A Liverpool holland válogatott klasszisa a szerbek ellen idegenben 2-1-re megnyert Nemzetek Ligája-találkozón sérült meg. Cody Gakpo kezdőként lépett pályára a belgrádi meccsen, de a 17. percben le kellett cserélni Sasa Lukics kőkemény belépője után.
A Liverpool sztárja elhagyta az edzőtábort
A Szerbia-Hollandia mérkőzésen Gakpo bokasérülést szenvedett, és a hírek szerint hetekre kidőlt a sorból, ami a Liverpool számára is kellemetlen csapás lehet.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubtársa a válogatott edzőtáborát már elhagyta, így az október 1-jén esedékes Görögország, valamint az október 4-én sorra kerülő Szerbia elleni találkozókon sem léphet pályára.
A hollandok szövetségi kapitánya, Xavi némileg meglepő módon úgy döntött, hogy hiába sérült meg Gakpo, nem hív be másik játékost a helyére.
A hollandok keretéből a válogatott szünet elején Donyell Malen és Brian Brobbey is kikerült, a helyükre Mexx Meerdinket és Joshua Zirkzee-t hívta be Xavi. Előbbi a szerbek ellen nyerőembernek bizonyult, ugyanis a vendégek mindkét gólját ő szerezte.
A holland válogatottra az októberi meccsek után novemberben még két találkozó vár a Nemzetek Ligája A osztályának 2. csoportjában. Xavi együttese november 13-án Görögországot fogadja, két nappal később pedig Németország ellen lép pályára idegenben.
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