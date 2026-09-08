A Liverpool szerdán hazai pályán, az Atlético Madrid ellen kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája új idényében. A két csapat sorozatban másodszor találkozik a BL-nyitányon: egy évvel ezelőtt ugyancsak az Anfielden csaptak össze, akkor a Liverpool fordulatos mérkőzésen 3–2-re nyert. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Alexis Mac Allister és Andoni Iraola válaszolt az újságírók kérdéseire.
Mac Allistert elszomorította a Liverpool döntése
Alexis Mac Allister a nyáron akár el is hagyhatta volna a Liverpoolt, miután a klub úgy döntött, egyelőre nem hosszabbítja meg a 2028-ban lejáró szerződését. Az argentin középpályás nem titkolta, hogy rosszul érintette a döntés, különösen annak fényében, hogy két csapattársa új megállapodást kapott.
Volt rá esély, hogy nyáron elhagyjam a klubot, ezt mindenki tudja. Azt az információt kaptam, hogy a klub úgy döntött, nem ajánl nekem új szerződést, ami természetesen nagyon-nagyon elszomorít. Mindenki láthatja, hogy minden egyes nap száz százalékot adok ezért a klubért az edzéseken. Látom, hogy Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch meghosszabbította a szerződését, és ennek örülök, mert megérdemlik, ugyanakkor szomorúvá tesz, hogy én nem kaptam új szerződést. De még van idő. A szurkolóknak nem kell aggódniuk, mert az utolsó napig száz százalékot fogok adni, amíg itt vagyok. Meglátjuk, mi történik
– mondta Mac Allister, aki azt is elárulta, hogy a klub nem vele, hanem az ügynökével közölte a döntést.
A világbajnok ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is Liverpoolban képzeli el a jövőjét. Két év van hátra a szerződéséből, és abban bízik, hogy teljesítményével még megváltoztathatja a klub álláspontját.
„Ez a megfelelő klub. Korábban is mondtam már, hogy imádok itt lenni, ez valami különleges. Ha úgy érzem, hogy sikeresek lehetünk, akkor itt akarok trófeákat nyerni. Megvannak ehhez a megfelelő játékosaink és a megfelelő mentalitásunk.”
Mac Allister az új vezetőedzőről is elismerően beszélt. Elmondása szerint már a felkészülés során érezte, hogy valami különleges épülhet Andoni Iraola irányításával.
„Amióta visszatértem a felkészülésre és elkezdtem Andonival dolgozni, egyértelműen láttam benne valami különlegeset. Nagyon jó edző, pontosan tudja, mit akar csinálni. Amikor látom, hogyan akarja, hogy játsszunk és eddzünk, úgy gondolom, sikeres évünk lehet. Ezért is érzem úgy, hogy számomra ez a megfelelő hely.”
Liverpool–Atlético Madrid: különleges BL-estére készülnek
Mac Allister bizakodóan várja az új Bajnokok Ligája-idényt. Úgy érzi, a keret minősége, a korábbi sikerekből származó tapasztalat és Iraola elképzelései együtt messzire repíthetik a Liverpoolt.
„Nagyon magabiztos vagyok ezt az idényt illetően. Rengeteg minőség van bennünk, van egy nagyon jó edzőnk, aki elhozta a saját elképzeléseit, mi pedig próbáljuk ezeket elsajátítani. Rengeteget fejlődtünk az idény kezdete óta. Megvan bennünk a győzni akarás, és sok játékosunk nyert már Premier League-et is, tehát van tapasztalatunk és vannak trófeáink. De együtt kell maradnunk.”
Az argentin külön kitért arra is, mennyire más hangulatot jelentenek számára az Anfield Bajnokok Ligája-estéi.
„Számomra nagyon különlegesek a Bajnokok Ligája-esték az Anfielden. Nagyon élvezem őket. Amikor ideérkeztem, az Európa-ligában szerepeltünk, és érezni lehet a különbséget, amikor Bajnokok Ligája-mérkőzést játszunk. Remélhetőleg jó futballt játszhatunk, a szurkolók pedig mögénk állnak.”
A teljes sajtótájékoztató:
Iraola szerint Kerkez Milos jó úton jár
Andoni Iraola számára különleges lesz az Atlético Madrid elleni találkozó, hiszen vezetőedzőként először irányíthat csapatot a Bajnokok Ligájában. A baszk szakember szerint rögtön az egyik legnehezebb ellenféllel találkoznak, a mérkőzés pedig jó visszajelzést adhat arról, hol tart jelenleg a Liverpool.
„Az egyik legkeményebb ellenféllel találkozunk, amellyel szembekerülhetünk. Ugyanakkor a Premier League-ben is nagyon jó csapatok ellen játszunk. Elég jól ismerem az Atléticót és néhány játékosukat. Az első Bajnokok Ligája-mérkőzésem vezetőedzőként nagyszerű találkozó lesz. Megmutatja majd, hol tartunk. Pénteken már láttunk néhány biztató jelet, de most meglátjuk, mire vagyunk képesek az Atlético ellen” – mondta Iraola.
A Liverpool vezetőedzőjét Kerkez Milosról is kérdezték. Iraola kiválóan ismeri a magyar válogatott védőt, hiszen már Bournemouthnál is együtt dolgoztak, nyáron pedig Liverpoolban ismét egymásra találtak. A szakember elégedett volt a sokak által kritizált Kerkez legutóbbi teljesítményével, ugyanakkor úgy érzi, még bőven van fejlődési lehetőség a 22 éves játékosban.
Milos nagyon jól játszott pénteken. Nagyon jól ismerem őt és azt is, mire képes. Még mindig hatalmas lehetőség rejlik benne, hiszen nagyon fiatal, miközben már komoly tapasztalata van a Premier League-ben és a válogatottban is. Sok mindenben kell még fejlődnie, ahogyan mindenki másnak is, különben nem tudja megtenni a következő nagy lépést. Készen állok arra, hogy segítsek neki jobb játékossá válni. Jó úton jár.
Mac Allister sorsa is szóba került
Iraola természetesen nem kerülhette el a Mac Allister jövőjével kapcsolatos kérdéseket sem. A vezetőedző jelezte, hogy a szerződéses ügyek rendezésére még lesz idő, az argentin középpályás teljesítményével azonban elégedett.
„Mindannyiunknak vannak kötelezettségeink, szerződésünk van egy klubbal. Még nem dolgozunk együtt olyan régóta, de Alexis nagyon fontos játékos, aki rengeteg percet játszott, méghozzá nagyon magas szinten. Van még időnk arra, hogy beszéljünk ezekről a szerződéses kérdésekről.”
A Liverpool támadósorában is lehet változás az Atlético ellen. Bradley Barcola az Ipswich elleni 2–0-s győzelem alkalmával csereként mutatkozott be új csapatában, Iraola szerint pedig a francia válogatott támadó most már nagyobb terhelésre is készen áll.
„Készen áll arra, hogy több percet játsszon. Teljesen normálisan edzett, az egyetlen dolog, ami hiányzik neki, az a felkészülési mérkőzésekből származó terhelés. De nagyon jó állapotban van.”
Iraola végül arról is beszélt, milyen érzésekkel várja pályafutása első Bajnokok Ligája-mérkőzését vezetőedzőként, ráadásul rögtön az Anfielden.
„Ez egyike azoknak az álmoknak, amelyekkel az ember elindul ezen az úton. Amikor elkezdtem az edzői pályafutásomat, arról álmodtam, hogy egyszer olyan helyzetben lehetek, mint most, ezért remélem, élvezni tudom majd. Az én feladatom ugyanakkor az, hogy úgy rakjam össze a csapatot, hogy képesek legyünk jó mérkőzést játszani.”