszani fog.

Most azonban a fiatalokat kell előnyben részesítenünk” – mondta Ancelotti.

Az idei vb-n csak nyolcaddöntőig jutó braziloknak szeptember végén és október elején három felkészülési meccsük lesz: Ausztrália ellen kétszer lépnek pályára, majd India legjobbjaival is megmérkőznek.

Carlo Ancelotti jelenleg a fiatalításra fókuszál a brazil válogatottnál

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A Liverpoolnak jól jöhet Alisson válogatottbeli mellőzése

Alisson kihagyása a Liverpool számára kifejezetten jó hír. A brazil kapusnak így nem kell hosszú utazást tennie Ausztráliába és Indiába, és a barátságos meccsek helyett a klubjára koncentrálhat. A 33 éves futballista ráadásul remekül kezdte a szezont: az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen fontos védéseket mutatott be, és korábban a Premier League-ben is bizonyította, hogy posztján továbbra is a legjobbak közé tartozik.

A brazil keretből való kimaradása tehát inkább pihenőt jelent Alissonnak, mintsem száműzetést. Ancelotti szavai alapján, ha a kapus megőrzi jelenlegi formáját, a következő nagy tornákon ismét ő lehet Brazília első számú választása.