A Liverpool együttesében a magyarok közül eddig Kerkez Milosnak, Pécsi Árminnak és Szoboszlai Dominiknek volt profi szerződése, ezen a héten viszont hivatalosan is ötre nőtt a magyar kontingens létszáma a Mersey-parti klubnál.

Farkas Erik aláírta első profi szerződését a Liverpool csapatával

Fotó: liverpoolfc.com

Újabb magyar futballistát igazolt a Liverpool

Három nappal azután, hogy a 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kapott, 17 éves öccse, Farkas Erik is profi kontraktust írt alá a Liverpool csapatával.

Ez egy igazán büszke pillanat nekem és a családomnak. Rendkívül hálás vagyok, hogy sikerült valami ilyen nagy dolgot elérnem”

– idézik a klub honlapján a 17 éves Farkas Erik szavait, aki már 12 éves kora óta a Liverpool akadémiáján pallérozódik.

A 17 éves támadó középpályás az idei szezonban három mérkőzésen lépett pályára a Liverpool U18-as csapatában. A korosztályos Premier League-ben két meccsen két gólt és egy gólpasszt jegyez, emellett pedig szeptember elején az Ifjúsági Bajnokok Ligájában is pályára lépett az Atlético Madrid ellen.

Farkas Erik korosztályos szinten az angol válogatottban szerepel, és már az U17-es együttesben is bemutatkozott.

A 19 éves Farkas Patrik szintén öt évvel ezelőtt került a Liverpool utánpótlásába, jelenleg az U21-es tartalékcsapat tagja, ő viszont korosztályos szinten a magyar válogatottban szerepel.