Kétségbeesetten próbált jobbhátvédet igazolni az átigazolási piac zárása előtt a Liverpool, de pórul járt. A Vörösök a Chelsea játékosát, Malo Gustót szerették volna kölcsönvenni, de a londoni klub visszautasította az ajánlatot. Noha nem azért, mert annyira ragaszkodnak a 23 éves francia labdarúgóhoz, csak inkább végleges eladásban gondolkodtak. Andoni Iraola viszont már kifogyasztotta az átigazolásokra szánt pénzügyi keretet, így csapata új szélső védő nélkül maradt.

A Liverpool az utolsó pillanatban szerette volna kölcsönvenni a Chelsea jobbhátvédjét, Malo Gustót

Fotó: Katie Chan

A Liverpool lemeradt Malo Gustóról

A Liverpool azért nézett volna jobbhátvéd után az átigazolási időszak végén, mert Jeremie Frimpong teljesítménye finoman szólva is hagy némi kívánnivalót maga után ezen a poszton, míg Conor Bradley továbbra is sérüléssel bajlódik. A francia újságíró, Fabrice Hawkins azt állítja, hogy a Liverpool Malo Gustóban látta a helyzet megoldását, ezért az utolsó pillanatban egy – kötelező vételi záradék nélküli – kölcsönajánlatot tett a Chelsea-nek.

Nem ez az első alkalom, hogy felmerült a 23 éves francia védő távozásának lehetősége. A nyáron a Manchester City is szívesen leigazolta volna, de a a hírek szerint a londoni klub 75 millió fontot kért érte. Az üzlet meghiúsult, csakúgy, mint most a Liverpool esetében, mert a Chelsea kizárólag végleges eladásban gondolkodik, a Vörösök pedig Bradley Barcolával kimerítette a pénzügyi keretüket.

Azt nem tudni, hogy a londoniak hasonló árat határoztak-e meg a Liverpoollal folytatott tárgyalások során, mint a Manchester City esetében, és hogy a következő átigazolási időszakban folytatódnak-e az egyeztetések Malo Gusto klubváltásáról. Egyelőre csak annyi a biztos, hogy Andoni Iraola csapata új jobbhátvéd nélkül maradt az őszre.