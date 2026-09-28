A Liverpool holland válogatott klasszisa a szerbek ellen idegenben 2-1-re megnyert Nemzetek Ligája-találkozón sérült meg. Cody Gakpo kezdőként lépett pályára a belgrádi meccsen, de a 17. percben le kellett cserélni Sasa Lukics kőkemény belépője után.

A Liverpool sztárja, Cody Gakpo megsérült a szerbek elleni mérkőzésen

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A Liverpool sztárja elhagyta az edzőtábort

A Szerbia-Hollandia mérkőzésen Gakpo bokasérülést szenvedett, és a hírek szerint hetekre kidőlt a sorból, ami a Liverpool számára is kellemetlen csapás lehet.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa a válogatott edzőtáborát már elhagyta, így az október 1-jén esedékes Görögország, valamint az október 4-én sorra kerülő Szerbia elleni találkozókon sem léphet pályára.

A hollandok szövetségi kapitánya, Xavi némileg meglepő módon úgy döntött, hogy hiába sérült meg Gakpo, nem hív be másik játékost a helyére.

🚨 Liverpool statement: Cody Gakpo has withdrawn from international duty for the Netherlands after sustaining an ankle injury.



Gakpo will now return to Liverpool for further assessment by the club’s medical staff at the AXA Training Centre. 🔴 pic.twitter.com/NAULfYo4kv — AS (@Anfield_Sector) September 28, 2026

A hollandok keretéből a válogatott szünet elején Donyell Malen és Brian Brobbey is kikerült, a helyükre Mexx Meerdinket és Joshua Zirkzee-t hívta be Xavi. Előbbi a szerbek ellen nyerőembernek bizonyult, ugyanis a vendégek mindkét gólját ő szerezte.

A holland válogatottra az októberi meccsek után novemberben még két találkozó vár a Nemzetek Ligája A osztályának 2. csoportjában. Xavi együttese november 13-án Görögországot fogadja, két nappal később pedig Németország ellen lép pályára idegenben.