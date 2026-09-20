Különleges mérkőzésnek ígérkezett magyar szempontból a Bournemouth és a Liverpool találkozója, hiszen akár három magyar válogatott játékos is egyszerre pályára léphetett volna a Premier League-ben. Az előző idényben ez hajszál híján már összejött: Tóth Alex éppen a Liverpool ellen mutatkozott be az angol élvonalban, de mire beállt, Kerkez Milost már lecserélték, így Szoboszlai Dominikkal csak ketten voltak egyszerre a pályán.
Bournemouth–Liverpool: két magyar a kezdőkben
Ezúttal Szoboszlai és Kerkez is bekerült Andoni Iraola kezdőcsapatába, Tóth Alex azonban ismét csak a Bournemouth kispadján kapott helyet. A 20 éves középpályás az idény első fordulójában még csereként játszott a Manchester City ellen, azóta viszont kevés lehetőséget kapott a bajnokságban. Kerkez számára eközben különleges visszatérés volt a mérkőzés, hiszen két idényt töltött Bournemouthban, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt. Iraola szintén korábbi klubjához tért vissza, immár a vendégek vezetőedzőjeként.
Kerkez visszatérése ráadásul nem telt barátságosan: a Bournemouth szurkolói már az első félidőben kifütyülték korábbi játékosukat, amikor a magyar válogatott védő egy beadással próbálkozott.
Szoboszlai jó formában érkezett a Vitality Stadionba: a hétközi Ligakupa-mérkőzésen csereként beállva látványos gólt szerzett a Tottenham ellen, a Bournemouth ellen pedig Alexis Mac Allister mellett, mélyebben kapott szerepet a középpályán.
Eseménytelen első játékrész
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, nagy helyzetből egyik oldalon sem akadt sok. A Liverpool első veszélyes próbálkozása Szoboszlai nevéhez fűződött, aki a 10. percben nagyjából 25 méterről végzett el szabadrúgást, lövése pedig kevéssel kerülte el a kaput. A Bournemouth ezt követően többször is eljutott Alisson kapujáig, a brazil kapusnak Evanilson közeli kísérleténél kellett a legnagyobbat védenie.
A játékrész hajrájára feljebb kapcsolt a Liverpool. Bradley Barcola helyzeténél Djordje Petrovic védett, majd Florian Wirtz és Cody Gakpo próbálkozását is blokkolták a hazaiak. Nem sokkal később Szoboszlai újabb szabadrúgást vállalt el, ezúttal mintegy harminc méterről, de lapos lövése elkerülte a kaput.
Egyetlen gól döntött
A fordulás után aktívabban kezdett a Bournemouth, és főleg Rayan oldalán próbálta megbontani a Liverpool védelmét. Az 53. percben a brazil szélső Kerkez mellett jutott el az alapvonalig, lapos beadására Ryan Christie érkezett, de becsúszva a kapu mellé továbbította a labdát.
Az 58. percben aztán szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Liverpool: Gakpo két védő között tört előre a jobb oldalon, majd középre adott, Wirtz és Antonio Silva párharca után pedig Alexander Isak elé került a labda. A svéd támadó teljesen üresen maradt középen, és higgadtan a hosszú sarokba helyezett (0–1). Isak ezzel már a negyedik gólját szerezte az új Premier League-idényben.
A Bournemouth a hátrányban egyre nagyobb nyomást helyezett a vendégekre: a 67. percben Evanilson került lövőhelyzetbe, de Alisson ismét biztosan védett, míg a Liverpool egyre inkább az eredmény őrzésére rendezkedett be. Iraola a hajrára több helyen is frissített, a 81. percben Szoboszlait is lecserélte.
Két perccel a rendes játékidő vége előtt Tóth Alex is lehetőséget kapott, a most zajló évadban a második bajnokiján léphetett pályára,
ám segíteni már ő sem tudott csapatán.
A Liverpool megőrizte előnyét, és 1–0-ra nyert Bournemouthban. Iraola együttese ezzel öt forduló után is veretlen maradt a Premier League-ben: két győzelem mellett három döntetlen a mérlege. A Liverpool ráadásul második idegenbeli bajnoki sikerét is kapott gól nélkül szerezte meg, az Ipswich elleni 2–0 után ezúttal a Bournemouth otthonából vitte el mindhárom pontot.