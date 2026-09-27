A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool öt fordulót követően még veretlen a Premier League-ben, a Mersey-parti csapatra viszont a háromhetes válogatott szünet után vár a szezon eddigi legnehezebb feladata.
A Liverpool október 11-én a százszázalékos Manchester Cityt fogadja majd az Anfielden, azt viszont egyelőre megjósolni sem lehet, hogy Andoni Iraola milyen összeállításban küldi majd pályára csapatát.
A Liverpool két kulcsjátékosát is elveszítette a válogatott szünetben
A Vörösök az egyik legveszélyesebb támadójukat már elveszítették a válogatott szünetben. A svéd válogatott Alexander Isak lábfejét megtaposták a románok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, a találkozó után pedig vérrel áztatott zokniban adott interjút a vegyes zónában. Érdekesség, hogy a 27 éves támadó mégis combsérülés miatt távozott a svéd válogatott edzőtáborából.
„Van egy kisebb problémája a combjával. Nem komoly, de ilyen rövid idő alatt nem tud ennyi meccset lejátszani”
– mondta Isak állapotáról Graham Potter, a svéd válogatott angol szövetségi kapitánya.
Hasonló utat járhat be Cody Gakpo is, akit vasárnap este a szerbek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen kellett lecserélni. A holland válogatott támadó kezdőként lépett pályára a belgrádi meccsen, de a 17. percben le kellett cserélni Sasa Lukics kőkemény belépője után.
A 27 éves holland támadó látszólag bokasérülést szenvedett, de annak súlyosságáról egyelőre nem lehet bővebbet tudni. Az mindenesetre biztató, hogy a pályát a saját lábán hagyta el.
A történtek alapján elképzelhető, hogy sem a svéd, sem pedig a holland támadó nem lesz olyan állapotban, hogy a válogatott szünet után pályára lépjen a Manchester City elleni rangadón, ami hatalmas veszteség lenne a Liverpoolnak, mivel Andoni Iraola továbbra sem számíthat a szintén sérült Hugo Ekitikére.
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