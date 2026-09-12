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Alisson Becker szerint a Liverpoolnak nincs oka ünnepelni a veretlenséget: a brazil válogatott kapus kemény kritikát fogalmazott meg csapata újabb döntetlenje után, és úgy véli, a Vörösöknek mentalitásban, intenzitásban és játékban is jelentősen javulniuk kell. A Liverpool kapusa hangsúlyozta, hogy a hétközi Bajnokok Ligája-meccs után a sűrű program sem lehet kifogás a Fulham ellen mutatott játékra.

Alisson Becker, a Liverpool brazil kapusa szerint csapatának gyorsan javítania kell a teljesítményén, miután szombaton csalódást keltő döntetlent játszott a Fulham ellen. A brazil hálóőr önkritikusan értékelte saját és csapata játékát is, hangsúlyozva, hogy kollektíven nem futballoztak megfelelő színvonalon.

Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (2R) shoots wide during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool rendkívül gyengén futballozott a Fulham elleni meccsen
Fotó: Paul Ellis / AFP

„Sok mindent próbáltunk megvalósítani, nem tudtunk ezeket megfelelően végrehajtani. Nem tudtuk jól letámadni őket. Az első félidőben túl sok energiát emésztett fel, hogy megpróbáljuk megfelelően letámadni őket, de nem sikerült” értékelt a lefújás után a Liverpool kapusa, aki úgy érzi, nem volt meg a megfelelő mentalitás erre a mérkőzésre.

A Liverpool kapusa szerint nincs mit ünnepelni a csapat veretlenségi sorozatán

Alisson úgy véli, egy élcsapatnak képesnek kell lennie megbirkózni a sorozatterheléssel a hétközi Bajnokok Ligája-meccs után.

„Ez minden olyan nagy csapatnak kihívás, amely minden sorozatban versenyben van. Ha valami különlegeset akarunk elérni ebben a szezonban, akkor meg kell birkóznunk ezzel. 

Szerda este volt egy nagy mérkőzésünk, szombaton egy újabb, aztán jövő kedden megint egy, majd vasárnap ismét. Pontosan ezt akarjuk. De ehhez megfelelő mentalitásra van szükség, és úgy gondolom, abból, amit ma délután mutattunk, ez hiányzott” 

– hangsúlyozta újra a 33 éves brazil válogatott kapus.

Az eredmény ellenére Alisson bizakodó a nyáron kinevezett Andoni Iraola munkájával kapcsolatban. Kiemelte, hogy a baszk szakember már most sokat segít a csapatnak, különösen a mérkőzések közbeni változtatásokkal és a mindennapi felkészüléssel. 

Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker saves a shot during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alisson Becker szerint a Liverpool-játékosoknak nincs mit ünnepelniük a veretlenségen
Fotó: Paul Ellis / AFP

A brazil kapus szerint az új játékosok érkezésével és az új rendszerhez való alkalmazkodással időre van szükség, de a Liverpoolnak nincs ideje hosszú átmeneti időszakra.

„Eltarthat egy ideig, mire alkalmazkodunk ehhez, de a lehető leggyorsabban meg kell tennünk, mert nincs vesztegetni való időnk. Egyáltalán nem vagyunk elégedettek a döntetlennel, ennek nem szabadna megtörténnie a Liverpoolnál. 

Három döntetlennel veretlennek lenni nem olyasmi, amit túlságosan ünnepelni kellene ebben a mezben – annak örüljünk, ha úgy maradunk veretlenek, hogy megnyerjük a mérkőzéseinket”

 – tette hozzá a Liverpool kapusa.

A Liverpool négy forduló után három döntetlennel és egy győzelemmel áll, így az idei szezonban még veretlen a Premier League-ben.

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