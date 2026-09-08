A Liverpool szerdán hazai pályán, az Atlético Madrid ellen kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája új idényében. A két csapat sorozatban másodszor találkozik a BL-nyitányon: egy évvel ezelőtt ugyancsak az Anfielden csaptak össze, akkor a Liverpool fordulatos mérkőzésen 3–2-re nyert. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Alexis Mac Allister és Andoni Iraola válaszolt az újságírók kérdéseire.

Szoboszai Dominik hosszabbításának örül, saját liverpooli jövőjének alakulása már szomorúsággal töltötte el Alexis Mac Allistert

Fotó: Peter Byrne/PA Wire/Northfoto

Mac Allistert elszomorította a Liverpool döntése

Alexis Mac Allister a nyáron akár el is hagyhatta volna a Liverpoolt, miután a klub úgy döntött, egyelőre nem hosszabbítja meg a 2028-ban lejáró szerződését. Az argentin középpályás nem titkolta, hogy rosszul érintette a döntés, különösen annak fényében, hogy két csapattársa új megállapodást kapott.

Volt rá esély, hogy nyáron elhagyjam a klubot, ezt mindenki tudja. Azt az információt kaptam, hogy a klub úgy döntött, nem ajánl nekem új szerződést, ami természetesen nagyon-nagyon elszomorít. Mindenki láthatja, hogy minden egyes nap száz százalékot adok ezért a klubért az edzéseken. Látom, hogy Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch meghosszabbította a szerződését, és ennek örülök, mert megérdemlik, ugyanakkor szomorúvá tesz, hogy én nem kaptam új szerződést. De még van idő. A szurkolóknak nem kell aggódniuk, mert az utolsó napig száz százalékot fogok adni, amíg itt vagyok. Meglátjuk, mi történik

– mondta Mac Allister, aki azt is elárulta, hogy a klub nem vele, hanem az ügynökével közölte a döntést.

A világbajnok ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is Liverpoolban képzeli el a jövőjét. Két év van hátra a szerződéséből, és abban bízik, hogy teljesítményével még megváltoztathatja a klub álláspontját.

„Ez a megfelelő klub. Korábban is mondtam már, hogy imádok itt lenni, ez valami különleges. Ha úgy érzem, hogy sikeresek lehetünk, akkor itt akarok trófeákat nyerni. Megvannak ehhez a megfelelő játékosaink és a megfelelő mentalitásunk.”

Mac Allister az új vezetőedzőről is elismerően beszélt. Elmondása szerint már a felkészülés során érezte, hogy valami különleges épülhet Andoni Iraola irányításával.