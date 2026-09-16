A Liverpool 3–1-re legyőzte a Tottenhamet az angol Ligakupában, ezzel pedig bejutott a negyedik fordulóba. A találkozó izgalmas hajrát hozott, a továbbjutást végül Szoboszlai gólja tette biztossá: a magyar válogatott csapatkapitánya a hosszabbításban hatalmas lövéssel állította be a végeredményt. A találat után azonban egy furcsa jelenetet is rögzítettek a kamerák, az ünneplés közben ugyanis Jeremie Frimpong egy sallert osztott ki csapattársának, Jérémy Jacquet-nak.

Jeremie Frimpong kezdőként kapott lehetőséget a Liverpool-Tottenham Ligakupa-meccsen Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Tottenham Ligakupa

3-1 (Mac Allister 21., Gakpo 54., Szoboszlai 90+1., ill. Gallagher 69.)

Frimpong kiosztott egy sallert Jacquet-nak

A találat után természetesen hatalmas ünneplés kezdődött, a közvetítés felvételein azonban egy egészen különös pillanat is feltűnt. Jeremie Frimpong odalépett Jérémy Jacquet-hoz, majd egy látványos sallert kevert le a francia védőnek.

A jelenet első pillantásra meglehetősen keménynek tűnhetett, egyelőre azonban semmi nem utal arra, hogy valódi konfliktus alakult volna ki a két Liverpool-játékos között. Frimpong és Jacquet is folytatta az ünneplést, és a mérkőzés után sem érkezett hír arról, hogy nézeteltérés lett volna közöttük.

Frimpong számára egyébként eseménydúsan alakult az este. A holland szélsőhátvéd már az első félidőben sárga lapot kapott, a Tottenham szépítő góljánál pedig Conor Gallagher az ő oldalán maradt üresen, és közelről fejelt a Liverpool kapujába.