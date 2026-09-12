Feszült hangulatban készülnek a londoniak a szombati Liverpool–Fulham bajnokira. Álvaro Arbeloa együttese mindhárom Premier League-mérkőzését elveszítette az idényben, legutóbb pedig úgy kapott ki 3–2-re a Crystal Palace-tól, hogy kétszer is vezetett. A gyenge rajt után több futballista is különös üzenetekkel hívta fel magára a figyelmet, ami csak tovább fokozta a feszültséget a klub körül.

Nem a legjobb előjelekkel várja a londoni klub a Liverpool–Fulham összecsapást Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Fulham

szombat, 16:00 (Tv: Spíler 1)

Liverpool–Fulham: feszült hangulatban érkeznek Szoboszlaiékhoz a londoniak

A gyenge szereplés után a Fulham játékosai a pályán kívül is szolgáltattak beszédtémát. A Sahtar Donyecktől nagy összegért szerződtetett Kevin egyik bajnokin sem került be a kezdőcsapatba, a Crystal Palace ellen pedig egyetlen percet sem kapott. Nem sokkal később a brazil egy igencsak rejtélyes üzenetet osztott meg az Instagram-oldalán.

Nem beszélek, nem hallok, nem látok

– idézte Kevin szavait a The Standard.

A bejegyzésre azonnal felkapták a fejüket a szurkolók, sokan pedig arra gyanakodtak, hogy a kevés játéklehetőség miatt elégedetlen támadó a Fulham vezetőedzőjének, Álvaro Arbeloának üzent.

Nem Kevin volt azonban az egyetlen Fulham-játékos, akinek a viselkedésére kapták fel a fejüket a szurkolók. Alex Iwobi és Emile Smith Rowe közösségi oldalán is feltűnő változások történtek, a két futballista profiljáról ugyanis eltűntek a Fulhamhez, illetve a futballhoz kapcsolódó korábbi tartalmak.

Iwobi esete azért is érdekes, mert a nigériai válogatott játékos mindhárom bajnokin kezdőként lépett pályára. A Crystal Palace elleni lecserélésekor ugyanakkor a hazai szurkolók egy része ironikus tapssal és bekiabálásokkal adott hangot az elégedetlenségének.

Kenny Tete ennél is keményebben reagálhatott. Szurkolói beszámolók szerint a holland védőt a Crystal Palace elleni vereség után arról kérdezték, miért nem játszik, mire állítólag meglehetősen indulatos választ adott.

Kérdezd meg azt a kib*szott edzőt

– mondta Tete.

Az eset újabb kérdéseket vetett fel a Fulham öltözőjében uralkodó hangulattal kapcsolatban, Arbeloának pedig a Liverpool elleni mérkőzés előtt már arra is válaszolnia kellett, van-e elégedetlenség a keretben. A spanyol szakember szerint természetes, ha egy kevesebb lehetőséghez jutó játékos nem boldog, ám azt várja tőlük, hogy az edzéseken bizonyítsák, helyük van a csapatban. Arbeloa ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is egységesnek látja a csapatot.