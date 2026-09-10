A Liverpool nem kezdett jól az Atlético Madrid ellen, a spanyolok Marcos Llorente góljával szereztek vezetést a 17. percben az Anfielden. A bekapott találatban Kerkez Milos is benne volt, a magyar válogatott védő lemaradt az emberéről, aki Alisson kapussal szemben nem hibázta el a ziccert. Később Szoboszlai Dominik egyenlített, Alexis Mac Allister révén pedig a fordítás is összejött az angoloknak. A Liverpool 2-1-re nyert, Kerkez a hibája után feljavult, ám a hajrában Andoni Iraola vezetőedző lecserélte.

Kerkez Milos nem játszotta végig a Liverpool-Atlético Madrid meccset

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Atlético Madrid: Mi a helyzet Kerkez Milossal?

Kerkez a 88. percben, ápolás után hagyta el a pályát, és Kosztasz Cimikasz állt be a helyére az utolsó percekre.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Iraola elmondta, hogy aggodalomra nincs ok, mert a magyar balhátvéd – valamint a korábban lecserélt Bradley Barcola is – görcsöt kapott és egyszerűen elfáradt,

ezért kellett lehozni a pályáról. A baszk tréner szerint mindketten „mindent kiadtak magukból”, ezért döntött úgy, hogy lecseréli őket. A Liverpool hivatalos beszámolója alapján tehát nem sérülésről, hanem izomgörcsről és fáradtságról van szó mindkét játékos esetében.

Kerkez Milos görcsöt kapott, ezért kellett lecserélni

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool szombaton már a Fulhamet fogadja a Premier League-ben, vagyis alig két és fél napja van a játékosoknak a regenerálódásra. Iraola szerint Kerkez esetében jelenleg nincs szó komoly sérülésről, így várhatóan rendelkezésre állhat, de a végső döntést a következő napok állapota alapján hozzák meg.