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Alisson nem került be a brazil labdarúgó-válogatott keretébe. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány úgy döntött, hogy a Liverpool rutinos sztárja helyett fiatalabb játékosoknak szavaz bizalmat kapusposzton.

Az olasz szakember döntése elsőre komoly meglepetésnek tűnhet, hiszen Alisson a 2026-os világbajnokságon is Brazília első számú kapusa volt, és a Liverpoolban továbbra is remek formában véd. Carlo Ancelotti azonban egyértelművé tette, hogy a mostani időszakot a fiatal játékosok kipróbálására használja, és nem akarja lezárni Alisson válogatott karrierjét.

Liverpool goalkeeper Alisson Becker applauds the fans during the UEFA Champions League Matchday 1 of 8 match between Liverpool and Atletico Madrid at Anfield in Liverpool, United Kingdom, on September 9, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
A Liverpool kapusa, Alisson ezúttal kimaradt a brazilok keretéből
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Liverpool kapusa kimaradt a brazil válogatottból

A 33 éves kapus mellett Ederson és Weverton is kimaradt a keretből, helyettük Hugo Souza, Pedro Morisco és a mindössze 20 éves Otávio kapott meghívót Ancelottitól.

„Nagyon jól ismerjük Alissont. Ha továbbra is ő lesz Brazília legjobb kapusa – amikor eljönnek az olyan versenysorozatok, mint a Copa América –, akkor játszani fog. 

Most azonban a fiatalokat kell előnyben részesítenünk” mondta Ancelotti.

Az idei vb-n csak nyolcaddöntőig jutó braziloknak szeptember végén és október elején három felkészülési meccsük lesz: Ausztrália ellen kétszer lépnek pályára, majd India legjobbjaival is megmérkőznek.

Carlo Ancelotti coach of Brazil during the Round of 16 match between Brazil and Norway at the FIFA World Cup, at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 05, 2026. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Carlo Ancelotti jelenleg a fiatalításra fókuszál a brazil válogatottnál
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A Liverpoolnak jól jöhet Alisson válogatottbeli mellőzése

Alisson kihagyása a Liverpool számára kifejezetten jó hír. A brazil kapusnak így nem kell hosszú utazást tennie Ausztráliába és Indiába, és a barátságos meccsek helyett a klubjára koncentrálhat. A 33 éves futballista ráadásul remekül kezdte a szezont: az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen fontos védéseket mutatott be, és korábban a Premier League-ben is bizonyította, hogy posztján továbbra is a legjobbak közé tartozik.

A brazil keretből való kimaradása tehát inkább pihenőt jelent Alissonnak, mintsem száműzetést. Ancelotti szavai alapján, ha a kapus megőrzi jelenlegi formáját, a következő nagy tornákon ismét ő lehet Brazília első számú választása.

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