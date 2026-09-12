A szombat délutáni mérkőzésen a Liverpool az első félidőben eljutott egy kapufáig, de ezt leszámítva rendkívül gyengén futballozott a Fulham ellen. Andoni Iraola, a Liverpool edzője úgy érzi, csapata a támadójáték hatékonyságának hiánya miatt nem tudta megszerezni a győzelmet.

A Liverpool edzője elismerte, csapata ezúttal nem volt elég éles

Fotó: Paul Ellis / AFP

„Amióta itt vagyok, ez volt az első mérkőzés, amelyen problémáink akadtak a helyzetek kialakításával, a gólszerzéssel, azzal, hogy támadásban különbséget tudjunk jelenteni. Ez volt a fő oka annak, hogy nem tudtunk annyi helyzetet kialakítani, amennyit szerettünk volna” – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Andoni Iraola, aki úgy látja, az első félidőben a letámadás sem működött megfelelően.

A Liverpool edzője nem akar kifogásokat keresni a sorozatterhelés miatt

A baszk szakember úgy érzi, hogy a hétközi Atlético Madrid elleni BL-meccs után érződött a fáradtság a csapatán. A két találkozó között valamivel több mint 60 óra telt el, ami korántsem ideális helyzet. Iraola ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekkel a szezon során többször is meg kell majd birkózniuk.

Alkalmazkodnunk kell ezekhez a körülményekhez. Az ilyen mérkőzéseket néha egy pontrúgásból szerzett góllal kell megnyerned, néha egy tizenhatoson kívüli lövéssel, máskor pedig egy támadó zseniális megmozdulásával. Ma azonban egyik sem jött össze. Támadásban egyértelműen nem voltunk olyan jók, mint más napokon”

– vélekedett a Liverpool edzője.

Szoboszlai Dominik pontrúgásaiban ezúttal is ott volt a veszély

Fotó: Paul Ellis / AFP

A baszk szakembert arról is kérdezték, hogy a japán válogatott Endo Vataru mikor lesz bevethető. Mint ismert, a 33 éves középpályás februárban szenvedett súlyos bokasérülést, azóta viszont nem lépett pályára a Liverpool együttesében – igaz, a kispadon ezúttal is ott volt.

„Wata elég sokat kihagyott az előszezonból. Még mindig nincs a legjobb formájában, de nagyon jól edz. A probléma az, hogy az ő posztján sok játékosom van. Sok játékossal versenyez a helyéért, hiszen Ryan Gravenberch-nek, Alexis Mac Allisternek, Szoboszlai Dominiknak és másoknak is játékperceket adunk. De egyértelműen olyan játékos, akit kedvelek, és biztos vagyok benne, hogy neki is eljön majd az ideje” – folytatta Iraola.