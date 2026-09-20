A Liverpool vasárnap 15 órától lép pályára a Vitality Stadionban az angol bajnokság ötödik fordulójában. Andoni Iraola együttese négy bajnoki után még veretlen, ám három döntetlen mellett mindössze egyszer győzött, így Bournemouthban fontos három pontért lép pályára. A hazaiak ezzel szemben még várnak az első bajnoki sikerükre, csütörtökön azonban történelmi eredményt értek el: első európai kupamérkőzésükön 2–1-re nyertek a Real Sociedad otthonában.

Szoboszlai Dominik bekerült a Liverpool kezdőcsapatába, Tóth Alex kispados a Bournemouthnál

Fotó: AFP

Bournemouth–Liverpool: a kezdőcsapatok

A Bournemouth kezdőcsapata: Petrovic – A. Smith, Hill, A. Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Christie, Tavernier – Evanilson

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak

🍒 TEAM NEWS 🔴



Your #afcb team to take on Liverpool 👊 pic.twitter.com/y2X6N21JeS — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 20, 2026

A találkozót több különleges szál is övezi: Andoni Iraola először tér vissza ellenfélként a Bournemouth stadionjába azóta, hogy nyáron átvette a Liverpool irányítását, míg Kerkez Milos korábbi klubja ellen léphet pályára. A magyar balhátvéd két idényt töltött a Bournemouthnál, mielőtt Liverpoolba igazolt.

Szoboszlai Dominik jó formában várja az összecsapást: a magyar válogatott csapatkapitánya a hétközi Ligakupa-mérkőzésen látványos távoli góllal biztosította be a Tottenham elleni 3–1-es győzelmet, és az elmúlt napokban a Liverpool korábbi BL-győztes játékosa, Vladimir Smicer is vezéregyéniségként méltatta.

A másik oldalon Tóth Alex számára szintén különleges a párosítás: a 20 éves középpályás januárban éppen a Liverpool ellen mutatkozott be a Premier League-ben, azon a mérkőzésen pedig Szoboszlai és Kerkez is az ellenfele volt. Amennyiben becserélik, most először találkozhat velük úgy, hogy már több hónapnyi angliai tapasztalat áll mögötte.