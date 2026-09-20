Különleges mérkőzésnek ígérkezett magyar szempontból a Bournemouth és a Liverpool találkozója, hiszen akár három magyar válogatott játékos is egyszerre pályára léphetett volna a Premier League-ben. Az előző idényben ez hajszál híján már összejött: Tóth Alex éppen a Liverpool ellen mutatkozott be az angol élvonalban, de mire beállt, Kerkez Milost már lecserélték, így Szoboszlai Dominikkal csak ketten voltak egyszerre a pályán.

Szoboszlai Dominik ezúttal csak lövésig jutott, de így is nyert a Liverpool

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Bournemouth–Liverpool: két magyar a kezdőkben

Ezúttal Szoboszlai és Kerkez is bekerült Andoni Iraola kezdőcsapatába, Tóth Alex azonban ismét csak a Bournemouth kispadján kapott helyet. A 20 éves középpályás az idény első fordulójában még csereként játszott a Manchester City ellen, azóta viszont kevés lehetőséget kapott a bajnokságban. Kerkez számára eközben különleges visszatérés volt a mérkőzés, hiszen két idényt töltött Bournemouthban, mielőtt a Liverpoolhoz igazolt. Iraola szintén korábbi klubjához tért vissza, immár a vendégek vezetőedzőjeként.

Kerkez visszatérése ráadásul nem telt barátságosan: a Bournemouth szurkolói már az első félidőben kifütyülték korábbi játékosukat, amikor a magyar válogatott védő egy beadással próbálkozott.

Szoboszlai jó formában érkezett a Vitality Stadionba: a hétközi Ligakupa-mérkőzésen csereként beállva látványos gólt szerzett a Tottenham ellen, a Bournemouth ellen pedig Alexis Mac Allister mellett, mélyebben kapott szerepet a középpályán.

Eseménytelen első játékrész

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, nagy helyzetből egyik oldalon sem akadt sok. A Liverpool első veszélyes próbálkozása Szoboszlai nevéhez fűződött, aki a 10. percben nagyjából 25 méterről végzett el szabadrúgást, lövése pedig kevéssel kerülte el a kaput. A Bournemouth ezt követően többször is eljutott Alisson kapujáig, a brazil kapusnak Evanilson közeli kísérleténél kellett a legnagyobbat védenie.

A játékrész hajrájára feljebb kapcsolt a Liverpool. Bradley Barcola helyzeténél Djordje Petrovic védett, majd Florian Wirtz és Cody Gakpo próbálkozását is blokkolták a hazaiak. Nem sokkal később Szoboszlai újabb szabadrúgást vállalt el, ezúttal mintegy harminc méterről, de lapos lövése elkerülte a kaput.