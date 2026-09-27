A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool öt fordulót követően még veretlen a Premier League-ben, a Mersey-parti csapatra viszont a háromhetes válogatott szünet után vár a szezon eddigi legnehezebb feladata.

A Liverpoolra a szezon legnehezebb meccse vár a válogatott szünet után

Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool október 11-én a százszázalékos Manchester Cityt fogadja majd az Anfielden, azt viszont egyelőre megjósolni sem lehet, hogy Andoni Iraola milyen összeállításban küldi majd pályára csapatát.

A Liverpool két kulcsjátékosát is elveszítette a válogatott szünetben

A Vörösök az egyik legveszélyesebb támadójukat már elveszítették a válogatott szünetben. A svéd válogatott Alexander Isak lábfejét megtaposták a románok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, a találkozó után pedig vérrel áztatott zokniban adott interjút a vegyes zónában. Érdekesség, hogy a 27 éves támadó mégis combsérülés miatt távozott a svéd válogatott edzőtáborából.

„Van egy kisebb problémája a combjával. Nem komoly, de ilyen rövid idő alatt nem tud ennyi meccset lejátszani”

– mondta Isak állapotáról Graham Potter, a svéd válogatott angol szövetségi kapitánya.

Hasonló utat járhat be Cody Gakpo is, akit vasárnap este a szerbek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen kellett lecserélni. A holland válogatott támadó kezdőként lépett pályára a belgrádi meccsen, de a 17. percben le kellett cserélni Sasa Lukics kőkemény belépője után.

🚨 Gakpo Injury



Serbian midfielder Saša Lukić with a strong sliding tackle. Although he played the ball first, he also caught Gakpo hard afterwards.



Gakpo was limping for the next few minutes and was unable to continue. pic.twitter.com/349FD5upUg https://t.co/gfYIqfXLYS — Kop Fever (@KopFever) September 27, 2026

A 27 éves holland támadó látszólag bokasérülést szenvedett, de annak súlyosságáról egyelőre nem lehet bővebbet tudni. Az mindenesetre biztató, hogy a pályát a saját lábán hagyta el.

A történtek alapján elképzelhető, hogy sem a svéd, sem pedig a holland támadó nem lesz olyan állapotban, hogy a válogatott szünet után pályára lépjen a Manchester City elleni rangadón, ami hatalmas veszteség lenne a Liverpoolnak, mivel Andoni Iraola továbbra sem számíthat a szintén sérült Hugo Ekitikére.