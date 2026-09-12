Alisson Becker, a Liverpool brazil kapusa szerint csapatának gyorsan javítania kell a teljesítményén, miután szombaton csalódást keltő döntetlent játszott a Fulham ellen. A brazil hálóőr önkritikusan értékelte saját és csapata játékát is, hangsúlyozva, hogy kollektíven nem futballoztak megfelelő színvonalon.

A Liverpool rendkívül gyengén futballozott a Fulham elleni meccsen

Fotó: Paul Ellis / AFP

„Sok mindent próbáltunk megvalósítani, nem tudtunk ezeket megfelelően végrehajtani. Nem tudtuk jól letámadni őket. Az első félidőben túl sok energiát emésztett fel, hogy megpróbáljuk megfelelően letámadni őket, de nem sikerült” – értékelt a lefújás után a Liverpool kapusa, aki úgy érzi, nem volt meg a megfelelő mentalitás erre a mérkőzésre.

A Liverpool kapusa szerint nincs mit ünnepelni a csapat veretlenségi sorozatán

Alisson úgy véli, egy élcsapatnak képesnek kell lennie megbirkózni a sorozatterheléssel a hétközi Bajnokok Ligája-meccs után.

„Ez minden olyan nagy csapatnak kihívás, amely minden sorozatban versenyben van. Ha valami különlegeset akarunk elérni ebben a szezonban, akkor meg kell birkóznunk ezzel.

Szerda este volt egy nagy mérkőzésünk, szombaton egy újabb, aztán jövő kedden megint egy, majd vasárnap ismét. Pontosan ezt akarjuk. De ehhez megfelelő mentalitásra van szükség, és úgy gondolom, abból, amit ma délután mutattunk, ez hiányzott”

– hangsúlyozta újra a 33 éves brazil válogatott kapus.

Az eredmény ellenére Alisson bizakodó a nyáron kinevezett Andoni Iraola munkájával kapcsolatban. Kiemelte, hogy a baszk szakember már most sokat segít a csapatnak, különösen a mérkőzések közbeni változtatásokkal és a mindennapi felkészüléssel.

Alisson Becker szerint a Liverpool-játékosoknak nincs mit ünnepelniük a veretlenségen

Fotó: Paul Ellis / AFP

A brazil kapus szerint az új játékosok érkezésével és az új rendszerhez való alkalmazkodással időre van szükség, de a Liverpoolnak nincs ideje hosszú átmeneti időszakra.

„Eltarthat egy ideig, mire alkalmazkodunk ehhez, de a lehető leggyorsabban meg kell tennünk, mert nincs vesztegetni való időnk. Egyáltalán nem vagyunk elégedettek a döntetlennel, ennek nem szabadna megtörténnie a Liverpoolnál.

Három döntetlennel veretlennek lenni nem olyasmi, amit túlságosan ünnepelni kellene ebben a mezben – annak örüljünk, ha úgy maradunk veretlenek, hogy megnyerjük a mérkőzéseinket”

– tette hozzá a Liverpool kapusa.